Sellpy julkaisee kuvahaun – second hand -shoppailu on nyt helpompaa kuin koskaan

Uuden toiminnon avulla voit hakea tuotteita suoraan galleriasi kuvilla tai napata valokuvan lennosta – oli kyseessä sitten kadulla näkemäsi upea asu tai verkossa vastaantullut tuote. Kuvahaku analysoi kuvan ja etsii hetkessä vastaavat tuotteet Sellpyn laajasta valikoimasta.

Tämä uudistus tekee unelmatyylin toteuttamisesta helpompaa ja kestävämpää. Sen sijaan, että ostaisit uutta, voit nyt löytää inspiraatiotasi vastaavat second hand-vaatteet ja -tuotteet käden käänteessä.

”Tavoitteemme on tehdä kiertotaloudesta mahdollisimman vaivatonta ja mukavaa. Tiedämme, että monet näkevät asioita, joista he pitävät, mutta niitä on usein vaikea kuvailla pelkillä hakusanoilla. Kuvahaun avulla poistamme nämä esteet ja teemme käytetyn ostamisesta vähintään yhtä helppoa kuin uuden hankkimisesta”, sanoo Sellpyn Product Owner Alies van Rhijn.

Kuvahaku on nyt saatavilla Sellpy-sovelluksen uusimmassa versiossa.