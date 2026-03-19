Finavia Oyj

Nimitys Finaviassa: Joni Nojonen Ivalon lentoaseman päälliköksi

19.3.2026 11:23:24 EET | Finavia Oyj | Tiedote

Jaa

Joni Nojonen aloittaa Ivalon lentoaseman päällikkönä 11. toukokuuta 2026. Hän vastaa lentokentän johtamisesta ja omalta osaltaan yhteistyöstä alueen sidosryhmien kanssa.

”Olemme valtavan iloisia, että Joni aloittaa Ivalon lentoaseman päällikkönä. Joni on työskennellyt Finaviassa monta vuotta, ja hänellä on vankka kokemus lentoasematoiminnoista ja kehittämisestä. Näiden ominaisuuksien tärkeys korostuu Ivalon lentoasemalla, jossa Lapin matkailu jatkaa kasvuaan ja asettaa korkean vaatimukset operatiiviselle tehokkuudelle, henkilöstön osaamiselle ja sidosryhmäyhteistyölle”, sanoo Lapin aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta.

Ivalon lentoaseman kautta matkusti vuonna 2025 yhteensä 250 000 matkustajaa, ja erityisesti kansainvälisten matkustajien määrä kasvoi edellisvuodesta. Ivalon lentoliikenne on kehittynyt jo useita vuosia, ja nykyään Ivaloon pääsee suorilla lennoilla useista Euroopan kaupungeista. Viime talvikaudella Ivaloon oli suoria reittilentoja muun muassa Düsseldorfista, Lontoosta, Pariisista, Wienistä ja Zürichistä.

”Olen erittäin innoissani nimityksestäni Ivalon lentoaseman päälliköksi ja kiitollinen Finavian osoittamasta luottamuksesta. Finavian pohjoisimpana lentoasemana Ivalo tarjoaa minulle mahdollisuuden päästä kehittämään kenttää, jossa yhdistyvät vilkas talvimatkailu ja tavoite matkailun ympärivuotisuuden vahvistamisesta”, sanoo Joni Nojonen.

Finavian tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan ja tehdä monipuolisen työuran uniikkien työtehtävien parissa. Finaviassa työskentelee suuri määrä eri alojen osaajia, ja haluamme yhdessä varmistaa asiakkaillemme toimivat lentoasemaprosessit, hyvän lentoasemakokemuksen ja sujuvan matkustamisen.

FINAVIA OYJ
Viestintä

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Kuvat

Joni Nojonen
Lataa

Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta

Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.

Tervetuloa Finavian lentoasemille | Finavia
Vuosikertomukset | Finavia
Facebook/Finavia
Facebook/Helsinki Airport
LinkedIn/Finavia

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Finavia Oyj

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
