Nimitys Finaviassa: Joni Nojonen Ivalon lentoaseman päälliköksi

”Olemme valtavan iloisia, että Joni aloittaa Ivalon lentoaseman päällikkönä. Joni on työskennellyt Finaviassa monta vuotta, ja hänellä on vankka kokemus lentoasematoiminnoista ja kehittämisestä. Näiden ominaisuuksien tärkeys korostuu Ivalon lentoasemalla, jossa Lapin matkailu jatkaa kasvuaan ja asettaa korkean vaatimukset operatiiviselle tehokkuudelle, henkilöstön osaamiselle ja sidosryhmäyhteistyölle”, sanoo Lapin aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta.

Ivalon lentoaseman kautta matkusti vuonna 2025 yhteensä 250 000 matkustajaa, ja erityisesti kansainvälisten matkustajien määrä kasvoi edellisvuodesta. Ivalon lentoliikenne on kehittynyt jo useita vuosia, ja nykyään Ivaloon pääsee suorilla lennoilla useista Euroopan kaupungeista. Viime talvikaudella Ivaloon oli suoria reittilentoja muun muassa Düsseldorfista, Lontoosta, Pariisista, Wienistä ja Zürichistä.

”Olen erittäin innoissani nimityksestäni Ivalon lentoaseman päälliköksi ja kiitollinen Finavian osoittamasta luottamuksesta. Finavian pohjoisimpana lentoasemana Ivalo tarjoaa minulle mahdollisuuden päästä kehittämään kenttää, jossa yhdistyvät vilkas talvimatkailu ja tavoite matkailun ympärivuotisuuden vahvistamisesta”, sanoo Joni Nojonen.

Finavian tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan ja tehdä monipuolisen työuran uniikkien työtehtävien parissa. Finaviassa työskentelee suuri määrä eri alojen osaajia, ja haluamme yhdessä varmistaa asiakkaillemme toimivat lentoasemaprosessit, hyvän lentoasemakokemuksen ja sujuvan matkustamisen.

