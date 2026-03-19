Nimitys Finaviassa: Joni Nojonen Ivalon lentoaseman päälliköksi
19.3.2026 11:23:24 EET | Finavia Oyj | Tiedote
Joni Nojonen aloittaa Ivalon lentoaseman päällikkönä 11. toukokuuta 2026. Hän vastaa lentokentän johtamisesta ja omalta osaltaan yhteistyöstä alueen sidosryhmien kanssa.
”Olemme valtavan iloisia, että Joni aloittaa Ivalon lentoaseman päällikkönä. Joni on työskennellyt Finaviassa monta vuotta, ja hänellä on vankka kokemus lentoasematoiminnoista ja kehittämisestä. Näiden ominaisuuksien tärkeys korostuu Ivalon lentoasemalla, jossa Lapin matkailu jatkaa kasvuaan ja asettaa korkean vaatimukset operatiiviselle tehokkuudelle, henkilöstön osaamiselle ja sidosryhmäyhteistyölle”, sanoo Lapin aluejohtaja Jonna Pietilä Finaviasta.
Ivalon lentoaseman kautta matkusti vuonna 2025 yhteensä 250 000 matkustajaa, ja erityisesti kansainvälisten matkustajien määrä kasvoi edellisvuodesta. Ivalon lentoliikenne on kehittynyt jo useita vuosia, ja nykyään Ivaloon pääsee suorilla lennoilla useista Euroopan kaupungeista. Viime talvikaudella Ivaloon oli suoria reittilentoja muun muassa Düsseldorfista, Lontoosta, Pariisista, Wienistä ja Zürichistä.
”Olen erittäin innoissani nimityksestäni Ivalon lentoaseman päälliköksi ja kiitollinen Finavian osoittamasta luottamuksesta. Finavian pohjoisimpana lentoasemana Ivalo tarjoaa minulle mahdollisuuden päästä kehittämään kenttää, jossa yhdistyvät vilkas talvimatkailu ja tavoite matkailun ympärivuotisuuden vahvistamisesta”, sanoo Joni Nojonen.
Finavian tavoitteena on, että jokainen työntekijä voi kehittää osaamistaan ja tehdä monipuolisen työuran uniikkien työtehtävien parissa. Finaviassa työskentelee suuri määrä eri alojen osaajia, ja haluamme yhdessä varmistaa asiakkaillemme toimivat lentoasemaprosessit, hyvän lentoasemakokemuksen ja sujuvan matkustamisen.
FINAVIA OYJ
Viestintä
Finavia media desk ma-pe klo 9-16Puh:+358 (0)20 708 2002comms@finavia.fi
Tietoa lentoasemayhtiö Finaviasta
Lentoasemayhtiö Finavia johtaa ja kehittää 20 lentoasemaa Suomessa. Sujuvat ja laadukkaat palvelut lentoyhtiöille ja matkustajille ovat meille sydämen asia. Kehitämme Suomen saavutettavuutta ja hyviä lentoyhteyksiä. Olemme sitoutuneet vastuulliseen toimintaan edistääksemme kestävää lentomatkailua. Finavia-konsernin liikevaihto vuonna 2024 oli 396,5 miljoonaa euroa ja henkilöstömäärä 2 687.
Appointment at Finavia: Joni Nojonen to become Airport Manager of Ivalo Airport19.3.2026 11:29:11 EET | Press release
Joni Nojonen will begin as the Airport Manager of Ivalo Airport on 11 May 2026. He will be responsible for managing the airport and contributing to cooperation with local stakeholders.
