Miksi joidenkin kanssa synkkaa heti ja toisten kanssa ei? Uusi tutkimus selvittää, mitä kehossamme tapahtuu kohtaamisissa
19.3.2026 12:40:02 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopistossa on käynnistynyt Suomen Akatemian rahoittama tutkimus, jossa selvitetään, miten ihmisten kehot virittyvät – tai eivät virity – samalle aaltopituudelle vuorovaikutustilanteissa. Tutkimukseen etsitään nyt vapaaehtoisia aikuisia.
Moni tunnistaa kokemuksen, että joskus uuden ihmisen kanssa keskustelu alkaa sujua kuin itsestään. Toisen kanssa taas tuntuu, että jokin tökkii eikä yhteyttä synny millään.
Kyse ei ole pelkästä tunteesta. Vuorovaikutuksessa ilmeet, liikkeet, ääni ja hermoston reaktiot voivat alkaa myötäillä toisiaan tiedostamatta jo muutamissa sekunneissa. Ilmiötä kutsutaan keholliseksi synkroniaksi. Aiemmissa tutkimuksissa se on yhdistetty esimerkiksi empatian kokemiseen, yhteenkuuluvuuteen ja yhteistyön onnistumiseen. Synkronia ei kuitenkaan ole aina vain myönteistä, sillä vaikkapa riitatilanteessa osapuolten tunnetilat voivat voimistaa toisiaan.
Pariterapia sai puolisoiden hermostot samaan tahtiin
Akatemiatutkija, psykologian tohtori ja sosiaalisen psykofysiologian dosentti Anu Tourunen on tutkinut kehollista synkroniaa jo yli kymmenen vuoden ajan. Hänen väitöstutkimuksessaan mitattiin ensimmäistä kertaa usean ihmisen tahdosta riippumattoman hermoston toimintaa pariterapiaistuntojen aikana.
– Puolisoiden välinen sympaattisten hermostojen synkronia kasvoi terapian aikana. Suhteen paraneminen näkyi siis myös hermostollisella tasolla: puolisoiden vireystilat alkoivat aiempaa enemmän myötäillä toisiaan, Tourunen kertoo.
Keillä synkkaa eniten?
Yhteyden rytmi -tutkimuksessa selvitetään, miten yksilölliset piirteet, ihmissuhteen laatu ja tilannetekijät vaikuttavat keholliseen synkroniaan. Tutkimukseen pyritään saamaan 300 keskusteluparia eri ihmissuhdetyypeistä: pariskuntia, ystäviä, sisaruksia, vanhemman ja aikuisen lapsen pareja, työtovereita sekä toisilleen tuntemattomia henkilöitä.
Parit keskustelevat arkipäiväisistä aiheista samalla, kun heiltä mitataan vireystilaa, sykettä ja hengitystä. Keskustelut myös videoidaan liike- ja kasvonilmeanalyyseja varten.
– Haluamme selvittää, mitkä tekijät vaikuttavat yhteensovittautumiseen. Synkronoidummeko helpommin samanlaisen persoonallisuuden omaavan henkilön kanssa? Onko synkronia erilaista puolison kuin ystävän kanssa? Miten samaa tai eri mieltä oleminen muuttaa vuorovaikutuksen kehollista rytmiä, Tourunen pohtii.
Aineistonkeruu jatkuu vuoden ajan. Tuloksia voidaan jatkossa hyödyntää esimerkiksi ihmissuhteiden ymmärtämisessä ja tukemisessa, vuorovaikutustaitojen kehittämisessä sekä konfliktien ennaltaehkäisyssä ja ratkaisemisessa.
Osallistu tutkimukseen
Tutkimukseen voivat osallistua vähintään 18-vuotiaat aikuiset. Mukaan voi tulla joko yksin, jolloin keskustelupari on entuudestaan tuntematon, tai tutun henkilön kanssa, jos suhde on kestänyt vähintään vuoden. Tutkimus koostuu etukäteen täytettävästä nettikyselystä ja tutkimuskäynnistä Jyväskylän yliopistolla.
Palkkioksi osallistujat saavat 10–15 € S-ryhmän lahjakortin sekä muistoksi kuvan fysiologisista signaaleista keskustelun ajalta.
Ilmoittaudu tutkimukseen: https://www.jyu.fi/fi/uutinen/osallistu-yhteyden-rytmi-tutkimukseen
Medialle:
Vastaamme mielellämme haastattelupyyntöihin. Toimittajilla on myös mahdollisuus osallistua tutkimukseen koehenkilöinä, esimerkiksi kollegan kanssa tai tekemällä jutun siitä, miltä keskustelu täysin tuntemattoman kanssa tuntuu.
Yhteydenotot:
Anu Tourunen, tutkimuksen johtaja | anu.j.tourunen@jyu.fi | +358 504765257
Tutkimuksen sähköposti: yhteydenrytmi@jyu.fi | Yhteyden rytmi -hanke
Anu Tourunen, tutkimuksen johtaja
anu.j.tourunen@jyu.fi
+358 504765257
Tutkimuksen sähköposti: yhteydenrytmi@jyu.fi
Kirke HassinenViestinnän asiantuntijaPuh:+358 50 462 1525kirke.m.hassinen@jyu.fi
