Proventia Group Oyj:n tilinpäätöstiedote tammi-joulukuu 2025

Loka–joulukuu 2025 lyhyesti

Konsernin liikevaihto kasvoi 17,5 % edellisvuodesta 12,7 miljoonaan euroon (10,8 miljoonaa euroa)

Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa (1,2 miljoonaa euroa)

Liikevoittoprosentti oli 9,7 % (10,7 %)

Kauden tulos oli 1,0 miljoonaa euroa (1,0 miljoonaa euroa)

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,06 (0,06)

Tammi–joulukuu 2025 lyhyesti

Konsernin liikevaihto kasvoi 13,1 % edellisvuodesta 47,4 miljoonaan euroon (41,9 miljoonaa euroa)

Liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa (5,2 miljoonaa euroa)

Liikevoittoprosentti oli 12,1 % (12,3 %)

Kauden tulos oli 4,3 miljoonaa euroa (3,9 miljoonaa euroa)

Osakekohtainen tulos (laimentamaton) oli 0,26 (0,24)

Henkilöstömäärä tilikauden lopussa oli 187 (176)

Suluissa olevat luvut viittaavat edellisvuoden vastaavaan kauteen.

Avainluvut

1000 EUR 10–12/2025 10–12/2024 1–12/2025 1–12/2024 Liikevaihto 12 675 10 791 47 426 41 927 Liikevaihdon muutos, % 17,5 % - 13,1 % -1,5 % Liikevoitto 1 235 1 160 5 717 5 175 Liikevoitto, % 9,7 % 10,7 % 12,1 % 12,3 % Osakekohtainen tulos (EPS), laimentamaton, EUR 0,06 0,06 0,26 0,24 Osakekohtainen tulos (EPS), laimennettu, EUR 0,05 0,06 0,25 0,23 Oman pääoman tuotto % (ROE) 9,3 % 5,8 % 9,3 % 5,8 % Omavaraisuusaste % 59,1 % 67,1 % 59,1 % 67,1 % Sijoitetun pääoman tuotto % (ROCE) 11,8 % 9,1 % 11,8 % 9,1 % Korolliset velat 7 173 3 419 7 173 3 419 Nettovelka 68 -6 867 68 -6 867 Investoinnit 56 1 103 1 853 3 538

Toimitusjohtaja Jari Lotvonen:

Vuosi 2025 oli Proventialle kannattavan kasvun ja määrätietoisen strategisen etenemisen aikaa. Ensimmäisellä vuosipuoliskolla solmimme kolme strategisesti erittäin merkittävää päästöjenpuhdistusjärjestelmien tuotekehitys- ja valmistussopimusta maailman johtavien työkoneteollisuuden toimijoiden kanssa. Uudet OEM-asiakkuudet vahvistivat markkina-asemaamme ja tuotekehitysprojektien määrä nousi ennätystasolle. Tuotteiden 2–5 vuotta kestävän kehitysvaiheen jälkeen alkava sarjavalmistus jatkuu aina 2030-luvun lopulle saakka, mikä luo Proventialle vahvan ja ennustettavan liikevaihtopohjan pitkälle tulevaisuuteen.

Vuoden viimeinen neljännes oli odotusten mukainen. Liikevaihto kasvoi 17,5 % edellisvuoteen verrattuna ja oli 12,7 miljoonaa euroa. Liikevoitto oli 1,2 miljoonaa euroa ja 9,7 % liikevaihdosta. Liikevaihdon kasvuun vaikutti muun muassa uuden tuotteen sarjavalmistuksen käynnistyminen Tšekin tehtaalla syksyllä.

Koko vuoden liikevaihto kasvoi 13,1 % edellisvuodesta ja oli 47,4 miljoonaa euroa. Liikevoitto kasvoi 5,7 miljoonaan euroon ja oli 12,1 % liikevaihdosta. Vuoden 2025 markkinatilanne oli kaksijakoinen. Maatalous- ja metsätyökonemarkkinoilla koneiden myyntimäärät jäivät koko vuoden ajan keskimääräistä matalammalle tasolle. Samanaikaisesti kaivosteollisuuden vahva kysyntä jatkui vuoden loppuun asti ja tasapainotti osaltaan maatalous- ja metsätyökonemarkkinoiden matalasuhdannetta.

Vuonna 2025 tuotekehitystoimintamme oli erittäin aktiivista. Tuotekehityksen rooli yhtiön strategian toteuttamisessa on keskeinen. Yhtiö suuntasi tuotekehityksen resurssejaan teknologioihin, jotka tarjoavat kilpailuetua moottori- ja työkoneasiakkaille pitkällä aikavälillä. Uudet sopimukset ja ennätystasolle kasvanut tuotekehityskanta osoittavat, että Proventian ratkaisut ovat teknisesti kilpailukykyisiä ja vastaavat hyvin asiakkaiden tarpeisiin. Päästöjenpuhdistusjärjestelmien kompakti koko, modulaarinen rakenne ja työkoneiden energiatehokkuutta edistävät ominaisuudet nousevat vaatimustenmukaisuuden rinnalle keskeisiksi kilpailutekijöiksi.



Laajensimme tuotekehityksen painopistettä myös suurempiin moottoriteholuokkiin, mikä avaa uusia markkinasegmenttejä ja vahvistaa pitkän aikavälin kasvupotentiaaliamme. Vuoden 2025 markkinakehitys osoitti selkeästi, että polttomoottoriteknologian ja päästöjen hallinnan ratkaisuille on edelleen vahva ja liiketoiminnallisesti merkittävä kysyntä.

Sähköisissä voimalinjoissa keskityimme hybridiratkaisuihin, joissa LTO-akkujärjestelmät, ohjausjärjestelmät ja tehoelektroniikka integroidaan asiakkaan polttomoottoriratkaisuihin. Jatkoimme lisäksi modulaaristen LFP-akkujärjestelmien kehitystä sovelluksiin, joissa vaaditaan pitkäkestoista ja jatkuvaa tehoa. Viimeisellä neljänneksellä solmittu pitkäaikainen toimitussopimus norjalaisen akkukennovalmistajan kanssa vahvistaa kokonaan eurooppalaisen akkujärjestelmän tuotekehitystä.

Teimme merkittäviä strategisia päätöksiä ja investointeja, jotka vahvistavat Proventian fokusta ja kilpailukykyä. Yksi merkittävistä strategisista päätöksistä oli keskittyä Proventian ydinosaamiseen ja luopua testausliiketoiminnasta. Kesäkuussa 2025 tehdyn lopettamispäätöksen jälkeen aloitimme toimenpiteet, joilla testausliiketoiminta saatiin ajettua hallitusti alas vuoden 2025 loppuun mennessä. Lopetetuista toiminnoista kirjattiin tilinpäätökseen 952 tuhannen euron uudelleenjärjestelyvaraus. Testausjärjestelmät-liiketoiminnan henkilöstöä siirrettiin tukemaan Proventian kasvavia tuoteryhmiä, mikä vahvisti erityisesti yhtiön tuotekehitysresursseja.



Syyskuussa 2025 teimme päätöksen laajentaa Proventian toimintaa Yhdysvaltoihin, Texasin osavaltioon. Päätös vahvistaa kykyämme palvella nykyisiä amerikkalaisia asiakkaitamme ja luo perustan uusille asiakkuuksille strategisesti merkittävällä markkinalla.



Lisäksi olemme panostaneet kansainväliseen alihankintaketjuun vahvistaaksemme hintakilpailukykyä ja tuotantokapasiteetin joustavuutta, mikä tukee kasvua erityisesti globaalien OEM-asiakkaiden kanssa.



Katsauskauden merkittävin investointi oli Oulunsalon teknologiakeskuksen laajennus. Suunnittelu-, simulointi- ja testausympäristöjen kehittäminen sekä ketterä prototyyppivalmistus nopeuttavat tuotekehityksen läpimenoaikaa. Samalla uudistimme organisaatiorakenteemme toiminnalliseksi malliksi, joka tehostaa resurssien kohdentamista ja tukee kasvun kannalta kriittisten tuotekehityshankkeiden suunnitelmallista ja tehokasta toteutusta.

Pitkäaikaiset asiakassuhteet ja korkea asiakastyytyväisyys ovat Proventian liiketoiminnan keskiössä. Osoituksena tästä, AGCO Corporation myönsi Proventialle Partner Level Supplier -tunnustuksen, joka lujittaa asemaamme AGCO:n kansainvälisessä toimitusketjussa ja vahvistaa profiiliamme myös muiden globaalien OEM-asiakkaiden luotettavana kumppanina.

Kiitän Proventian henkilöstöä erinomaisesta työstä sekä asiakkaitamme, toimittajiamme, kumppaneitamme ja omistajiamme luottamuksesta ja yhteistyöstä.



Suuntamme vuoteen 2026 vahvalta perustalta. Proventia on vahvistanut asemaansa työkoneteollisuuden johtavana teknologiatoimittajana ja jatkaa kannattavaa kasvua myös tulevina vuosina.

Tulevaisuuden näkymät

Odotamme vuoden 2026 markkinaympäristön olevan vuoden 2025 kaltainen, eikä markkinaympäristössä ennakoida tapahtuvan merkittäviä muutoksia. Arvioimme kuitenkin toimitusvolyymien kasvavan vuoden 2026 aikana uusien tuotteiden siirtyessä sarjatuotantoon. Vuosi 2026 toimii samalla valmistautumisjaksona vuoden 2027 odotettuun voimakkaampaan kasvuun.



Proventian tuotteilla on vahva teknologinen kilpailukyky, ja yhtiön jatkuvasti kasvava tuotekehityskanta tukee myönteisiä pitkän aikavälin näkymiä. Uusien tuotekehitysprojektien edetessä kohti sarjatuotantoa Proventia rakentaa vakaata ja ennakoitavaa kasvupolkua, jota asiakkaiden panostukset polttomoottoreiden optimointiin ja uusiin moottoriperheisiin sekä hybridijärjestelmiin ja sähköisiin ratkaisuihin tukevat.

Tulosohjeistus tilikaudelle 2026

Vuoden 2026 liikevaihdon ja liikevoiton arvioidaan kasvavan vuoden 2025 tasosta. Vuoden 2025 liikevaihto oli 47,4 miljoonaa euroa ja liikevoitto oli 5,7 miljoonaa euroa.