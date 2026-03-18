Vihreät - De Gröna

Vihreiden Tiina Elo vastustaa porsaiden kirurgisen kastraation kiellon kumoamista – “häpeällinen esitys”

19.3.2026 14:21:38 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote

Jaa

Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) kritisoi kovin sanoin hallituksen esitystä porsaiden kirurgisen kastraation kiellon kumoamiseksi. Elo vaatii päinvastoin porsaiden kirurgisen kastraation kiellon siirtymäajan lyhentämistä.

– Tämä on häpeällinen esitys, jolla halutaan heikentää pikkupossujen hyvinvointia yhden teollisuudenalan härskin lobbauksen ja oman edun ajamisen nimissä. Tämä lakiesitys ei missään tapauksessa saa mennä läpi, Elo tyrmää.

– Vaikuttaa siltä, että maa- ja metsätalousministeri Essayah vie läpi kaiken, mitä lobbarit keksivät vaatia, ja Kokoomus antaa tämän tapahtua.

Vuonna 2024 voimaan astuneessa eläinten hyvinvointilaissa säädetään porsaiden kirurgisen kastraation kiellosta siirtymäajalla. Kirurginen kastraatio aiheuttaa porsaille voimakasta kipua ja stressiä. Suuret lihayhtiöt ovat lobanneet voimakkaasti kirurgisen kastraation kiellon kumoamisen puolesta, sillä kielto aiheuttaa alalle kustannuksia.

– On vastuutonta, että hallitus on lihalobbareiden painostuksen alla valmis vesittämään juuri voimaan saatua lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on suojata porsaita turhalta kivulta. Ja vain, jotta lihatalot voisivat myydä sianlihaa ulkomaille suuremmalla voitolla, Elo kritisoi.

Elo vaatii hallitusta asettamaan eläinten hyvinvoinnin lihatalouden voittojen edelle.

– Eläinten hyvinvointilakiin saadut parannukset, kuten porsaiden kirurgisen kastraation kielto, on ehdoton minimi, josta ei voi tinkiä. Päinvastoin lain siirtymäaikaa tulee lyhentää porsaiden kärsimyksen vähentämiseksi, Elo vaatii.

Yhteyshenkilöt

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
