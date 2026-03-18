Vihreiden Tiina Elo vastustaa porsaiden kirurgisen kastraation kiellon kumoamista – “häpeällinen esitys”
19.3.2026 14:21:38 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Kansanedustaja Tiina Elo (vihr.) kritisoi kovin sanoin hallituksen esitystä porsaiden kirurgisen kastraation kiellon kumoamiseksi. Elo vaatii päinvastoin porsaiden kirurgisen kastraation kiellon siirtymäajan lyhentämistä.
– Tämä on häpeällinen esitys, jolla halutaan heikentää pikkupossujen hyvinvointia yhden teollisuudenalan härskin lobbauksen ja oman edun ajamisen nimissä. Tämä lakiesitys ei missään tapauksessa saa mennä läpi, Elo tyrmää.
– Vaikuttaa siltä, että maa- ja metsätalousministeri Essayah vie läpi kaiken, mitä lobbarit keksivät vaatia, ja Kokoomus antaa tämän tapahtua.
Vuonna 2024 voimaan astuneessa eläinten hyvinvointilaissa säädetään porsaiden kirurgisen kastraation kiellosta siirtymäajalla. Kirurginen kastraatio aiheuttaa porsaille voimakasta kipua ja stressiä. Suuret lihayhtiöt ovat lobanneet voimakkaasti kirurgisen kastraation kiellon kumoamisen puolesta, sillä kielto aiheuttaa alalle kustannuksia.
– On vastuutonta, että hallitus on lihalobbareiden painostuksen alla valmis vesittämään juuri voimaan saatua lainsäädäntöä, jonka tarkoitus on suojata porsaita turhalta kivulta. Ja vain, jotta lihatalot voisivat myydä sianlihaa ulkomaille suuremmalla voitolla, Elo kritisoi.
Elo vaatii hallitusta asettamaan eläinten hyvinvoinnin lihatalouden voittojen edelle.
– Eläinten hyvinvointilakiin saadut parannukset, kuten porsaiden kirurgisen kastraation kielto, on ehdoton minimi, josta ei voi tinkiä. Päinvastoin lain siirtymäaikaa tulee lyhentää porsaiden kärsimyksen vähentämiseksi, Elo vaatii.
Yhteyshenkilöt
Tiina EloVihreiden kansanedustajaPuh:045 261 7447tiina.elo@eduskunta.fi
