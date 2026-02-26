Uusi Kohukriminaalit-podcast yhdistää True crime- ja juorumaailmat

Kun jokin tapaus räjähtää somessa, yksi video, kuvakaappaus tai huhu voi riittää sytyttämään kohun, joka leviää hetkessä kaikkialle. Kommenttikentät kuumenevat, teoriat lähtevät laukalle ja internet tekee omat tuomionsa — usein ennen kuin kukaan edes tietää, mitä oikeasti tapahtui. Miksi tietyt tapaukset muuttuvat maailmanlaajuisiksi ilmiöiksi? Miten sosiaalinen media muokkaa rikosten tarinaa?

Kohukriminaalit-podcastissa Joku tietää jotain -rikospodcastistaan tunnettu Juulia Raivio ja somemaailman “Gossip Girl” Jannica Nordberg pureutuvat rikoksiin, skandaaleihin ja mysteereihin, jotka nousivat viraaleiksi verkossa. Keskustelunaiheina ovat tämän hetken kuumimmat tapaukset rikoksista ja oikeusjutuista julkkiskohuihin ja internetin villeimpiin teorioihin.

“Uudessa podcastissamme erottelemme faktat kohinasta, puramme kohujen taustat ja kysymme niitä kysymyksiä, joihin kaikki janoavat vastauksia”, Raivio ja Nordberg kommentoivat. “Joskus kiinnostavintahan ei ole vain se, mitä tapahtui vaan se, miksi juuri siitä tuli koko maailman puheenaihe. Kannattaa kuunnella kuka on tällä viikolla kohun keskiössä!”

Ensimmäisten jaksojen aiheisiin kuuluvat mm. Epstein Files, Norjan bonusprinssi Marius Borg Höibyn rikosvyyhti sekä Alpine Divorce -ilmiö, jossa ihmiset vievät puolisojaan esim. vaellukselle vuorille ja jättävät sinne, koska eivät osaa muuten erota.

Kohukriminaalit-podcast ilmestyy perjantaisin Podimossa osoitteessa https://podimo.com/shows/kohukriminaalit.

Podimon True crime -tarjonta laajenee

Suomen Podimo on viettänyt tällä viikolla True crime -teemaviikkoa. Uusimpien podcast-julkistusten myötä Podimolla on nyt eniten yksinoikeudellisia True crime -podcasteja Suomessa.

“True crime on monien tutkimusten mukaan yksi suosituimmista podcast-genreistä Suomessa ja olemme todella iloisia siitä, että True crime -valikoimamme laajenee ja pystymme kehittämään genreä eteenpäin”, kommentoi Podimon Suomen Market Director Johannes Saukko. “True crime -kuuntelijat ovat yksi uskollisimmista podcast-kuuntelijaryhmistä ja he ovat myös halukkaita maksamaan erityisen laadukkaista podcast-sisällöistä.”

Podimon True crime -tarjonta on laajentunut maaliskuussa kolmella uudella podcastilla:

5.3: Piinan Kirous -podcast käsittelee tosielämän rikoksia ja muita piinaavia tapauksia. Podin käsikirjoittajana ja kertojana toimii Naana Ranta Rovaniemeltä. Ranta on tehnyt Piinan Kirousta jo yli 120 jaksoa vuodesta 2020 asti.

18.3. Hiljaisia huutoja on mysteeri- ja rikospodcast, jonka keskiössä on kaikenlainen ihmismieltä kiehtova. Riipiviä rikoksia, kummallisia katoamisia, salaperäisiä sairauksia. Podcastin tekijä on Stuttgartissa asuva Janita Metsälä , joka on harrastanut kirjoittamista koko elämänsä. Podcastista on ilmestynyt aiemmin jo lähes 100 jaksoa.

Podimon True Crime -tarjontaan kuuluvat myös:

