Aito Säästöpankki

Juha Aitos Aito Säästöpankin Porin konttorin johtoon

23.3.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote

Jaa

Juha Aitos aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Porin konttorin johdossa. Konttoria vuodesta 2024 johtanut Maria Jokinen siirtyy vastaamaan Huittisten ja Euran lisäksi myös Nokian ja Sastamalan konttoreista.

Kuvassa Juha Aitos. Kuva: Aito Säästöpankki

Juha Aitoksella on lähes 27 vuoden kokemus finanssialalta. Viimeiset kaksi vuotta hän on työskennellyt Säästöpankissa ja ollut keskeisessä roolissa Aito Säästöpankin laajentuessa Turkuun, vastaten Turun konttorin toiminnasta. Nyt hänen vastuulleen tulee myös Porin konttorin arjen sujuvuus ja alueen yhteiskumppanuudet sekä Yrityspankki Porin alueella.

Vahva kokemus ja paikallistuntemus Porin hyödyksi

”Porissa pääsen työskentelemään paikallisten ja asiantuntevien pankkialan ammattilaisten kanssa. Odotan innolla myös paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän edustajien ja yrittäjien tapaamista”, Aitos kertoo. 

Aitos uskoo, että hänen monipuolinen taustansa tukee tehtävässä onnistumista.

”Olen työskennellyt erilaisissa rooleissa pankkialalla ja toiminut viisi vuotta yrittäjänä. Matkaani on mahtunut asiakas-, kehittämis- sekä johtamistyötä eri kokoisissa organisaatioissa. Noin puolet urastani olen työskennellyt henkilöasiakkaiden ja puolet yritysasiakkaiden parissa”, Aitos kuvailee.

Pori on Aitokselle entuudestaan tuttu myös työn kautta.

”Oman tiimini jäseniä on työskennellyt Porissa aiemminkin. Olen tutustunut Poriin myös jalkapallokentän laidalla lasteni harrastuksen kautta. Myös Porin kesätapahtumat, kuten Pori Jazz ja SuomiAreena, ovat minulle tuttuja”, Aitos sanoo.

Nimitys johtoryhmässä ja avoimia paikkoja

Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.

Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, ja pian hakuun tulee myös sijoituspäällikön/-asiantuntijan paikka Etelä-Pohjanmaalle.

”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla varmistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.

Avainsanat

Yhteyshenkilöt

Lisätiedot:

Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi

Juha Aitos | johtaja | Aito Säästöpankki | 050 340 5828 | juha.aitos@saastopankki.fi

Kuvat

Lataa

Linkit

Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
