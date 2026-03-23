Juha Aitos Aito Säästöpankin Porin konttorin johtoon
23.3.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote
Juha Aitos aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Porin konttorin johdossa. Konttoria vuodesta 2024 johtanut Maria Jokinen siirtyy vastaamaan Huittisten ja Euran lisäksi myös Nokian ja Sastamalan konttoreista.
Juha Aitoksella on lähes 27 vuoden kokemus finanssialalta. Viimeiset kaksi vuotta hän on työskennellyt Säästöpankissa ja ollut keskeisessä roolissa Aito Säästöpankin laajentuessa Turkuun, vastaten Turun konttorin toiminnasta. Nyt hänen vastuulleen tulee myös Porin konttorin arjen sujuvuus ja alueen yhteiskumppanuudet sekä Yrityspankki Porin alueella.
Vahva kokemus ja paikallistuntemus Porin hyödyksi
”Porissa pääsen työskentelemään paikallisten ja asiantuntevien pankkialan ammattilaisten kanssa. Odotan innolla myös paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän edustajien ja yrittäjien tapaamista”, Aitos kertoo.
Aitos uskoo, että hänen monipuolinen taustansa tukee tehtävässä onnistumista.
”Olen työskennellyt erilaisissa rooleissa pankkialalla ja toiminut viisi vuotta yrittäjänä. Matkaani on mahtunut asiakas-, kehittämis- sekä johtamistyötä eri kokoisissa organisaatioissa. Noin puolet urastani olen työskennellyt henkilöasiakkaiden ja puolet yritysasiakkaiden parissa”, Aitos kuvailee.
Pori on Aitokselle entuudestaan tuttu myös työn kautta.
”Oman tiimini jäseniä on työskennellyt Porissa aiemminkin. Olen tutustunut Poriin myös jalkapallokentän laidalla lasteni harrastuksen kautta. Myös Porin kesätapahtumat, kuten Pori Jazz ja SuomiAreena, ovat minulle tuttuja”, Aitos sanoo.
Nimitys johtoryhmässä ja avoimia paikkoja
Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.
Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, ja pian hakuun tulee myös sijoituspäällikön/-asiantuntijan paikka Etelä-Pohjanmaalle.
”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla varmistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Juha Aitos | johtaja | Aito Säästöpankki | 050 340 5828 | juha.aitos@saastopankki.fi
Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
Lue lisää julkaisijalta Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankin johtoryhmään nimitys – haku käynnissä liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Uutena jäsenenä johtoryhmään liittyy palvelujohtaja Johanna Palander. Johtoryhmään etsitään myös parhaillaan lisävahvistusta liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin.
Maria Jokinen Aito Säästöpankin Nokian ja Sastamalan konttoreiden johtoon23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Maria Jokinen aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Nokian ja Sastamalan konttorien johdossa. Konttoreita aiemmin luotsannut Riitta Iiponen siirtyy vastaamaan Ylöjärven, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ikaalisten konttoreista.
Riitta Iiponen Ikaalisten, Kyröskosken ja Ylöjärven konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle 41-vuotisen finanssityöuran jälkeen23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Ikaalisten, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ylöjärven konttorien paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle toukokuun 2026 lopussa. Marjamäki on tehnyt 41 vuoden uran finanssialalla. Toukokuun alusta lähtien vastuun konttoreista ottaa Riitta Iiponen.
Timo Vaismaa Seinäjoen ja Kauhavan konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle 43-vuotisen finanssityöuran jälkeen17.3.2026 15:11:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Etelä-Pohjanmaan alueen konttorien paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle maaliskuun 2026 lopussa. Kangas on työskennellyt finanssialalla yhteensä 43 vuoden ajan. Huhtikuun alusta Seinäjoen Kalevankadun ja Ideaparkin sekä Kauhavan konttoreista vastaa Timo Vaismaa.
Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n vuosi 2025 oli merkittävän kasvun ja uudistumisen vuosi. Pankki sai runsaasti uusia asiakkaita erityisesti asuntorahoituksessa, ja samalla se vahvisti asemaansa henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotettuna pankkikumppanina. Yksityispankkisopimusten määrä jatkoi kasvuaan, ja pankin yritys- ja asuntoluottokannat kasvoivat selvästi markkinaa voimakkaammin.
