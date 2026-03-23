Juha Aitos Aito Säästöpankin Porin konttorin johtoon

Juha Aitoksella on lähes 27 vuoden kokemus finanssialalta. Viimeiset kaksi vuotta hän on työskennellyt Säästöpankissa ja ollut keskeisessä roolissa Aito Säästöpankin laajentuessa Turkuun, vastaten Turun konttorin toiminnasta. Nyt hänen vastuulleen tulee myös Porin konttorin arjen sujuvuus ja alueen yhteiskumppanuudet sekä Yrityspankki Porin alueella.

Vahva kokemus ja paikallistuntemus Porin hyödyksi

”Porissa pääsen työskentelemään paikallisten ja asiantuntevien pankkialan ammattilaisten kanssa. Odotan innolla myös paikallisten yritysten ja elinkeinoelämän edustajien ja yrittäjien tapaamista”, Aitos kertoo.

Aitos uskoo, että hänen monipuolinen taustansa tukee tehtävässä onnistumista.

”Olen työskennellyt erilaisissa rooleissa pankkialalla ja toiminut viisi vuotta yrittäjänä. Matkaani on mahtunut asiakas-, kehittämis- sekä johtamistyötä eri kokoisissa organisaatioissa. Noin puolet urastani olen työskennellyt henkilöasiakkaiden ja puolet yritysasiakkaiden parissa”, Aitos kuvailee.

Pori on Aitokselle entuudestaan tuttu myös työn kautta.

”Oman tiimini jäseniä on työskennellyt Porissa aiemminkin. Olen tutustunut Poriin myös jalkapallokentän laidalla lasteni harrastuksen kautta. Myös Porin kesätapahtumat, kuten Pori Jazz ja SuomiAreena, ovat minulle tuttuja”, Aitos sanoo.

Nimitys johtoryhmässä ja avoimia paikkoja

Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.

Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä, ja pian hakuun tulee myös sijoituspäällikön/-asiantuntijan paikka Etelä-Pohjanmaalle.

”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla varmistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.