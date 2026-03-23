Maria Jokinen Aito Säästöpankin Nokian ja Sastamalan konttoreiden johtoon
23.3.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote
Maria Jokinen aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Nokian ja Sastamalan konttorien johdossa. Konttoreita aiemmin luotsannut Riitta Iiponen siirtyy vastaamaan Ylöjärven, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ikaalisten konttoreista.
Maria Jokisella on yli 15 vuoden kokemus finanssialalta. Viimeiset kaksi vuotta hän on työskennellyt Aito Säästöpankissa Porin, Huittisten ja Euran konttoreiden johdossa. Jatkossa hänen vastuulleen kuuluvat Huittisten ja Euran lisäksi Nokian ja Sastamalan konttorien arjen sujuvuus sekä alueen yhteiskumppanuudet.
Vahvaa osaamista ja paikallistuntemusta
Sastamalalainen Jokinen odottaa innolla mahdollisuutta kehittää pankin toimintaa ja tukea alueen kestävää kasvua.
”Nokian ja Sastamalan vahvuuksia ovat monipuolinen yritysrakenne, hyvä sijainti kasvukäytävällä sekä vahva yrittäjyyskulttuuri. Mahdollisuuksia syntyy erityisesti teollisuuden uudistumisesta, pk-yritysten investoinneista ja työvoiman liikkuvuudesta koko talousalueella”, Jokinen kuvailee.
Hän haluaa vahvistaa pankin asemaa keskeisenä kumppanina niin arjen taloudessa kuin elämän suurissa päätöksissä.
”Tartun erityisellä innolla pankkiasioinnin kokonaisuuksiin. Asiakkaiden on voitava hoitaa asiansa helposti ja selkeästi eri elämäntilanteissa. Yrittäjille on tärkeää, että yrityksen, henkilökohtaisen talouden ja perheen pankkiasiat muodostavat toimivan kokonaisuuden. Haluan myös varmistaa, että tiimeillämme on hyvät edellytykset onnistua muuttuvassa toimintaympäristössä”, Jokinen kertoo.
Jokisen mukaan hänen pitkä kokemuksensa rahoitusalalta ja johtamisesta sekä vahva paikallistuntemus ja alueelliset verkostot tukevat uuden roolin menestyksekästä hoitamista. Hänellä on taustaa liiketoiminnan ja organisaatioiden kehitys- ja johtotehtävistä niin finanssialalla, teollisuudessa kuin julkisessa elinkeinokehittämisessä.
”Nokian ja Sastamalan alue on minulle hyvin tuttu sekä työn että verkostojen kautta. Nokialle minulla on kytköksiä erityisesti työelämän ja yhteistyöverkostojen kautta. Alue muodostaa käytännössä yhtenäisen työssäkäynti- ja yritysalueen”, Jokinen iloitsee.
Nimityksiä johtoryhmässä ja avoimia paikkoja
Aito Säästöpankin johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Toimitusjohtaja Heini Piitulaisen, talousjohtaja Toivo Alarautalahden, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuoren ja liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmelan rinnalle johtoryhmään nousee palvelujohtaja Johanna Palander.
Johtoryhmän rivejä täydentämään etsitään lisäksi liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -nimikkeellä toimivaa finanssialan osaajaa. Lisäksi Aito Säästöpankissa on avautunut haettavaksi sijoitusjohtajan tehtävä sekä sijoituspäällikön/-asiantuntijan paikka Etelä-Pohjanmaalle.
”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla vahvistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kertoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Lisätiedot:
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Maria Jokinen | paikallisjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 313 5835 | maria.jokinen@saastopankki.fi
Kuvat
Linkit
Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme