Aito Säästöpankin johtoryhmään nimitys – haku käynnissä liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin

Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia 12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Aito Säästöpankki Oy:n vuosi 2025 oli merkittävän kasvun ja uudistumisen vuosi. Pankki sai runsaasti uusia asiakkaita erityisesti asuntorahoituksessa, ja samalla se vahvisti asemaansa henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotettuna pankkikumppanina. Yksityispankkisopimusten määrä jatkoi kasvuaan, ja pankin yritys- ja asuntoluottokannat kasvoivat selvästi markkinaa voimakkaammin.