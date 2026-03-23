Aito Säästöpankin johtoryhmään nimitys – haku käynnissä liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin

23.3.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote

Aito Säästöpankki Oy:n johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Uutena jäsenenä johtoryhmään liittyy palvelujohtaja Johanna Palander. Johtoryhmään etsitään myös parhaillaan lisävahvistusta liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin.

Johtoryhmän nykyisten jäsenten – toimitusjohtaja Heini Piitulainen, talousjohtaja Toivo Alarautalahti, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuori sekä liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmela – rinnalle nousee uutena jäsenenä palvelujohtaja Johanna Palander.

Vahvistusta uusilla rekrytoinneilla

Samalla pankki täydentää johtoryhmäkokoonpanoa käynnissä olevalla rekrytoinnilla liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -tehtävään. 

”Haemme kokenutta finanssialan ammattilaista kehittämään henkilöasiakasliiketoimintaa ja johtamaan sitä strategiamme mukaisesti. Tehtävässä onnistuminen edellyttää strategista näkemystä, rohkeutta uudistaa sekä aitoa kykyä innostaa ihmisiä mukaan – asiakkaidemme parhaaksi”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kuvailee.

Pankissa on lisäksi käynnissä haku sijoitusjohtajan tehtävään sekä sijoituspäällikön / -asiantuntijan paikkaan Etelä-Pohjanmaalle.

”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla varmistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Piitulainen kertoo.

Lisätiedot:

Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi

Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.

Lue lisää julkaisijalta Aito Säästöpankki

Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote

Aito Säästöpankki Oy:n vuosi 2025 oli merkittävän kasvun ja uudistumisen vuosi. Pankki sai runsaasti uusia asiakkaita erityisesti asuntorahoituksessa, ja samalla se vahvisti asemaansa henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotettuna pankkikumppanina. Yksityispankkisopimusten määrä jatkoi kasvuaan, ja pankin yritys- ja asuntoluottokannat kasvoivat selvästi markkinaa voimakkaammin.

