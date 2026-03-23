Aito Säästöpankin johtoryhmään nimitys – haku käynnissä liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin
23.3.2026 09:00:00 EET | Aito Säästöpankki | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n johtoryhmässä on tehty nimitys 1.5.2026 alkaen. Uutena jäsenenä johtoryhmään liittyy palvelujohtaja Johanna Palander. Johtoryhmään etsitään myös parhaillaan lisävahvistusta liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -rooliin.
Johtoryhmän nykyisten jäsenten – toimitusjohtaja Heini Piitulainen, talousjohtaja Toivo Alarautalahti, liiketoimintajohtaja, asiakaskokemus ja varallisuudenhoitopalvelut Pia Liinavuori sekä liiketoimintajohtaja, yritysasiakkaat Sari Salmela – rinnalle nousee uutena jäsenenä palvelujohtaja Johanna Palander.
Vahvistusta uusilla rekrytoinneilla
Samalla pankki täydentää johtoryhmäkokoonpanoa käynnissä olevalla rekrytoinnilla liiketoimintajohtaja, henkilöasiakkaat -tehtävään.
”Haemme kokenutta finanssialan ammattilaista kehittämään henkilöasiakasliiketoimintaa ja johtamaan sitä strategiamme mukaisesti. Tehtävässä onnistuminen edellyttää strategista näkemystä, rohkeutta uudistaa sekä aitoa kykyä innostaa ihmisiä mukaan – asiakkaidemme parhaaksi”, Aito Säästöpankin toimitusjohtaja Heini Piitulainen kuvailee.
Pankissa on lisäksi käynnissä haku sijoitusjohtajan tehtävään sekä sijoituspäällikön / -asiantuntijan paikkaan Etelä-Pohjanmaalle.
”Uusilla nimityksillä ja rekrytoinneilla varmistamme, että pankkimme tarjoaa alan parasta palvelua ja halutun huippuosaajien työpaikan tulevaisuudessakin. Samalla vahvistamme strategian mukaista kehitystä ja kasvua”, Piitulainen kertoo.
Heini Piitulainen | toimitusjohtaja | Aito Säästöpankki | 050 412 9240 | heini.piitulainen@saastopankki.fi
Aito Säästöpankki
Aito Säästöpankki Oy on valtakunnalliseen Säästöpankkiryhmään kuuluva paikallinen säästöpankki. Pankki palvelee Pirkanmaalla, Satakunnassa, Etelä-Pohjanmaalla ja Varsinais-Suomessa. Pankin tehtävänä on edistää säästämistä sekä asiakkaiden ja koko toimialueen taloudellista hyvinvointia tarjoamalla henkilökohtaista talouden valmennusta ja sujuvaa pankkipalvelua.
Lue lisää julkaisijalta Aito Säästöpankki
Maria Jokinen Aito Säästöpankin Nokian ja Sastamalan konttoreiden johtoon23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Maria Jokinen aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Nokian ja Sastamalan konttorien johdossa. Konttoreita aiemmin luotsannut Riitta Iiponen siirtyy vastaamaan Ylöjärven, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ikaalisten konttoreista.
Juha Aitos Aito Säästöpankin Porin konttorin johtoon23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Juha Aitos aloittaa toukokuun alussa Aito Säästöpankki Oy:n Porin konttorin johdossa. Konttoria vuodesta 2024 johtanut Maria Jokinen siirtyy vastaamaan Huittisten ja Euran lisäksi myös Nokian ja Sastamalan konttoreista.
Riitta Iiponen Ikaalisten, Kyröskosken ja Ylöjärven konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle 41-vuotisen finanssityöuran jälkeen23.3.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Ikaalisten, Hämeenkyrö Kyröskosken ja Ylöjärven konttorien paikallisjohtaja Minna Marjamäki jää eläkkeelle toukokuun 2026 lopussa. Marjamäki on tehnyt 41 vuoden uran finanssialalla. Toukokuun alusta lähtien vastuun konttoreista ottaa Riitta Iiponen.
Timo Vaismaa Seinäjoen ja Kauhavan konttoreiden johtoon – Paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle 43-vuotisen finanssityöuran jälkeen17.3.2026 15:11:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n Etelä-Pohjanmaan alueen konttorien paikallisjohtaja Päivikki Kangas jää eläkkeelle maaliskuun 2026 lopussa. Kangas on työskennellyt finanssialalla yhteensä 43 vuoden ajan. Huhtikuun alusta Seinäjoen Kalevankadun ja Ideaparkin sekä Kauhavan konttoreista vastaa Timo Vaismaa.
Aito Säästöpankki kasvatti asiakasmääräänsä ja vahvisti asemaansa – yritysluottokanta kasvoi 10 prosenttia12.2.2026 09:00:00 EET | Tiedote
Aito Säästöpankki Oy:n vuosi 2025 oli merkittävän kasvun ja uudistumisen vuosi. Pankki sai runsaasti uusia asiakkaita erityisesti asuntorahoituksessa, ja samalla se vahvisti asemaansa henkilöasiakkaiden sekä pienten ja keskisuurten yritysten luotettuna pankkikumppanina. Yksityispankkisopimusten määrä jatkoi kasvuaan, ja pankin yritys- ja asuntoluottokannat kasvoivat selvästi markkinaa voimakkaammin.
