Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika vuonna 2026 on päättynyt
20.3.2026 09:01:32 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon kaupungin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen oli paljon hakijoita kevään 2026 yhteishaussa. Kotikunnan vastuuna on varmistaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle opiskelupaikka.
”Suomalainen koulutusjärjestelmä on erinomainen, koska siinä ei ole umpikujia. Olipa opintoväylä perusasteen jälkeen mikä tahansa, jatko-opintomahdollisuudet eivät rajaudu. Korkeakouluopintoihin voi päästä niin lukio- kuin ammatillisen koulutuksen kautta”, toisen asteen koulutuksen johtaja Jussi Paavola toteaa. ”Olennaista on se, että nuori jatko-opintoihin hakeutuva nuori pyrkii kohteeseen, joka on hänelle itselle mieluisa ja kiinnostava. Oma innostus ja motivaatio opintoihin ennustaa parhaiten menestystä jatko-opinnoissa ja sieltä valmistumista”, Paavola muistuttaa.
Espoon lukioiden opiskelijamäärä on kasvanut usean vuoden ajan. Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärää nostettiin viime vuodesta 262 aloituspaikalla. Aloituspaikkoja on lukuvuodelle 2026–2027 Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa 2413. Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkoja varattiin 66,3 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Seuraavassa yhteishaussa keväällä 2027 aloituspaikkojen määrä Espoon lukioissa kasvaa entisestään, kun uusi Kiviruukin lukio aloittaa toimintansa elokuussa.
Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli tänä keväänä ensisijaisia hakijoita yhteensä 2707. Viime vuonna hakijoita oli 2599, joten tänä keväänä kasvua oli 108 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,12 (vuonna 2025 vastaava luku oli 1,21).
Matinkylän lukion (+30,1 % ensisijaisia hakijoita, yleislinjalle +39,2 % ensisijaisia hakijoita), Tapiolan lukion (+19,8 % ensisijaisia hakijoita) ja Kuninkaantien lukion (+17,1 % ensisijaisia hakijoita) hakijamäärät nousivat eniten viime vuoteen verrattuna. Yleislukiokoulutuksen lisäksi hakijoita kiinnostivat Espoon lukioiden painotukset, linjat ja erityistehtävät. Otaniemen lukion teatterin ja median linjan ensisijaisten hakijoiden määrä nousi 26,2 %.
Ruotsinkielinen lukiokoulutus sekä kansainvälinen ylioppilastutkinto
Kymmenen suomenkielisen lukion lisäksi Espoon kaupungilla on ruotsinkielinen Mattlidens gymnasium, jossa on 175 aloituspaikkaa yleislinjalla. Mattlidens gymnasiumissa aloittaa syksyllä 2026 urheilulinja, jonne on 25 aloituspaikkaa. Uusi urheilulinja kiinnosti hakijoita: ensisijaisia hakijoita oli 35. Mattlidens gymnasiumin aloituspaikkoja varattiin 63 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta.
Espoossa voi kahdessa lukiossa suorittaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon. Etelä-Tapiolan lukion IB-linjalla on 50 aloituspaikkaa, joihin haki 83 ensisijaisesti. Mattlidens gymnasiumin IB-linjalla aloituspaikkoja on myös 50, joihin oli 54 ensisijaista hakijaa.
Vuonna 2025 matalin sisäänpääsykeskiarvo oli 7,75. Päästäkseen Espoon lukioihin opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Lopulliset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan ja selviävät vasta tulosten julkistamisen yhteydessä aikaisintaan 11.6.2026.
Omniaan haki yhteishaussa 4523 hakijaa
Omnian ammatillisiin perustutkintoihin ja tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haki perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa tänä keväänä 1690 ensisijaista hakijaa ja yhteensä hakijoita oli 4523. Omniaan tehtiin yhteensä 9216 hakua. Viime vuoteen verrattuna hakuja tehtiin noin 700 enemmän ja hakijamäärä kasvoi 223 hakijalla.
Omnia lisäsi syksyn 2026 aloituksiin yli 200 uutta opiskelupaikkaa, jotta jokaiselle alueen oppivelvolliselle nuorelle voidaan taata itseä kiinnostava jatko-opintopaikka peruskoulun jälkeen.
Määrällisesti eniten hakijoita oli liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Suhteessa aloituspaikkoihin haettiin eniten media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalalle, sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon sekä elintarvikealan perustutkintoon.
Eniten hakijamäärä kasvoi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa, johon haki 141 hakijaa enemmän kuin vuonna 2025, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa, johon haki 72 hakijaa enemmän kuin vuonna 2025 sekä ajoneuvoalan perustutkinnossa, johon haki 69 hakijaa enemmän viime vuoteen verrattuna.
Omnia aloittaa uutena koulutuksena elokuussa 2026 kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon lastenohjaajan koulutuksen, johon haki yhteensä 213 hakijaa.
Omnian ammattilukioon ei ole erillistä hakukohdetta, vaan lukuvuoden 2026 alussa ammattilukioon otetaan opiskelijoita kiintiössä yhteishaun pisteytyksen perusteella kaikista Omnian ammatillisista perustutkinnoista. Ammattilukion opiskelijat suorittavat kaksoistutkinnon eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.
Yhteishaun hakijoista yhteensä 179 ilmoitti olevansa kiinnostunut suorittamaan ammatillisen perustutkinnon urheilijana Omnian urheiluoppilaitoksessa.
Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen tehtiin yhteishaussa yhteensä 1547 hakua. Ensisijaisia hakijoita oli 124. Omnia järjestää TUVA-koulutusta Tapiolan, Espoon keskuksen ja Kirkkonummen toimipisteissä.
Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea ympäri vuoden ja noin puolet ammatillisista opiskelijoista hakeekin Omniaan jatkuvassa haussa.
Perusopetuksen jälkeisen yhteishaun tulokset julkaistaan 11.6.2026.
Yhteishaun ja muiden kevään hakujen tulokset julkistetaan valtakunnallisen aikataulun mukaan aikaisintaan 11.6.2026.
Sivustolle Tietoa yhteishausta on koottu tietoa opiskelupaikan vastaanottamisesta sekä ohjeet, miten toimit, jos jäät ilman opiskelupaikkaa.
Tiesithän, että oppivelvollisuus jatkuu nykyisin 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen? Lisätietoja oppivelvollisuudesta.
Aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat Espoon kaupungin lukioihin vuosina 2025 ja 2026
|Aloituspaikat 2025
|Ensisijaiset hakijat 2025
|Aloituspaikat 2026
|Ensisijaiset hakijat 2026
|Yhteensä kaikki suomenkieliset lukiot
|2151
|2599
|2413
|2707
|Espoon yhteislyseo
|200
|154
|275
|179
|Espoonlahden lukio
|210
|281
|216
|231
|Etelä-Tapiolan lukio
|185
|230
|190
|214
|yleislinja
|135
|153
|140
|131
|IB-linja
|50
|77
|50
|83
|Haukilahden lukio
|195
|241
|195
|205
|yleislinja
|125
|121
|120
|71
|urheilulinja
|70
|120
|75
|134
|Kuninkaantien lukio
|184
|199
|230
|233
|Leppävaaran lukio
|224
|256
|256
|274
|yleislinja
|154
|163
|181
|176
|urheilulinja
|70
|93
|75
|98
|Matinkylän lukio
|273
|309
|295
|402
|yleislinja
|248
|265
|270
|369
|kuvataidelinja
|25
|44
|25
|33
|Otaniemen lukio
|340
|564
|416
|568
|yleislinja
|243
|325
|319
|292
|matematiikka- ja luonnontiedelukio
|72
|197
|72
|223
|teatterin ja median linja
|25
|42
|25
|53
|Tapiolan lukio
|160
|237
|160
|284
|yleislinja
|130
|202
|130
|245
|musiikkilukio
|30
|35
|30
|39
|Viherlaakson lukio
|180
|128
|180
|117
|yleislinja
|155
|114
|155
|106
|kuvataidelinja
|25
|14
|25
|11
|Mattlidens gymnasium
|250
|217
|250
|235
|allmänna undervisning
|200
|143
|175
|146
|idrottslinje
|N/A
|N/A
|25
|35
|IB-linjen
|50
|74
|50
|54
Lähde: virkailija.opintopolku.fi / 19.3.2026. Pienet muutokset ensisijaisten hakijoiden määrissä 2026 mahdollisia.
Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.
