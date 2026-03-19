Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika vuonna 2026 on päättynyt

”Suomalainen koulutusjärjestelmä on erinomainen, koska siinä ei ole umpikujia. Olipa opintoväylä perusasteen jälkeen mikä tahansa, jatko-opintomahdollisuudet eivät rajaudu. Korkeakouluopintoihin voi päästä niin lukio- kuin ammatillisen koulutuksen kautta”, toisen asteen koulutuksen johtaja Jussi Paavola toteaa. ”Olennaista on se, että nuori jatko-opintoihin hakeutuva nuori pyrkii kohteeseen, joka on hänelle itselle mieluisa ja kiinnostava. Oma innostus ja motivaatio opintoihin ennustaa parhaiten menestystä jatko-opinnoissa ja sieltä valmistumista”, Paavola muistuttaa.

Espoon lukioiden opiskelijamäärä on kasvanut usean vuoden ajan. Espoon kaupungin suomenkielisten lukioiden aloituspaikkamäärää nostettiin viime vuodesta 262 aloituspaikalla. Aloituspaikkoja on lukuvuodelle 2026–2027 Espoon kaupungin suomenkielisissä lukioissa 2413. Suomenkielisten lukioiden aloituspaikkoja varattiin 66,3 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta. Seuraavassa yhteishaussa keväällä 2027 aloituspaikkojen määrä Espoon lukioissa kasvaa entisestään, kun uusi Kiviruukin lukio aloittaa toimintansa elokuussa.

Espoon kaupungin suomenkielisiin lukioihin oli tänä keväänä ensisijaisia hakijoita yhteensä 2707. Viime vuonna hakijoita oli 2599, joten tänä keväänä kasvua oli 108 hakijaa. Ensisijaisia hakijoita suhteessa aloituspaikkoihin oli 1,12 (vuonna 2025 vastaava luku oli 1,21).

Matinkylän lukion (+30,1 % ensisijaisia hakijoita, yleislinjalle +39,2 % ensisijaisia hakijoita), Tapiolan lukion (+19,8 % ensisijaisia hakijoita) ja Kuninkaantien lukion (+17,1 % ensisijaisia hakijoita) hakijamäärät nousivat eniten viime vuoteen verrattuna. Yleislukiokoulutuksen lisäksi hakijoita kiinnostivat Espoon lukioiden painotukset, linjat ja erityistehtävät. Otaniemen lukion teatterin ja median linjan ensisijaisten hakijoiden määrä nousi 26,2 %.

Ruotsinkielinen lukiokoulutus sekä kansainvälinen ylioppilastutkinto

Kymmenen suomenkielisen lukion lisäksi Espoon kaupungilla on ruotsinkielinen Mattlidens gymnasium, jossa on 175 aloituspaikkaa yleislinjalla. Mattlidens gymnasiumissa aloittaa syksyllä 2026 urheilulinja, jonne on 25 aloituspaikkaa. Uusi urheilulinja kiinnosti hakijoita: ensisijaisia hakijoita oli 35. Mattlidens gymnasiumin aloituspaikkoja varattiin 63 prosentille peruskoulun päättävästä ikäluokasta.

Espoossa voi kahdessa lukiossa suorittaa kansainvälisen ylioppilastutkinnon. Etelä-Tapiolan lukion IB-linjalla on 50 aloituspaikkaa, joihin haki 83 ensisijaisesti. Mattlidens gymnasiumin IB-linjalla aloituspaikkoja on myös 50, joihin oli 54 ensisijaista hakijaa.

Vuonna 2025 matalin sisäänpääsykeskiarvo oli 7,75. Päästäkseen Espoon lukioihin opiskelijan lukuaineiden keskiarvon tulee olla vähintään 7,00. Lopulliset sisäänpääsykeskiarvot vaihtelevat vuosittain hakijamäärän mukaan ja selviävät vasta tulosten julkistamisen yhteydessä aikaisintaan 11.6.2026.

Omniaan haki yhteishaussa 4523 hakijaa

Omnian ammatillisiin perustutkintoihin ja tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen haki perusopetuksen jälkeisessä yhteishaussa tänä keväänä 1690 ensisijaista hakijaa ja yhteensä hakijoita oli 4523. Omniaan tehtiin yhteensä 9216 hakua. Viime vuoteen verrattuna hakuja tehtiin noin 700 enemmän ja hakijamäärä kasvoi 223 hakijalla.

Omnia lisäsi syksyn 2026 aloituksiin yli 200 uutta opiskelupaikkaa, jotta jokaiselle alueen oppivelvolliselle nuorelle voidaan taata itseä kiinnostava jatko-opintopaikka peruskoulun jälkeen.

Määrällisesti eniten hakijoita oli liiketoiminnan, sähkö- ja automaatioalan sekä tieto- ja viestintätekniikan perustutkinnossa. Suhteessa aloituspaikkoihin haettiin eniten media-alan ja kuvallisen ilmaisun perustutkinnon kuvallisen ilmaisun osaamisalalle, sähkö- ja automaatioalan perustutkintoon sekä elintarvikealan perustutkintoon.

Eniten hakijamäärä kasvoi sähkö- ja automaatioalan perustutkinnossa, johon haki 141 hakijaa enemmän kuin vuonna 2025, ravintola- ja cateringalan perustutkinnossa, johon haki 72 hakijaa enemmän kuin vuonna 2025 sekä ajoneuvoalan perustutkinnossa, johon haki 69 hakijaa enemmän viime vuoteen verrattuna.

Omnia aloittaa uutena koulutuksena elokuussa 2026 kasvatus- ja ohjausalan perustutkinnon lastenohjaajan koulutuksen, johon haki yhteensä 213 hakijaa.

Omnian ammattilukioon ei ole erillistä hakukohdetta, vaan lukuvuoden 2026 alussa ammattilukioon otetaan opiskelijoita kiintiössä yhteishaun pisteytyksen perusteella kaikista Omnian ammatillisista perustutkinnoista. Ammattilukion opiskelijat suorittavat kaksoistutkinnon eli ammatillisen perustutkinnon ja ylioppilastutkinnon.

Yhteishaun hakijoista yhteensä 179 ilmoitti olevansa kiinnostunut suorittamaan ammatillisen perustutkinnon urheilijana Omnian urheiluoppilaitoksessa.

Tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen tehtiin yhteishaussa yhteensä 1547 hakua. Ensisijaisia hakijoita oli 124. Omnia järjestää TUVA-koulutusta Tapiolan, Espoon keskuksen ja Kirkkonummen toimipisteissä.

Ammatilliseen koulutukseen on mahdollista hakea ympäri vuoden ja noin puolet ammatillisista opiskelijoista hakeekin Omniaan jatkuvassa haussa.

Perusopetuksen jälkeisen yhteishaun tulokset julkaistaan 11.6.2026.

Yhteishaun ja muiden kevään hakujen tulokset julkistetaan valtakunnallisen aikataulun mukaan aikaisintaan 11.6.2026.

Tiesithän, että oppivelvollisuus jatkuu nykyisin 18 ikävuoteen saakka tai siihen asti, kunnes nuori on suorittanut toisen asteen koulutuksen? Lisätietoja oppivelvollisuudesta.

Aloituspaikat ja ensisijaiset hakijat Espoon kaupungin lukioihin vuosina 2025 ja 2026

Aloituspaikat 2025 Ensisijaiset hakijat 2025 Aloituspaikat 2026 Ensisijaiset hakijat 2026 Yhteensä kaikki suomenkieliset lukiot 2151 2599 2413 2707 Espoon yhteislyseo 200 154 275 179 Espoonlahden lukio 210 281 216 231 Etelä-Tapiolan lukio 185 230 190 214 yleislinja 135 153 140 131 IB-linja 50 77 50 83 Haukilahden lukio 195 241 195 205 yleislinja 125 121 120 71 urheilulinja 70 120 75 134 Kuninkaantien lukio 184 199 230 233 Leppävaaran lukio 224 256 256 274 yleislinja 154 163 181 176 urheilulinja 70 93 75 98 Matinkylän lukio 273 309 295 402 yleislinja 248 265 270 369 kuvataidelinja 25 44 25 33 Otaniemen lukio 340 564 416 568 yleislinja 243 325 319 292 matematiikka- ja luonnontiedelukio 72 197 72 223 teatterin ja median linja 25 42 25 53 Tapiolan lukio 160 237 160 284 yleislinja 130 202 130 245 musiikkilukio 30 35 30 39 Viherlaakson lukio 180 128 180 117 yleislinja 155 114 155 106 kuvataidelinja 25 14 25 11 Mattlidens gymnasium 250 217 250 235 allmänna undervisning 200 143 175 146 idrottslinje N/A N/A 25 35 IB-linjen 50 74 50 54

Lähde: virkailija.opintopolku.fi / 19.3.2026. Pienet muutokset ensisijaisten hakijoiden määrissä 2026 mahdollisia.