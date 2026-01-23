Sponda uudistaa Citycenterin Pihasta uuden kutsuvan kohtaamispaikan Helsingin keskustaan
26.3.2026 09:00:00 EET | Sponda Real Estate Oy | Tiedote
Helsingin ydinkeskustassa sijaitseva Citycenterin Piha kokee merkittävän muodonmuutoksen vuoden 2026 aikana. Kiinteistösijoitusyhtiö Sponda on käynnistänyt kauppakeskus Citycenterissä uudistusprojektin, jonka tavoitteena on muuttaa yksi Helsingin vilkkaimmista kaupunkitiloista, Eliel Saarisen suunnitteleman arvotalon edustalle avautuva sisäpiha tunnelmalliseksi kohtaamis- ja ajanviettopaikaksi. Uudistus kutsuu kaupunkilaisia pysähtymään ja viihtymään sekä vahvistaa Citycenterin asemaa Helsingin keskeisenä kohtaamispaikkana.
Uudistustöiden ensimmäinen vaihe käynnistyi helmikuussa 2026 ja valmistuu arviolta kesäkuun lopulla. Sponda uudistaa täysin alueen valaistuksen, tuo tilaan audiovisuaalista taidetta, viheristutuksia ja uusia istuskelupaikkoja. Lisäksi alueen ilmettä viimeistelevät uudet terassielementit, jotka jäsentävät oleskelutiloja ja samalla selkeyttävät alueen kulkuyhteyksiä. Alueen läpikulku säilyy koko uudistustyön ajan.
Audiovisuaalinen taide tuo tilaan elämyksellistä tunnelmaa
Kesällä Citycenterin Piha avautuu kävijöille viihtyisänä kaupunkitilana, jossa huolella suunnitellut oleskelu- ja viheralueet sekä ravintoloiden, kahviloiden ja liikkeiden elävä ilmapiiri luovat kutsuvan kaupunkitilan. Uudistuksen kokonaiskonseptin nimi on Muistojen polut, ja sen osana Pihaan toteutetaan uusi audiovisuaalinen teos, jonka päivän ja vuodenaikojen mukaan elävä valaistus ja äänimaailma luovat tunnelmaa. Uudistunut sisäpiha tarjoaa hengähdyspaikan vilkkaan keskustan keskellä aamun ensimmäisistä kahvihetkistä iltaan asti.
”Haluamme vahvistaa Helsingin keskustan vetovoimaa kehittämällä kaupunkitiloja, jotka palvelevat sekä kaupunkilaisia ja turisteja että yrityksiä. Citycenterin Pihalla käynnistynyt uudistus sekä Kukontorilla viime syksystä jatkuva uudistushanke ovat hyviä esimerkkejä aktiivisesta investoinnistamme keskustan kortteleiden kehittämiseen ja keskeisten julkisten tilojen kehittämiseen. Citycenterin Piha on yksi Helsingin keskustan vilkkaimmista jalankulkualueista, joka tarjoaa siellä toimiville brändeille erinomaisen näkyvyyden. Uudistuksen myötä alueesta muodostuu entistä vetovoimaisempi, joka kutsuu viihtymään ja tukee kauppakeskus Citycenterin asemaa yhtenä keskustan keskeisimmistä kohtaamispaikoista ”, toteaa Christian Hohenthal, Spondan toimitusjohtaja.
Citycenterin Pihan halki kulkee vuosittain noin neljä miljoonaa työmatkalaista, kaupunkilaista ja matkailijaa. Piha on osa kauppakeskus Citycenteriä ja toimii solmukohtana, jossa Keskuskatu— kaupungin vilkkain kävelykatu— sekä Citykäytävä kohtaavat ja tuovat alueelle tasaisen runsaan ihmisvirran. Kauppakeskus Citycenterissä vieraili viime vuonna 13,9 miljoonaa kävijää. Pihan liike- ja ravintolatilojen vuokraus on parhaillaan käynnissä.
Citycenterin Pihaa uudistetaan yhteistyössä arkkitehtuuri- ja designyhtiö Studio Stockholmin ja suunnittelutoimisto Sun Effectsin kanssa. Studio Stockholm vastaa Muistojen polut -tilakonseptista, ja Sun Effects suunnittelee konseptiin liittyvän audiovisuaalisen teoksen.
“Yhdistämällä sekä kansainvälistä että paikallista näkemystä haluamme luoda omaleimaisen kaupunkitilan, joka on luontevasti osa ympäristöään. Piha-alueen uudet elementit on suunniteltu harkiten, niin että ne sulautuvat harmonisesti yhteen Eliel Saarisen vaikuttavan alkuperäisarkkitehtuurin kanssa. Olemme luoneet Citycenterin Pihalle Muistojen polut -konseptin, joka luo puitteet kävijän omakohtaisille muistoille ja mahdollistaa tilan kokemisen henkilökohtaisesti merkityksellisellä tavalla. Hienovaraiset, mutta vaikuttavat ratkaisut luovat elämyksellisen kokemuksen, joka kutsuu palaamaan. Yhteistyömme Spondan ja Sun Effectsin kanssa on ollut sujuvaa ja positiivista koko projektin ajan”, Studio Stockholmin sisustusarkkitehti Karolina Nyström sanoo.
”Citycenterin Pihalle toteutettavassa audiovisuaalisessa teoksessa säännöllisin väliajoin toistuvat valo- ja ääniteemat johdattavat kävijän erilaisiin elämän hetkiin ja korostavat muistojen merkitystä. Vuodenkierrossa muuntuva teos kutsuu havainnoimaan uudella tavalla tilaa, jossa historia, nykyhetki ja tulevaisuus limittyvät osaksi kohteen kehittyvää tarinaa”, sanoo Sun Effectsin Head of Design Tiiti Hynninen.
Sponda Oy on Suomen johtava kiinteistösijoitusyhtiö, joka on erikoistunut toimitilakiinteistöjen omistamiseen, hallintaan, kehittämiseen ja vuokraamiseen Suomen suurimmissa kaupungeissa. Asiakaslähtöisillä ratkaisuilla ja korkealaatuisilla kiinteistöillä Sponda luo aktiivisesti alan parhaita käytäntöjä, toimii vastuullisesti ympäristön ja kaupunkikuvan kehittäjänä sekä tukemalla asiakkaitaan.
