Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus keskitettiin Päijät-Sote-sovellukseen

Aiemmin käytössä on ollut useita ajanvarausjärjestelmiä, mutta nyt kaikki itse tehtävät terveydenhuollon sähköiset ajanvaraukset on koottu yhteen asioinnin sujuvoittamiseksi.

Viimeisenä Päijät-Sote-sovellukseen siirtyivät kutsuntatarkastusten ja kouluuntulotarkastusten ajanvaraus. Parhaillaan käynnissä on kutsuntatarkastusten ajanvaraus 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville. He varaavat ajan oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalle. Ne, joilla ei ole opiskelupaikkaa, voivat varata sovelluksesta ajan omaan sote-keskukseen huhtikuussa.

Myös tulevien ekaluokkalaisten kouluuntulotarkastuksen ajanvarauksen voi nyt tehdä sovelluksessa. Koulutulokkaille ja heidän vanhemmilleen on kerrottu asiasta erillisessä kutsukirjeessä.

Hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on keskittää digitaaliset palvelut Päijät-Sote-sovellukseen.

- Kun digitaaliset asiointipalvelut keskitetään yhteen sovellukseen, palvelut ovat asiakkaille helpommin saavutettavia ja asiointi sujuvoituu. Samalla rakennamme yhtenäistä asiakaskokemusta ja viemme määrätietoisesti eteenpäin digivisiota, jossa palvelut kehittyvät pitkäjänteisesti ja käyttäjälähtöisesti koko Päijät‑Hämeen alueella, toteaa digipalveluiden tuotepäällikkö Rami Autio.

Päijät-Sote-sovelluksen voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta tai asioida verkossa osoitteessa https://paijatsote.suomisote.fi/.