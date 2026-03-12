Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Terveydenhuollon sähköinen ajanvaraus keskitettiin Päijät-Sote-sovellukseen
20.3.2026 10:33:32 EET | Päijät-Hämeen hyvinvointialue | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue on keskittänyt terveydenhuollon sähköisen ajanvarauksen Päijät-Sote-sovellukseen.
Aiemmin käytössä on ollut useita ajanvarausjärjestelmiä, mutta nyt kaikki itse tehtävät terveydenhuollon sähköiset ajanvaraukset on koottu yhteen asioinnin sujuvoittamiseksi.
Viimeisenä Päijät-Sote-sovellukseen siirtyivät kutsuntatarkastusten ja kouluuntulotarkastusten ajanvaraus. Parhaillaan käynnissä on kutsuntatarkastusten ajanvaraus 2. asteen oppilaitoksissa opiskeleville. He varaavat ajan oman oppilaitoksensa terveydenhoitajalle. Ne, joilla ei ole opiskelupaikkaa, voivat varata sovelluksesta ajan omaan sote-keskukseen huhtikuussa.
Myös tulevien ekaluokkalaisten kouluuntulotarkastuksen ajanvarauksen voi nyt tehdä sovelluksessa. Koulutulokkaille ja heidän vanhemmilleen on kerrottu asiasta erillisessä kutsukirjeessä.
Hyvinvointialueen strategisena tavoitteena on keskittää digitaaliset palvelut Päijät-Sote-sovellukseen.
- Kun digitaaliset asiointipalvelut keskitetään yhteen sovellukseen, palvelut ovat asiakkaille helpommin saavutettavia ja asiointi sujuvoituu. Samalla rakennamme yhtenäistä asiakaskokemusta ja viemme määrätietoisesti eteenpäin digivisiota, jossa palvelut kehittyvät pitkäjänteisesti ja käyttäjälähtöisesti koko Päijät‑Hämeen alueella, toteaa digipalveluiden tuotepäällikkö Rami Autio.
Päijät-Sote-sovelluksen voi ladata puhelimeen sovelluskaupasta tai asioida verkossa osoitteessa https://paijatsote.suomisote.fi/.
Satu Hiekkanen-TorkkoICT-asiantuntijaPuh:044 719 5849
Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue järjestää päijäthämäläisten sosiaali- ja terveyspalvelut sekä pelastustoimen palvelut alueen asukkaille.
Päijät-Hämeen hyvinvointialueeseen kuuluvat Asikkala, Hartola, Heinola, Hollola, Iitti, Kärkölä, Lahti, Orimattila, Padasjoki ja Sysmä. Huolehdimme yli 200 000 asukkaan terveydestä ja turvallisuudesta.
Lue lisää julkaisijalta Päijät-Hämeen hyvinvointialue
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Kroonisen munuaistaudin riskipotilaiden tunnistaminen käynnistyy Päijät-Hämeessä digitaalisella työkalulla12.3.2026 09:59:38 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueella käynnistyy kroonisen munuaistaudin riskipotilaiden tunnistaminen. Tunnistamisessa hyödynnetään digitaalista Mehiläisen kehittämää AINO-analytiikkatyökalua. Pilotointivaiheessa Hartolan, Iitin, Kärkölän ja Lahden asukkaat pääsevät mukaan antamalla suostumuksen terveystietojensa hyödyntämiseen.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Uuden tekoälyohjelman tavoitteena on turvata palvelut tukemalla ammattilaisten työtä ja palvelujen vaikuttavuutta10.3.2026 08:09:29 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialue käynnistää tekoälyohjelman vuosille 2026–2029.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Valtuustoryhmätuki varmistaa päätösten paremman valmistelun9.3.2026 14:30:00 EET | Tiedote
Valtuustoryhmätuki on lakisääteinen tapa varmistaa, että valtuutetut voivat perehtyä asioihin huolellisesti ennen päätöksentekoa. Tuen avulla valtuustoryhmät voivat tehdä tarvittavaa valmistelutyötä, hakea taustatietoa ja osallistua koulutuksiin, jotka tukevat päätösten laatua. Aluehallitus on linjannut, miten valtuustoryhmät voivat käyttää vuonna 2026 myönnettävää tukea. Ryhmät ilmoittavat nostettavan tuen määrän huhtikuun alkuun mennessä.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Sisäinen tarkastus auttaa varmistamaan palvelujen turvallisuuden ja toimivuuden9.3.2026 12:57:54 EET | Tiedote
Päijät-Hämeen hyvinvointialueen aluehallitus käsitteli kokouksessaan vuoden 2025 sisäisen tarkastuksen keskeiset havainnot. Tarkastus on tärkeä työkalu, jolla varmistetaan, että palvelut ovat turvallisia ja että taustalla olevat toimintatavat tukevat laadukasta hoitoa ja sujuvaa asiointia. Sisäinen tarkastus on osa sisäistä valvontaa ja varmistaa myös hallinnollisten prosessien toimintaa. Vuonna 2025 tarkastukset kohdistuivat lääkinnällisten laitteiden turvallisuuteen sekä henkilöstöhallinnon prosesseihin.
Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Matti ja Anneli löysivät kaatumisen jälkeen keinot liikkua talvella taas luottavaisesti3.3.2026 14:00:00 EET | Tiedote
Kevätaurinko sulattaa lumia ja yöllä vesi kiteytyy jääksi kävelytien pintaan. Talven petollisimmat kelit ovat nyt käsillä, mutta niiden takia ei ole syytä rajoittaa liikkumista liikaa.
