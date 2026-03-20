Päijät-Hämeen hyvinvointialue: Lahden pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämishanke sai jatkorahoituksen

Hankkeen tavoitteena on ehkäistä asunnottomuutta, kehittää asumisen tuen palveluja sekä vahvistaa eri toimijoiden yhteistyötä. Tavoitteena on, ettei pitkäaikaisasunnottomuus Lahdessa kasva hankekauden aikana ja että sen määrää voidaan vähentää.

Hanke muun muassa:

kehittää ja kuvaa asunnottomien palvelujärjestelmän ja -polut asiakkaan ja ammattilaisen näkökulmasta

pilotoi matalan kynnyksen ja nopean reagoinnin mahdollistavaa moniammatillista liikkuvaa tukea

kehittää ratkaisuja vankilasta vapautuvien asumisen turvaamiseen

kehittää naiserityisyyden huomioimista asunnottomuustyössä

mallintaa terveydenhuollon ja sosiaalihuollon yhteistyön asunnottomuustyön kentällä

järjestää ja fasilitoi koulutusta ammattilaisille ja asukkaille

yhtenäistää verkostoyhteistyötä ja verkostoja.



Kehittäminen tapahtuu yhteistyössä Lahden kaupungin, hyvinvointialueen, järjestöjen, vuokranantajien sekä muiden asunnottomuustyötä tekevien toimijoiden kanssa.



Hankkeella merkittävät tavoitteet asunnottomuuden vähentämiseksi

Hankkeen tavoitteena on estää pitkäaikaisasunnottomuuden kasvu, saavuttaa noin 10 prosentin vähennys sekä juurruttaa kaupungin ja hyvinvointialueen pysyvät toimintamallit asunnottomuuden poistamiseksi. Samalla tavoitteena on ottaa käyttöön tehokkaimmat toimenpiteet pitkäaikaisasunnottomuuden vähentämiseksi ja ennaltaehkäisemiseksi.

Hankkeen toinen vaihe mahdollistaa jo käynnistettyjen toimintamallien vahvistamisen ja juurruttamisen.



- Ensimmäisen vaiheen aikana olemme tiivistäneet yhteistyötä eri toimijoiden välillä ja saaneet kokemusta uusien toimintamallien käyttöönotosta. Toisella rahoituskaudella tavoitteena on vakiinnuttaa toimiviksi todetut käytännöt, vahvistaa ennaltaehkäisevää työtä ja varmistaa, että apu tavoittaa pitkäaikaisasunnottomat sekä asunnottomuuden riskissä olevat mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, toteaa projektipäällikkö Inga Koivulinna.

Hankkeelle myönnetyn valtionavustuksen määrä on 300 000 euroa. Lisäksi hankkeessa on 25 prosentin omarahoitusosuus eli yhteensä toisen kauden hankkeen rahoitus on 375 000 euroa.