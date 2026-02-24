Smartvatten toimittaa huoneistokohtaisen vedenmittauksen yli 13 000 Lumo Kotiin
30.3.2026 15:00:00 EEST | Smartvatten | Tiedote
Smartvatten ja Lumo Kodit toteuttavat yhdessä mittavaa hanketta, jossa Lumo Kotien asuntokantaan asennetaan huoneistokohtaiset etäluettavat vesimittarit. Syksyllä 2025 käynnistynyt projekti kattaa noin 13 000 asuntoa eri puolilla Suomea ja mahdollistaa siirtymisen kulutukseen perustuvaan vesilaskutukseen sekä parantaa vedenkäytön läpinäkyvyyttä.
Lumo Kodit oli kartoittanut mahdollisuuksia laajentaa huoneistokohtaista vedenmittausta jo usean vuoden ajan. Selvitysten perusteella tuhansissa asunnoissa oli valmiiksi mekaaniset mittarit tai edellytykset niiden asentamiselle. Myös veden ja lämmitysenergian kustannuskehitys sekä asukkaiden esittämä vahva toive kulutusperusteisesta laskutuksesta vauhdittivat projektin käynnistämistä.
Kilpailutuksen jälkeen Smartvattenin kotimainen Verto-vedenmittausjärjestelmä ja palvelut valittiin hankkeen toteuttajaksi.
”Poikkeuksellisen laaja hanke Suomessa”
– Tämä projekti on mittakaavaltaan poikkeuksellisen suuri Suomessa. Huoneistokohtainen etäluettava vedenmittaus antaa kiinteistönomistajalle tarkkaa tietoa vedenkäytöstä ja mahdollistaa kulutusperusteisen laskutuksen, mikä kannustaa säästämään vettä ja energiaa, kertoo Smartvattenin myyntijohtaja Hanna Kellokumpu.
Vesimittareiden asennustyöt käynnistyivät syyskuussa 2025 ja ovat edenneet aikataulussa. Tähän mennessä mittarit on asennettu yli 8 000 asuntoon. Projektinjohto on Smartvattenin vastuulla ja asennuksia toteuttaa yhtiön kumppaniverkosto.
Kohteita sijaitsee muun muassa pääkaupunkiseudulla, Jyväskylässä, Kuopiossa, Oulussa, Tampereella ja Turussa. Ensimmäisissä kohteissa kulutusperusteinen vesilaskutus käynnistyi joulukuussa 2025.
Vaikuttavaa vastuullisuutta ja hyötyä asukkaille
– Huoneistokohtainen vedenmittaus on tärkeä vastuullisuusteko, jonka kautta asukas voi vaikuttaa omaan vedenkulutukseensa ja sitä kautta asumiskustannuksiinsa. On reilua, että jokainen maksaa omasta vedenkäytöstään. Tämä ohjaa asukkaitamme vastuullisempaan vedenkäyttöön, sanoo Lumo Kotien yksikönjohtaja Pasi Kujansuu.
Koko 13 000 asunnon kokonaisuus valmistuu nykyarvion mukaan elokuuhun 2026 mennessä, ja kaikki kohteet siirtyvät kulutusperusteiseen laskutukseen syksyn aikana.
– Yhteistyö Lumo Kotien kanssa osoittaa, että laajamittainenkin vedenmittausprojekti voidaan toteuttaa hallitusti, kun teknologia, projektinhallinta ja kiinteistönomistajan tavoitteet kohtaavat, Kellokumpu summaa.
Kujansuu lisää:
– Hanke on edennyt sujuvasti ja yhteistyö Smartvattenin kanssa on toiminut erinomaisesti. Suuren mittaluokan projektissa on väistämättä yllätyksiä, mutta kaikki haasteet on ratkaistu tiiviillä yhteistyöllä ja selkeällä asukastiedottamisella.
Smartvatten
Smartvatten tarjoaa älykkäitä vesihuollon ratkaisuja kiinteistönomistajille, kunnille ja vesilaitoksille ympäri Eurooppaa. Missiomme on tehdä vedenkäytöstä näkyvää, hallittavaa ja kestävää reaaliaikaisen datan, käytännöllisten oivallusten ja IoT-innovaatioiden avulla koko veden kierron ajan.
Lumo Kodit
Lumo Kodit Oyj on Suomen suurin asuntosijoitusyhtiö ja kaupunkiasumisen rohkea uudistaja. Kotimme sijaitsevat suurimmissa kasvukeskuksissa hyvien kulkuyhteyksien ja monipuolisten palveluiden äärellä. Panostamme kestäviin, moderneihin ja digitaalisiin ratkaisuihin, jotka tekevät vuokra-asumisen arjesta sujuvaa ja joustavaa. Luomme parempaa kaupunkiasumista tarjoamalla parhaan asiakaskokemuksen. Lumo – helposti paras koti.
Lumo Kodit Oyj:n osake on listattu Nasdaq Helsinki Oy:n päälistalla.
