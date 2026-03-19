Vihreiden Holopainen ja Hopsu: Hallitus nakertaa pala palalta koulutuksen maksuttomuutta

Hallitus aikoo mahdollistaa koko tutkinnon suorittamisen avoimessa korkeakoulussa. Tutkinnonmyöntöoikeuden antaminen avoimille korkeakouluille on iso periaatteellinen muutos, jota korkeakouluyhteisöt vastustavat.

– Kokoomuksen esitys käytännössä mahdollistaa eräänlaisten lukukausimaksujen perimisen. Jatkossa kaikki muut pyrkivät korkeakouluihin opiskelijavalintojen kautta ja maksukykyiset voivat ostaa itselleen ohituskaistan koko tutkinnon tekemiseen, vihreiden kansanedustaja ja sivistysvaliokunnan jäsen Mari Holopainen korostaa.

Hallituksen esitys herättää myös vakavia huolia koulutuksen laadun suhteen.

– Yliopistot ja ammattikorkeakoulut eivät ole kirjekursseja, vaan keskeinen osa oppimista syntyy tieteellisen ja ammatillisen yhteisön osana olemisesta. Johtavatko tutkinnoista perityt maksut myös siihen, että maksukykyiset saavat tutkinnon suoritettua eri kriteerein tai riippumatta opintosuoritusten laadusta? vihreiden kansanedustaja ja parlamentaarisen korkeakouluvisioryhmän jäsen Inka Hopsu kysyy.

Hallitus on tällä esityksellä puuttumassa korkeakoulujen tehtäväkenttään poikkeuksellisella tavalla.

– Esitys on kerännyt kritiikkiä sekä korkeakoulujen rehtoreilta että opiskelijajärjestöiltä. Näin perustavanlaatuisessa asiassa tulisi kunnioittaa yliopistojen ja ammattikorkeakoulujen autonomiaa sen sijaan, että esityksiä jyrätään läpi ideologisista lähtökohdista. Itsenäiset korkeakoulut ovat yksi suomalaisen demokratian kulmakivi, jota ei ole syytä horjuttaa aikana, jolloin yhä useammassa maassa lisääntyy avoin tutkimuksen poliittinen kontrolli, itsekin tutkijataustainen Holopainen alleviivaa.

Hallituksen korkeakoulupolitiikka ei muutenkaan kerää Holopaiselta ja Hopsulta kiitoksia.

– Vastustamme myös hallituksen jäykkää esitystä rajata tutkinto-oikeus yhteen opiskelupaikkaan kerrallaan, mikä rajaa opintojen monialaisuutta. Hallituksen into rajoittaa opiskelijoiden oikeutta opiskella useampaa tutkintoa yhtä aikaa voi sekin kertoa aikeista jatkossa edistää toisen tutkinnon maksullisuutta, mikä rapauttaisi Suomen ylpeydenaihetta, maksuttoman koulutuksen periaatetta, Hopsu korostaa.