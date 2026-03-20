”Tasa-arvon esteenä on haluttomuus asettua toisen ihmisen asemaan” – Katariina Räikkönen vastaanotti Minna Canth -tasa-arvotunnustuksen

Minna Canth -tunnustuksella opettajankoulutuslaitos vaalii Minna Canthin perintöä ja edistää koulutuksellista tasa-arvoa. Tunnustus myönnetään vuosittain henkilölle, joka on tehnyt merkittävää työtä yhdenvertaisuuden ja tasa-arvon edistämiseksi erityisesti koulutuksen näkökulmasta.

Opettajankoulutuslaitoksen johtaja Sirpa Eskelä-Haapanen korosti puheessaan Minna Canthin ajankohtaisuutta ja merkitystä myös nykypäivänä.

– Canthin vaikutus suomalaiseen yhteiskuntaan ja koulutukseen on suuri. Hän ajoi rohkeasti kaikkien lasten, erityisesti tyttöjen ja vähempiosaisten, koulutusmahdollisuuksia aikana, jolloin se ei ollut itsestäänselvyys, Eskelä-Haapanen sanoi.

Hänen mukaansa Canthin perintö elää edelleen työssä, jota tehdään tasa-arvoisemman koulutuksen puolesta.

– Minna Canth on henkilö, johon sukupolvet toisensa jälkeen voivat samaistua ja ammentaa voimaa sekä toivoa maailmasta, jossa jokainen voi elää merkityksellistä elämää yhdessä muiden kanssa.

Rohkea ääni inklusiivisemman yhteiskunnan puolesta

Vuoden 2026 tasa-arvotunnustuksen vastaanottanut Katariina Räikkönen on ihmisoikeusaktivisti, erilaisuuden puolestapuhuja ja digitaalisen median sisällöntuottaja. Hän toimii aktiivisesti inklusiivisemman yhteiskunnan ja koulun puolesta sekä tukee lapsia ja nuoria monin tavoin.

Eskelä-Haapanen vertasi puheessaan Räikkösen rohkeutta ja toimintaa myös Minna Canthin perintöön.

– Nuori Minna Canth kävi aikanaan sisäistä kamppailua paikastaan yhteiskunnassa ja päätyi toimimaan sen puolesta, että maailma olisi parempi paikka elää. Tätä samaa taistelutahtoa Katariina Räikkönen on osoittanut omassa toiminnassaan.

Räikkönen on puhunut avoimesti omista kokemuksistaan muun muassa Touretten syndrooman, autisminkirjon ja ADHD:n kanssa. Hän on tuonut näkyväksi erilaisia tapoja kokea ja aistia maailmaa sekä edistänyt ymmärrystä ja hyväksyntää.

Ura tasa-arvon puolestapuhujana jo hyvässä vauhdissa

Juhlapuheessaan Räikkönen kiitti tunnustuksesta ja omisti kunnianosoituksensa kaikille arjen tasa-arvosankareille. Räikkönen lupasi oman työnsä tasa-arvon eteen olevan vasta alkutaipaleella.

– On valtava kunnia saada Minna Canth -tasa-arvotunnustus, etenkin näin varhaisessa vaiheessa omaa uraani, Räikkönen totesi.

– Entisajan feministit ovat taistelleet minulle ja muille nykyajan Suomen naisille paljon paremmat lähtökohdat, kuin mitä he itse aikanaan saivat. Olen heille kiitollinen – ja paras tapa osoittaa kiitollisuutta on jatkaa heidän työtään.

Arjen teot ja empatia edistävät tasa-arvoa

Räikkönen totesi puheessaan, kuinka nyky-yhteiskunnassa haluttomuus asettua toisen ihmisen asemaan on edelleen suuri este tasa-arvolle. Esimerkiksi esteettömyyden merkitys ymmärretään usein vasta, kun se koskettaa henkilöä itseään. Räikkönen muistutti, että esteettömyys on ramppien ja toimivien hissien lisäksi myös muun muassa aistiesteettömyyttä ja asenne-esteettömyyttä.

Esimerkiksi kouluissa aistiesteettömyyden huomioiminen hyödyttää kaikkia.

– Toivonkin, että opettajat ympäri Suomen ymmärtäisivät aisti- ja asenne -esteettömyyden merkityksen neurokirjon lasten, ja tosiasiassa ihan kaikkien, koulumenestyksessä ja arjessa, Räikkönen toteaa.

Kaikilla on roolinsa tasa-arvon edistämisessä. Arjen teoilla ja valinnoilla voidaan joko edistää oikeudenmukaisempaa ja yhdenvertaisempaa tulevaisuutta tai antaa tilaa syrjinnälle, jopa tahattomasti.

– Tasa-arvo syntyy siitä, että jokainen meistä uskaltaa arjessaan puolustaa syrjittyä ja heikommassa asemassa olevaa. Se että arjen kahvipöydissä uskaltaa puuttua, kun joku sanoo jotain rasistista, ableistista, tai naisia alentavaa, on valtavan tärkeä osa muutosta, Räikkönen huomauttaa.

– Juuri tänään on hyvä päivä päättää, että minä en ole hiljainen hyväksyjä.

Räikkönen vastaanotti tasa-arvotunnustuksen yliopiston Ruusupuistossa torstaina 19.3.2026. Opettajankoulutuslaitoksen vuosittain myöntämä Minna Canth -tasa-arvotunnustus on aiemmin myönnetty muun muassa presidentti Tarja Haloselle, Nasima Razmyarille, Kaarina Hazardille, Timo Parvelalle ja Elina Pekkariselle.