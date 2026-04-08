Keiden rakkaus riittää voittoon? Tässä ovat Love Island Suomi -kauden ensimmäiset saarelaiset

Odotettu kuudes Love Island Suomi -tuotantokausi alkaa MTV:llä maanantaina 4. toukokuuta. MTV Katsomo+ -tilauksella viikon viisi jaksoa ovat katsottavissa kerralla aina maanantaisin. Maksutta MTV Katsomossa jaksoja julkaistaan yksi päivässä maanantaista perjantaihin. Ohjelmaa esitetään myös MTV:n tv-kanavilla arkisin.

Rakkauden saaren uudistettu villa on valmiina avaamaan ovensa rohkeille sinkuille. Romanssit kukoistavat eikä draamalta vältytä, kun upeat sinkut murtavat jäätä flirteissä peleissä, vahvistavat yhteyksiään romanttisilla treffeillä sekä valitsevat toisiaan pareiksi dramaattisissa parinvalinnoissa.

Tällä kaudella häikäisevä juontaja ja realityn supertähti Niko Saarinen vierailee villassa aiempaa useammin ja jututtaa saarelaisista parhaat juorut irti kahdenkeskeisissä chateissä. Sinkkuna ei rakkauden saarella kauaa selviä, mutta onneksi villaan saapuu jatkuvasti toinen toistaan upeampia ja kiinnostavampia sinkkuja, avaten uusia ovia rakkauden löytämiselle. Kauden lopuksi katsojat äänestävät finaaliin selvinneistä pareista voittajan, joka palkitaan rakkauden lisäksi muhkealla rahapotilla.

Love Island Suomen kertojaäänenä jatkaa äänityön moniosaaja Lina Schiffer.

Tässä ovat uuden Love Island Suomi -kauden ensimmäiset saarelaiset

Ella, 24, Lapua

Lapualta kotoisin oleva 24-vuotias Ella työskentelee Helsingissä ravintolapäällikkönä ja kynsiteknikkona. Harrastuksikseen hän mainitsee kuntosalin sekä satunnaisen leipomisen. Ellalla on takanaan kolme parisuhdetta, ja hänen unelmiensa mies olisi maskuliininen, rosoinen, hauska, lihaksikas ja tummapiirteinen mies, joka kykenee puhumaan tunteistaan ääneen. Kumppanina Ella on täysin miehensä puolella ja haluaa varmistaa, että miehellä on kaikki hyvin esimerkiksi kokkaamalla hänelle. Sokkotreffikumppanille Ella kuvailisi itseään timmikroppaiseksi taskuun mahtuvaksi mimmiksi kauniilla silmillä. Kivat treffit olisivat Ellan mielestä toiminnalliset ja hauskat, esimerkiksi vesipuistossa.

Jenni, 26, Mäntsälä

26-vuotias Jenni kuvailee itseään itsevarmaksi ja herkkäluontoiseksi naiseksi, joka rakastaa nauramista ja flirttailua. Hän on kotoisin Mäntsälästä ja asuu Helsingissä, missä työskentelee tällä hetkellä matkailualalla. Jennillä on takanaan kolme suhdetta ja nyt etsinnässä on rehellinen, turvallinen, hyvät käytöstavat sekä puheenlahjat omaava maalaisjuntti viiksillä. Hyvinvoinnista ja kauneudesta kiinnostunut Jenni on aiemmin harrastanut pitkään jääkiekkoa ja ollut myös armeijan leivissä.

Peppiina, 22, Tampere

Tampereelta kotoisin oleva 22-vuotias Peppiina työskentelee Helsingissä mehubaarin vuoropäällikkönä. Hän ei ole koskaan lukenut tai katsonut Harry Potteria ja muutti puolitoista vuotta sitten hetken mielijohteesta Lissaboniin, missä kasvoi valtavasti. Spontaani Peppiina stressaantuu, mikäli asiat suunnitellaan viimeiseen pisteeseen saakka. Joskus hänellä on ollut tapana juosta karkuun suhteita, mikäli asiat menevät liian hyvin. Siksi rakkauden saaren kupla on hänelle täydellinen paikka löytää unelmien kumppani. Tällainen mies olisi kunnianhimoinen unelmoija, joka ei ota elämää liian vakavasti. Unelmien miehellä olisi myös karismaa sekä tummat piirteet.

Pärnian, 26, Helsinki

Tallinnassa striimaajana työskentelevälle 26-vuotiaalle Pärnianille huumori on kaikki kaikessa. Ennen yrittäjyyttä Pärnian työskenteli lähihoitajan papereilla päiväkodissa. Kaverit ja äiti nauravat Pärnianin deittailevan vain valkoisia suomalaisia poikia, ja hän itse kertoo etsivänsä eritoten kohteliasta, hauskaa, empaattista ja pitkää miestä kilteillä silmillä. Pärnianin oman perheen juuret tulevat Iranista. Kaveriporukan vitsiniekkana toimivalla Pärnianilla on takanaan yksi viiden vuoden parisuhde sekä toinen, lyhyempi on/off-suhde. Hän kertoo, ettei ole käynyt elämässään kuin yksillä treffeillä. Pärnianin unelmien treffit sisältäisivät mitä tahansa tekemistä ja paljon naurua.

Roosa, 24, Tervakoski

24-vuotias Tervakoskelta kotoisin oleva Roosa on aloitteleva markkinointialan yrittäjä, joka harrastaa urheilun lisäksi käsitöitä. Roosa elää elämäänsä rakkauden kautta. Parisuhteen puuttuessa hän näyttää rakkautta ystäviään kohtaan enenevissä määrin tuomalla heille eväitä töihin tai kuskaamalla heitä paikkoihin. Roosalla on takanaan kolme parisuhdetta. Vauvana Kiinasta adoptoidun Roosan unelmien kumppani olisi noin 190 cm pitkä, lihaksikas ja sopivasti tatuoitu mies ruskeilla, hieman kiharilla hiuksilla. Mies olisi myös tunneälykäs, keskustelutaitoinen, hyväkäytöksinen sekä taitaisi sarkasmin sekä piikittelyn jalon taidon. Tuoreen osakeyhtiön pyörittämiseen menee paljon aikaa, ja siksi Roosa toivoo kumppaniltaan myös aktiivista omaa elämää – toimivassa parisuhteessa on aina kolme yksikköä: minä, sinä ja me.

Eetu, 28, Jyväskylä

28-vuotias jyväskyläläinen Eetu työskentelee IT-alalla ja pyörittää siinä sivussa omaa digipalveluja tarjoavaa yritystään. Määrätietoisella Eetulla on tapana paneutua täysillä tekemäänsä asiaan niin hyvässä kuin pahassa. Siitä esimerkkinä Men’s physique fitness -sarjan SM-kulta vuodelta 2024. Humoristinen ja positiivinen Eetu on myös harrastanut aikoinaan kilpatanssia. Hänellä on takanaan neljä parisuhdetta, ja nyt etsinnässä on elämäniloinen, tunneälykäs ja itsestään huolta pitävä söpö nainen. Toisinaan yliajatteluun sortuva Eetu kokkaa mielellään treffikumppaneilleen, eikä pistäisi pahakseen, jos treffeillä kokattaisiin myös kahdestaan.

Henri, 26, Kärkölä

26-vuotias Henri on Lahdessa asuva tuore rap-artisti. Musiikkiin täysillä tällä hetkellä panostava Henri on koulutukseltaan urheiluneuvoja, -hieroja sekä personal trainer, ja on työskennellyt myös varhaiskasvatuksen parissa. Jykevästä leukalinjastaan kehuja saavalla Henrillä on takanaan kolme noin vuoden mittaista suhdetta. Nyt etsinnässä on huomaavainen, kiltti, leikkisä ja flirtti nainen. Ulkoisesti urheilullisuus sekä lyhyys viehättävät Henriä. Syvällisistä keskusteluista nauttiva Henri on hyvä kuuntelija ja auttaa mielellään ystäviään tunnepuolen asioissa.

Ilmari, 27, Helsinki

27-vuotias Ilmari asuu Lahdessa työskennellen myyjänä elektroniikkaliikkeessä. Urheilullisen Ilmarin taskusta löytyy liikuntaneuvojan paperit, ja hänen rakkaisiin harrastuksiinsa kuuluu golf, jalkapallo sekä oman salibandyseuran pyörittäminen. Salibandyä Ilmari on pelannut puoliammattilaisena Tanskassa sekä pääsarjatasolla Suomessa. Hän kuvailee itseään huomaavaiseksi, iloiseksi ja herkäksi ihmiseksi hyvillä käytöstavoilla. Urheilun lisäksi hänestä löytyy myös rytmitajuinen lauleskelija. Ilmarilla on takanaan yksi noin viiden vuoden parisuhde. Nyt hakusessa on maanläheinen, sporttinen ja sosiaalinen nainen, joka ei turhaan vietä liikaa aikaa meikkipöydän ääressä.

Jere, 28, Vantaa

28-vuotiaan vantaalaisen Jeren elämä pyörii cheerleadingin ympärillä. Hän on seurajoukkueessaan voittanut useita EM-mitaleja ja SM-kultamitaleja sekä kilpaillut maajoukkueen mukana MM-kilpailuissa. Vapaa-ajallaan hän on rento, spontaani ja kokemuksia etsivä mies, joka on samalla ystäviensä tuki ja turva. Jerellä on takanaan kaksi parisuhdetta ja hänen unelmien kumppaninsa olisi nauravainen, lyhyt, rento ja kaunis nainen pisamilla.

Samuel, 22, Espoo

Aalto-yliopistossa kone- ja energiatekniikan diplomi-insinööriksi opiskeleva 22-vuotias Samuel tavoittelee työllistymistä ydinenergian parissa. Akateemisen puolen lisäksi tästä nuoresta hurmurista löytyy myös musikaalinen ja urheilullinen puoli. Samuel harrastaa boulderointia sekä laulaa kuorossa. Espoosta kotoisin olevalla Samuelilla on takanaan kaksi suhdetta ja nyt etsinnässä on kauniit silmät omaava urheilullinen ja humoristinen nainen, joka pystyy myös haastamaan Samuelia. Samuel näes pitää uusiin ihmisiin tutustumisen lisäksi myös itsensä kehittämistä.

Jaksot 1–3 – näin kausi lähtee käyntiin

Jakso 1: Rakkaudenseikkailu alkaa

ma 4.5. MTV Katsomo+ -tilauksella, maksutta MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla

Viisi upeaa naista ja viisi komeaa miestä saapuvat Espanjan kuuman auringon alle valmiina elämänsä seikkailulle. Ilmoilla on kipinöivää jännitystä, kun rakkaudenjanoiset sinkut tekevät ensiarvioita toisistaan ennen ensimmäistä parinvalintaa. Saman tien on selvää, että rakkauden saarella mikään muu ei ole niin varmaa kuin se, että yllätykset alkavat sekoittaa pakkaa jo ensimmäisestä illasta alkaen.

Jakso 2: Saanko pussata?

ma 4.5. MTV Katsomo+ -tilauksella

ti 5.5. maksutta MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla

Uusi mies saapuu saarelle kesken parinvalinnan sekoittamaan sekä miesten valinnat että naisten päät. Yllätykset eivät kuitenkaan lopu vielä siihen, sillä yksi talon miehistä saa kutsun romanttisille rantatreffeille uuden saarelaisen kanssa. Päivä huipentuu räiskyviin bileisiin ja huikeaan totuus vai tehtävä -leikkiin, jossa saarelaiset keksivät toisilleen mitä rohkeampia tehtäviä. Yksi pareista on jo valmis etenemään suhteessaan.

Jakso 3: Märkiä t-paitoja

ma 4.5. MTV Katsomo+ -tilauksella

ke 6.5. maksutta MTV Katsomossa ja MTV:n tv-kanavilla

Villan parvekkeella romanttinen hetki etenee ensimmäisiin suudelmiin samalla, kun osa vielä pohtii suhdetta omaa pariaan kohtaan. Saadaanko tunteisiin selvyyttä pelissä, jossa jokaisesta paljastuu uusia puolia? Niko saapuu villalle tapaamaan saaren uusimpia asukkaita ja paljastaa, että illalla edessä on parinvalinta. Illan seremonia saa yllättävän käänteen.

Ohjelman MTV:lle tuottaa ITV Studios Finland.

