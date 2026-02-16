Sinebrychoffin kestävän kehityksen raportti 2025: Crisp siivitti alkoholittomien oluiden kasvua, juomanvalmistuksen vedenkäyttö ennätystehokasta
23.3.2026 15:43:21 EET | Oy Sinebrychoff Ab | Tiedote
Sinebrychoffin järjestyksessään 17. kestävän kehityksen raportti on julkaistu. Vuoden 2025 katsaus paljastaa muun muassa, että Sinebrychoffin alkoholiton olut Crisp jatkoi kasvuaan, jota oli peräti 30 %. Sinebrychoffin juomien arvoketjun hiilijalanjälki on vähentynyt edelliseen vuoteen verrattuna noin seitsemän prosenttia. Myös juomanvalmistuksen vedenkäyttö oli ennätystehokasta, 2,07 litraa per valmis tuotantolitra.
Poimintoja vuoden 2025 kestävän kehityksen edistymisestä Sinebrychoffilla:
NOLLA Hiilijalanjälkeä
- Sinebrychoffin juomien arvoketjun hiilijalanjälki on noin 37 kg CO2e/hl, vähentyen kolme kg CO2e/hl edellisvuodesta eli 7,5 %. Laskentamenetelmiä on samalla päivitetty.
- Sinebrychoff teki sopimuksen uusiutuvasta sähköstä saksalaiselta tuuli- ja aurinkopuisto-operaattori Encavisilta 10 vuoden PPA-sopimuksella (Power Purchase Agreement) Paltusmäen maatuulivoimalasta Suomessa. Sinebrychoff ostaa sähköä Encavis-yhtiöltä noin 25 GWh vuodessa, joka kattaa vuositarpeesta suurimman osan.
- 2025 jatkoimme yhteistyössä jakelukumppaniemme kanssa kuljetusten ilmastopäästöjen vähentämistä.
- Sinebrychoffin juomanvalmistuksessa käytetään uusiutuvaa energiaa, ja olemme jatkaneet työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi.
NOLLA ei-kestävää viljelyä
- KOFF Jouluoluen mallasohra tuli viime vuosien tapaan uudelta tilalta, jossa viljely tapahtuu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen. Yhteistyökumppaneinamme olivat viljelijöiden lisäksi mallastaja Viking Malt sekä Baltic Sea Action Group (BSAG).
- Vuoden 2025 aikana oluenvalmistuksessamme käytettiin entistä enemmän mallasohraa, jonka viljelyssä on käytetty uudistavan viljelyn menetelmiä. Sen määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi.
- Edistimme tieteeseen perustuvaa uudistavan viljelyn tutkimusta yhdessä LUKE:n (Suomen Luonnonvarakeskus) kanssa Kasvien kierto -hankkeessa.
NOLLA pakkaushukkaa
- Kaikki valmistamamme 0,5 litran muovipullot on jo vuodesta 2022 tehty 100-prosenttisesti kierrätysmuovista, pois lukien korkki ja etiketti. Helmikuussa 2025 lisäsimme kierrätettyä muovia myös 1,5 litran kierrätysmuovipulloihin. Niiden kierrätysmuovin osuus on 35 %, (samoin poislukien korkki ja etiketti).
- Kaikissa markkinoille saattamissamme kierrätysmuovipulloissa on kierrätettyä muovia yhteensä noin 26 %, mikä ylittää EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (Single-Use Plastics) tavoitteen.
NOLLA vesihukkaa
- Vuonna 2025 saavutimme kaikkien aikojen alhaisimman vedenkulutuksen, 2,07 litraa per tuotettu juomalitra. Edellisvuonna kulutus oli 2,10 litraa. Alhaisempi vedenkulutus saavutettiin useilla pienillä prosessimuutoksilla panimolla, virvoitusjuomaosastolla ja täytössä.
- Vuoteen 2015 verrattuna käytämme nyt vuositasolla yli 100 miljoonaa litraa vähemmän vettä.
- Vuonna 2025 onnistuimme vähentämään elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä 13 %, mikä tuotannossamme tarkoittaa satojen tuhansien litrojen hävikin vähentämistä. Tämä tarkoittaa myös vesi- ja energiasäästöjä.
NOLLA vastuutonta juomista
- Sinebrychoffin valikoimassa oli vuoden 2025 lopulla 12 alkoholitonta olutta, kolme alkoholitonta siideriä ja yksi lonkero.
- Onnistuimme kasvattamaan alkoholittomien oluiden menekkiä Crispin jatkaessa asemaansa kuluttajien suosikkina, Crispin myyntilitrat kasvoivat jopa 30 %. Suomessa alkoholiton olut kasvoi 10 %.
NOLLA työtapaturmaa
- Sinebrychoffilla sattui vuonna 2025 neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Edellisvuonna niitä oli vain yksi.
- Henkilöstömme kirjasi vuonna 2025 peräti 7 783 turvallisuushavaintoa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Havainnoilla varmistetaan yhteinen turvallisuus.
- Järjestimme jälleen myös työturvallisuusviikon.
Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus
- Vahvistimme työtämme työyhteisön monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden (DE&I) kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja olemme sitoutuneita vahvistamaan DE&I-toimintatapaa toiminnassamme.
- Henkilöstön sitoutuneisuus jatkui edellisvuoden tasolla 76/100. (My Voice -sitoutuneisuusindeksi 2025)
- Järjestimme jälleen DE&I-kuukauden ja jatkoimme Turvallisen tilan keskusteluja, joissa jokainen voi kertoa mielipiteensä yhtiöstämme tai työstään.
- Kaikki esihenkilöt ovat osallistuneet Osallistavan johtamisen koulutukseen (Inclusive Leadership)
Aktiivisesti osana yhteiskuntaa
- Yhtiömme oman toiminnan ulkopuolella jatkoimme tukeamme Aseman Lapset ry:lle, Keravan nuorten harrastusstipendeihin sekä Sinebrychoffin taidemuseolle.
- Uutena tukitoimena järjestimme Red Classics -tapahtuman yhteydessä keräyksen Tukikummit Säätiölle nuorten harrastuksiin, ja lahjoitimme siihen pohjasumman.
”Jatkoimme vahvaa sitoutumistamme vastuulliseen liiketoimintaan muuttuvassa ympäristössä. Kestävät ratkaisut syntyvät yhteistyössä henkilöstömme ja sidosryhmiemme kanssa. Tieteeseen perustuvat tavoitteemme ohjaavat toimintaamme, ja tänä vuonna olen erityisen ylpeä vesitehokkuudestamme ja alkoholittoman Crisp-oluemme menestyksestä”, sanoo ympäristökoordinaattori, ESG Champion Hanna Palomäki Sinebrychoffilta.
Emoyhtiömme Carlsberg-konserni raportoi toista kertaa EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja vastaavien Euroopan kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Tähän raporttiin, johon Sinebrychoffinkin tiedot sisältyvät, voi tutustua Carlsberg-konsernin verkkosivuilla carlsberggroup.com.
Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs on jatkossa Brewing Tomorrow
Sinebrychoffin kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelmaa Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), suomeksi Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs. Maaliskuun 5. päivä Carlsberg-konserni on päivittänyt kestävän kehityksen ohjelmansa, jonka nimi on jatkossa Brewing Tomorrow. Myös tavoitteita on päivitetty.
Sinebrychoff on osana Carlsberg-konsernia liittynyt Science Based Targets -hankkeeseen kesäkuussa 2017. Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs ja Brewing Tomorrow -tavoitteet ovat tieteeseen perustuvia tavoitteita.
Lue lisää kestävän kehityksen katsauksestamme verkkosivuillamme sinebrychoff.fi. Sieltä ja Carlsberg-konsernin verkkosivuilta carlsberggroup.com löydät tietoa koko konsernin ESG-ohjelmasta ja sen tavoitteista.
Timo MikkolaviestintäpäällikköSinebrychoffPuh:+358408307176timo.mikkola@sff.fi
Tietoja julkaisijasta
1819 perustettu Sinebrychoff on osa Carlsberg-konsernia ja valmistaa oluita, siidereitä, long drink -juomia, virvoitusjuomia, vesiä sekä energiajuomia. Sen tuotesalkkuun kuuluvat mm. Karhu, KOFF, 1664, Carlsberg, Brooklyn Brewery, Battery Energy Drink, Monster Energy, Crowmoor, Somersby ja Coca-Cola-yhtiön juomat, kuten Coca-Cola, Fanta, Bonaqua sekä Sprite. Konsernin yhteinen kestävän kehityksen ohjelma Brewing Tomorrow sisältää neljä pääpilaria: Vähemmän hiiltä, Huolehditaan luonnosta, Inspiroiva valikoima ja Voimavarana ihmiset. Henkilöstön monimuotoisuus, vuorovaikutus asiakkaiden ja ympäröivän yhteiskunnan kanssa sekä vahvat tuotebrändit ovat kestävän kehityksen edistämisen lisäksi yhtiölle tärkeitä. Käymme parempaan huomiseen.
Lue lisää julkaisijalta Oy Sinebrychoff Ab
Kevään kirpeyttä ja kesän raikkautta Sinebrychoffin uutuusjuomissa16.2.2026 09:30:34 EET | Tiedote
Keväällä ja kesällä maistuvat kirpeät, marjaisat ja raikkaat maut, joita löytyy uutuusjuomista varmasti kaikkien makuun. Kaikki uutuudet ovat saatavilla viimeistään 9.3.2026 kautta maan. Tarkemmat tiedot löytyvät linkeistä tuotekategorioiden yhteydessä ja Sinebrychoffin verkkosivujen uutissivulta https://www.sinebrychoff.fi/newsroom/
Sinebrychoff ja Keravan kaupunki jakoivat harrastestipendejä 30 000 eurolla keravalaisille lapsille ja nuorille30.1.2026 10:03:39 EET | Tiedote
Sinebrychoff ja Keravan kaupunki myöntävät kaksi kertaa vuodessa harrastestipendejä, joilla tuetaan keravalaisten lasten ja nuorten harrastamista ja hyvinvointia. Kevään harrastestipendejä jaettiin 105 nuorelle yhteensä 30 000 eurolla.
Crisp Radlerit alkoholittomien oluiden kasvun veturina 2025 - kasvu jatkuu7.1.2026 09:31:06 EET | Tiedote
Alkoholittomien oluiden suosion kasvulle ei näy loppua, koko kategoria kasvoi viime vuonna Suomessa noin 9 %. Suomen suosituin alkoholiton olutperhe Crisp toimii kasvun veturina, ja erityisesti tammikuussa 2025 uudistuneet Crisp Radlerit lisäsivät juomakategorian nousukiitoa.
Crisp Radler Ananas 0,0 % - hedelmäinen ja raikas alkoholiton radler18.12.2025 12:46:45 EET | Tiedote
Crisp Radler Ananas 0,0 % on raikas ja hedelmäinen alkoholiton olut. Uutuus on täydellinen yhdistelmä ananaksen raikkautta ja lagerolutta. Ananas on kuluttajien suosima uutuusmaku.*
Kevään 2026 harrastestipendit haettavissa 1.12. alkaen - Sinebrychoffin ja Keravan kaupungin tuki keravalaisille nuorille lähenee jo miljoonaa euroa26.11.2025 09:54:15 EET | Tiedote
Jokaisella tulisi olla mahdollisuus harrastaa. Keravalla on tehty pitkään yritysyhteistyötä, jotta mahdollisimman moni lapsi ja nuori pääsee harrastamaan perheen tuloista riippumatta.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme