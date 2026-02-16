Sinebrychoffin kestävän kehityksen raportti 2025: Crisp siivitti alkoholittomien oluiden kasvua, juomanvalmistuksen vedenkäyttö ennätystehokasta

NOLLA Hiilijalanjälkeä

Sinebrychoffin juomien arvoketjun hiilijalanjälki on noin 37 kg CO 2 e/hl, vähentyen kolme kg CO 2 e/hl edellisvuodesta eli 7,5 %. Laskentamenetelmiä on samalla päivitetty.

e/hl, vähentyen kolme kg CO e/hl edellisvuodesta eli 7,5 %. Laskentamenetelmiä on samalla päivitetty. Sinebrychoff teki sopimuksen uusiutuvasta sähköstä saksalaiselta tuuli- ja aurinkopuisto-operaattori Encavisilta 10 vuoden PPA-sopimuksella (Power Purchase Agreement) Paltusmäen maatuulivoimalasta Suomessa. Sinebrychoff ostaa sähköä Encavis-yhtiöltä noin 25 GWh vuodessa, joka kattaa vuositarpeesta suurimman osan.

2025 jatkoimme yhteistyössä jakelukumppaniemme kanssa kuljetusten ilmastopäästöjen vähentämistä.

Sinebrychoffin juomanvalmistuksessa käytetään uusiutuvaa energiaa, ja olemme jatkaneet työtämme energiatehokkuuden parantamiseksi.





NOLLA ei-kestävää viljelyä

KOFF Jouluoluen mallasohra tuli viime vuosien tapaan uudelta tilalta, jossa viljely tapahtuu uudistavan viljelyn menetelmiä käyttäen. Yhteistyökumppaneinamme olivat viljelijöiden lisäksi mallastaja Viking Malt sekä Baltic Sea Action Group (BSAG).

Vuoden 2025 aikana oluenvalmistuksessamme käytettiin entistä enemmän mallasohraa, jonka viljelyssä on käytetty uudistavan viljelyn menetelmiä. Sen määrä kasvaa lähivuosina merkittävästi.

Edistimme tieteeseen perustuvaa uudistavan viljelyn tutkimusta yhdessä LUKE:n (Suomen Luonnonvarakeskus) kanssa Kasvien kierto -hankkeessa.





NOLLA pakkaushukkaa

Kaikki valmistamamme 0,5 litran muovipullot on jo vuodesta 2022 tehty 100-prosenttisesti kierrätysmuovista, pois lukien korkki ja etiketti. Helmikuussa 2025 lisäsimme kierrätettyä muovia myös 1,5 litran kierrätysmuovipulloihin. Niiden kierrätysmuovin osuus on 35 %, (samoin poislukien korkki ja etiketti).

Kaikissa markkinoille saattamissamme kierrätysmuovipulloissa on kierrätettyä muovia yhteensä noin 26 %, mikä ylittää EU:n kertakäyttömuovidirektiivin (Single-Use Plastics) tavoitteen.





NOLLA vesihukkaa

Vuonna 2025 saavutimme kaikkien aikojen alhaisimman vedenkulutuksen, 2,07 litraa per tuotettu juomalitra. Edellisvuonna kulutus oli 2,10 litraa. Alhaisempi vedenkulutus saavutettiin useilla pienillä prosessimuutoksilla panimolla, virvoitusjuomaosastolla ja täytössä.

Vuoteen 2015 verrattuna käytämme nyt vuositasolla yli 100 miljoonaa litraa vähemmän vettä.

Vuonna 2025 onnistuimme vähentämään elintarvikejätettä ja ruokahävikkiä 13 %, mikä tuotannossamme tarkoittaa satojen tuhansien litrojen hävikin vähentämistä. Tämä tarkoittaa myös vesi- ja energiasäästöjä.





NOLLA vastuutonta juomista

Sinebrychoffin valikoimassa oli vuoden 2025 lopulla 12 alkoholitonta olutta, kolme alkoholitonta siideriä ja yksi lonkero.

Onnistuimme kasvattamaan alkoholittomien oluiden menekkiä Crispin jatkaessa asemaansa kuluttajien suosikkina, Crispin myyntilitrat kasvoivat jopa 30 %. Suomessa alkoholiton olut kasvoi 10 %.





NOLLA työtapaturmaa

Sinebrychoffilla sattui vuonna 2025 neljä poissaoloon johtanutta tapaturmaa. Edellisvuonna niitä oli vain yksi.

Henkilöstömme kirjasi vuonna 2025 peräti 7 783 turvallisuushavaintoa, mikä on kaikkien aikojen ennätys. Havainnoilla varmistetaan yhteinen turvallisuus.

Järjestimme jälleen myös työturvallisuusviikon.





Monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus

Vahvistimme työtämme työyhteisön monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden (DE&I) kehittämiseksi ja vahvistamiseksi. Aihe on yhteiskunnallisesti tärkeä ja olemme sitoutuneita vahvistamaan DE&I-toimintatapaa toiminnassamme.

Henkilöstön sitoutuneisuus jatkui edellisvuoden tasolla 76/100. (My Voice -sitoutuneisuusindeksi 2025)

Järjestimme jälleen DE&I-kuukauden ja jatkoimme Turvallisen tilan keskusteluja, joissa jokainen voi kertoa mielipiteensä yhtiöstämme tai työstään.

Kaikki esihenkilöt ovat osallistuneet Osallistavan johtamisen koulutukseen (Inclusive Leadership)





Aktiivisesti osana yhteiskuntaa

Yhtiömme oman toiminnan ulkopuolella jatkoimme tukeamme Aseman Lapset ry:lle, Keravan nuorten harrastusstipendeihin sekä Sinebrychoffin taidemuseolle.

Uutena tukitoimena järjestimme Red Classics -tapahtuman yhteydessä keräyksen Tukikummit Säätiölle nuorten harrastuksiin, ja lahjoitimme siihen pohjasumman.





”Jatkoimme vahvaa sitoutumistamme vastuulliseen liiketoimintaan muuttuvassa ympäristössä. Kestävät ratkaisut syntyvät yhteistyössä henkilöstömme ja sidosryhmiemme kanssa. Tieteeseen perustuvat tavoitteemme ohjaavat toimintaamme, ja tänä vuonna olen erityisen ylpeä vesitehokkuudestamme ja alkoholittoman Crisp-oluemme menestyksestä”, sanoo ympäristökoordinaattori, ESG Champion Hanna Palomäki Sinebrychoffilta.

Emoyhtiömme Carlsberg-konserni raportoi toista kertaa EU:n yritysten kestävyysraportointidirektiivin (CSRD) ja vastaavien Euroopan kestävyysraportointistandardien (ESRS) mukaisesti. Tähän raporttiin, johon Sinebrychoffinkin tiedot sisältyvät, voi tutustua Carlsberg-konsernin verkkosivuilla carlsberggroup.com.

Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs on jatkossa Brewing Tomorrow

Sinebrychoffin kestävän kehityksen tavoitteet ovat osa Carlsberg-konsernin kestävän kehityksen ohjelmaa Together Towards ZERO and Beyond (TTZAB), suomeksi Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs. Maaliskuun 5. päivä Carlsberg-konserni on päivittänyt kestävän kehityksen ohjelmansa, jonka nimi on jatkossa Brewing Tomorrow. Myös tavoitteita on päivitetty.

Sinebrychoff on osana Carlsberg-konsernia liittynyt Science Based Targets -hankkeeseen kesäkuussa 2017. Yhdessä kohti NOLLAA ja edemmäs ja Brewing Tomorrow -tavoitteet ovat tieteeseen perustuvia tavoitteita.

Lue lisää kestävän kehityksen katsauksestamme verkkosivuillamme sinebrychoff.fi. Sieltä ja Carlsberg-konsernin verkkosivuilta carlsberggroup.com löydät tietoa koko konsernin ESG-ohjelmasta ja sen tavoitteista.