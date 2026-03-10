KKO: Päivi Räsänen ja hänen kirjoituksensa julkaissut henkilö tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan
26.3.2026 09:01:47 EET | Korkein oikeus / Högsta domstolen | Tiedote
Korkein oikeus (KKO) tuomitsi kansanedustaja Päivi Räsäsen ja tämän kirjoituksen julkaisseen henkilön kiihottamisesta kansanryhmää vastaan sakkorangaistuksiin. Sen sijaan Räsäsen sosiaalisen median tileillään julkaiseman viestin osalta syyte hylättiin.
Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hylänneet syytteen kaikilta osin.
Syytteen kohdat 1 ja 2 koskivat Räsäsen kirjoittamaa ja hänen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen myöhemmin internetissä julkaisemaa kirjoitusta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”. Syyte ei sen sijaan koskenut kirjoituksen alkuperäistä julkaisemista painetussa muodossa. Syytteen mukaan kirjoituksessa solvattiin homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Räsänen oli kirjoituksessaan muun ohella todennut homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehtinut homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Korkein oikeus katsoi, että näiltä osin Räsäsen lausumilla oli solvattu homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kaikkia syytteessä siteerattuja kirjoituksen kohtia ei kuitenkaan katsottu solvaaviksi.
Korkeimman oikeuden mukaan Räsäsen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen menettely täytti kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan tunnusmerkistön eikä menettelyn katsominen rangaistavaksi ollut ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun sanan- tai uskonnonvapauden kanssa.
Syytteen kohdassa 3 oli kyse Räsäsen sosiaalisen median tileillään julkaisemasta viestistä, joka koski Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmoitusta Pride 2019 -tapahtuman tukemisesta. Syytteen mukaan Räsänen oli viestissään väittänyt, että homoseksuaalisuus on häpeällistä ja synnillistä, ja siten solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.
Korkein oikeus totesi, että Räsäsen julkaisua oli arvioitava kokonaisuutena, joka muodostui hänen kirjoittamastaan viestistä ja siihen liitetystä Raamatun tekstistä. Räsänen oli kritisoidessaan sosiaalisen median julkaisuissaan kirkon päätöstä Pride-tapahtuman tukemisesta perustellut mielipidettään samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä seksuaalisia tekoja kielteisessä sävyssä käsittelevällä Raamatun tekstillä ja sen sisältöä heijastavilla ilmaisuilla ”häpeä” ja ”synti”. Korkein oikeus katsoi, että ottaen huomioon teon asiayhteys Räsäsen menettelyä ei voitu pitää kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla homoseksuaaleja solvaavana. Syyte hylättiin tältä osin.
Korkein oikeus tuomitsi sekä Räsäsen että Suomen Luther-säätiön asiamiehen 4.11.2019-24.1.2022 tehdystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 20 päiväsakkoon ja Suomen Luther-säätiön 5 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi vastaajat velvoitettiin poistamaan syytekohdissa 1 ja 2 tarkoitetun kirjoituksen verkkojulkaisuista lainvastaisiksi katsotut kohdat.
Asian diaarinumero KKO:ssa: R2024/57
Lisätiedot: Viestintä, kko.viestinta(at)oikeus.fi, p 02956 40052.
Korkein oikeus käyttää ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa sekä valvoo lainkäyttöä omalla toimialallaan. Korkeimman oikeuden keskeisin tehtävä on antaa ennakkopäätöksiä.
Lue lisää julkaisijalta Korkein oikeus / Högsta domstolen
De ändringar i rättegångsbalken som trädde i kraft 2025 syntes genast i högsta domstolens verksamhet10.3.2026 11:20:08 EET | Pressmeddelande
År 2025 var resultatrikt för högsta domstolen. Den gav 107 prejudikat under året.
Vuonna 2025 voimaan tulleet oikeudenkäymiskaaren muutokset näkyivät heti korkeimman oikeuden toiminnassa10.3.2026 11:20:08 EET | Tiedote
Korkeimman oikeuden vuosi 2025 oli tuloksellinen. Se antoi vuoden aikana 107 ennakkopäätöstä.
Högsta domstolen beviljade åklagaren besvärstillstånd i ärendet gällande den planerade skolskjutningen i Storkyro2.2.2026 15:42:23 EET | Pressmeddelande
Österbottens tingsrätt hade 19.6.2024 dömt svaranden för en förberedelse till grovt brott mot liv eller hälsa samt en skjutvapenförseelse till ett gemensamt fängelsestraff på 3 år 2 månader. Vasa hovrätt ändrade genom sin dom 29.8.2025 inte utgången av tingsrättens avgörande. Enbart åklagaren ansökte om besvärstillstånd i högsta domstolen. I Högsta domstolen är det utgående från åklagarens besvär frågan om brottsenhet, det vill säga huruvida gärningen ska tillräknas som en eller flera stycken förberedelser till grovt brott mot liv eller hälsa. Därtill är det frågan om huruvida straffet ska skärpas. I övrigt står hovrättens dom fast. Handlingsbeställningar: viestinta.kko@oikeus.fi
Korkein oikeus myönsi syyttäjälle valitusluvan Isonkyrön koulusurman valmistelua koskevassa asiassa2.2.2026 15:42:23 EET | Tiedote
Pohjanmaan käräjäoikeus oli 19.6.2024 tuominnut vastaajan yhdestä törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelusta ja ampuma-aserikkomuksesta yhteiseen 3 vuoden 2 kuukauden vankeusrangaistukseen. Vaasan hovioikeus ei 29.8.2025 antamallaan tuomiolla muuttanut käräjäoikeuden tuomion lopputulosta. Asianosaisista valituslupaa korkeimmalta oikeudelta haki vain syyttäjä. Korkeimmassa oikeudessa on syyttäjän valituksen perusteella kysymys rikoksen yksiköinnistä eli siitä, tuleeko vastaaja tuomita yhden törkeän henkeen tai terveyteen kohdistuvan rikoksen valmistelun asemesta useista valmistelurikoksista. Lisäksi kysymys on siitä, tuleeko vastaajalle tuomittua rangaistusta korottaa. Muilta osin hovioikeuden tuomio on jäänyt pysyväksi. Asiakirjatilaukset: viestinta.kko@oikeus.fi
Högsta domstolen beviljade den före detta riksdagsledamoten Mikko Kärnä besvärstillstånd23.1.2026 09:47:49 EET | Pressmeddelande
Helsingfors hovrätt dömde 30.5.2025 Kärnä till ett bötesstraff för ärekränkning. Hovrätten ansåg liksom tingsrätten att svaranden hade kränkt en professors, som var målsägande i ärendet, ära genom sju meddelanden han publicerat på sitt Twitter-konto med anknytning till ett ärende som varit framme i grundlagsutskottet. Kärnä hade enligt hovrätten förfarit uppsåtligt och gärningen hade varit ägnad att orsaka skada eller lidande för målsäganden eller utsätta denne för missaktning. Kärnäs förfarande hade också tydligt överskridit det som kan anses som godtagbart. Kärnä yrkar i högsta domstolen att åtalet och ersättningsyrkandena ska förkastas eller att ersättningsbeloppet i alla fall nedsätts. Högsta domstolen beviljade Kärnä besvärstillstånd begränsat till att gälla frågan om huruvida Kärnäs förfarande tydligt hade överskridit det som kan anses som godtagbart. Handlingsbeställningar: viestinta.kko@oikeus.fi
