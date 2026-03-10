KKO: Päivi Räsänen ja hänen kirjoituksensa julkaissut henkilö tuomittiin kiihottamisesta kansanryhmää vastaan

Käräjäoikeus ja hovioikeus olivat hylänneet syytteen kaikilta osin.

Syytteen kohdat 1 ja 2 koskivat Räsäsen kirjoittamaa ja hänen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen myöhemmin internetissä julkaisemaa kirjoitusta ”Mieheksi ja naiseksi hän heidät loi – homosuhteet haastavat kristillisen ihmiskäsityksen”. Syyte ei sen sijaan koskenut kirjoituksen alkuperäistä julkaisemista painetussa muodossa. Syytteen mukaan kirjoituksessa solvattiin homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Räsänen oli kirjoituksessaan muun ohella todennut homoseksuaalisuuden olevan psykoseksuaalisen kehityksen häiriö ja luonnehtinut homoseksuaalisuutta seksuaaliseksi poikkeavuudeksi. Korkein oikeus katsoi, että näiltä osin Räsäsen lausumilla oli solvattu homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella. Kaikkia syytteessä siteerattuja kirjoituksen kohtia ei kuitenkaan katsottu solvaaviksi.

Korkeimman oikeuden mukaan Räsäsen ja Suomen Luther-säätiön asiamiehen menettely täytti kiihottamista kansanryhmää vastaan koskevan tunnusmerkistön eikä menettelyn katsominen rangaistavaksi ollut ristiriidassa perustuslaissa ja Euroopan ihmisoikeussopimuksessa turvatun sanan- tai uskonnonvapauden kanssa.

Syytteen kohdassa 3 oli kyse Räsäsen sosiaalisen median tileillään julkaisemasta viestistä, joka koski Suomen evankelis-luterilaisen kirkon ilmoitusta Pride 2019 -tapahtuman tukemisesta. Syytteen mukaan Räsänen oli viestissään väittänyt, että homoseksuaalisuus on häpeällistä ja synnillistä, ja siten solvannut homoseksuaaleja ryhmänä seksuaalisen suuntautumisen perusteella.

Korkein oikeus totesi, että Räsäsen julkaisua oli arvioitava kokonaisuutena, joka muodostui hänen kirjoittamastaan viestistä ja siihen liitetystä Raamatun tekstistä. Räsänen oli kritisoidessaan sosiaalisen median julkaisuissaan kirkon päätöstä Pride-tapahtuman tukemisesta perustellut mielipidettään samaa sukupuolta olevien henkilöiden välisiä seksuaalisia tekoja kielteisessä sävyssä käsittelevällä Raamatun tekstillä ja sen sisältöä heijastavilla ilmaisuilla ”häpeä” ja ”synti”. Korkein oikeus katsoi, että ottaen huomioon teon asiayhteys Räsäsen menettelyä ei voitu pitää kiihottamisrikoksen tunnusmerkistössä tarkoitetulla tavalla homoseksuaaleja solvaavana. Syyte hylättiin tältä osin.

Korkein oikeus tuomitsi sekä Räsäsen että Suomen Luther-säätiön asiamiehen 4.11.2019-24.1.2022 tehdystä kiihottamisesta kansanryhmää vastaan 20 päiväsakkoon ja Suomen Luther-säätiön 5 000 euron yhteisösakkoon. Lisäksi vastaajat velvoitettiin poistamaan syytekohdissa 1 ja 2 tarkoitetun kirjoituksen verkkojulkaisuista lainvastaisiksi katsotut kohdat.

Asian diaarinumero KKO:ssa: R2024/57