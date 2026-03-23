Espoo antoi rakentamisen Hurraa!-tunnustuspalkinnon Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukselle

Ympäristö- ja rakennuslautakunta halusi painottaa valinnassaan enemmän korjaamista kuin uudelleen rakentamista.

”Terveysasema on samaan aikaan käytännöllinen, viihtyisä sekä hieno. Peruskorjauksessa on myös otettu huomioon energiatehokkuus sekä kaupungin tavoite edistää hiilineutraaliustavoitetta”, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Maria Saita (vihr.) avaa voittoperusteluja.

Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen pääsuunnittelijana on toiminut Markus Kuusela Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut Jatke Toimitilat Oy, rakennuttajana Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt ja rakennuttajakonsulttina Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos.

Kunniamainintoja kestävän kehityksen edistämiselle ja poikkeuksellisen laadukkaalle rakentamiselle

Kunniamaininnan saa tänä vuonna kaksi kohdetta: tutkimus- ja toimistorakennus EriCa Green Chemistry Park sekä Hepokorven sähköasema.

Finnoossa sijaitsevan EriCa Green Chemistry Parkin osalta ympäristö- ja rakennuslautakunta korosti rakennuksen roolia vihreän kemian ja kestävän kehityksen edelläkävijänä. Lautakunta haluaa samalla tukea yrittäjyyttä Espoossa. Lisäksi lautakunta piti rakennuksen siluettia hienona ja monipuolisena. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdit Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut Haahtela Oy ja rakennuttajana JV Konsortio.

Hepokorven sähköaseman perusteluissa lautakunta nosti esille sen, että rakentamisessa on panostettu rakennusten ja maisemapylväiden suunnittelun ja rakentamisen laatuun poikkeuksellisella tavalla. Lisäksi rakenteet, tilat, muodonanto, värit ja materiaalit viittaavat rakennuspaikan alkuperäiseen metsämaisemaan. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Tuomas Kivinen Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut RTA-Yhtiöt Oy ja rakennuttajana Fingrid Oyj.

Hurraa!-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 saakka.