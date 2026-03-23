Espoon kaupunki - Esbo stad

Espoo antoi rakentamisen Hurraa!-tunnustuspalkinnon Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukselle

23.3.2026 15:00:05 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote

Jaa

Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Espoon rakennusvalvonta ovat myöntäneet tunnustuksen erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Vuoden 2025 Hurraa!-palkinnon saa Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus.

Espoonlahden terveysaseman julkisivu, jossa beigeä, turkoosia ja vaaleanpunaista, etualalla pyörätelineitä.
Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus käsitti talotekniikan ja sisätilojen kattavan uudistuksen, ikkunoiden uusimisen sekä ulkoalueiden perusparannuksen. Ulkoseinärakenteet ja runko jäivät pääosin ennalleen.

Ympäristö- ja rakennuslautakunta halusi painottaa valinnassaan enemmän korjaamista kuin uudelleen rakentamista.

”Terveysasema on samaan aikaan käytännöllinen, viihtyisä sekä hieno. Peruskorjauksessa on myös otettu huomioon energiatehokkuus sekä kaupungin tavoite edistää hiilineutraaliustavoitetta”, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Maria Saita (vihr.) avaa voittoperusteluja.

Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen pääsuunnittelijana on toiminut Markus Kuusela Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut Jatke Toimitilat Oy, rakennuttajana Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt ja rakennuttajakonsulttina Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos.

Kunniamainintoja kestävän kehityksen edistämiselle ja poikkeuksellisen laadukkaalle rakentamiselle

Kunniamaininnan saa tänä vuonna kaksi kohdetta: tutkimus- ja toimistorakennus EriCa Green Chemistry Park sekä Hepokorven sähköasema.

Finnoossa sijaitsevan EriCa Green Chemistry Parkin osalta ympäristö- ja rakennuslautakunta korosti rakennuksen roolia vihreän kemian ja kestävän kehityksen edelläkävijänä. Lautakunta haluaa samalla tukea yrittäjyyttä Espoossa. Lisäksi lautakunta piti rakennuksen siluettia hienona ja monipuolisena. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdit Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut Haahtela Oy ja rakennuttajana JV Konsortio.

Hepokorven sähköaseman perusteluissa lautakunta nosti esille sen, että rakentamisessa on panostettu rakennusten ja maisemapylväiden suunnittelun ja rakentamisen laatuun poikkeuksellisella tavalla. Lisäksi rakenteet, tilat, muodonanto, värit ja materiaalit viittaavat rakennuspaikan alkuperäiseen metsämaisemaan. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Tuomas Kivinen Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut RTA-Yhtiöt Oy ja rakennuttajana Fingrid Oyj.

Hurraa!-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 saakka.

Avainsanat

hurraa!-palkintorakentaminen

Yhteyshenkilöt

Eija Mikola
kaupunkikuva-arkkitehti
puh. 040 185 6763
eija.mikola@espoo.fi

Kuvat

Espoonlahden terveysaseman julkisivu, jossa beigeä, turkoosia ja vaaleanpunaista, etualalla pyörätelineitä.
Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus käsitti talotekniikan ja sisätilojen kattavan uudistuksen, ikkunoiden uusimisen sekä ulkoalueiden perusparannuksen. Ulkoseinärakenteet ja runko jäivät pääosin ennalleen.
Wellu Hämäläinen Wellu Hämäläinen
Lataa
Espoonlahden terveysaseman käytävä, jossa seinällä kuvia ja edustalla tuoleja.
Wellu Hämäläinen Wellu Hämäläinen
Lataa
Valko-ruskea rakennus maantasolta kuvattuna, edustalla autoja parkissa ja kävelevä henkilö.
EriCa Green Chemistry Park sai kiitosta muun muassa suunnitteluun ja rakentamisen laatuun panostamisesta.
Hannu Rytky Hannu Rytky
Lataa
Vihertävä rakennus, jonka edessä sähkölinjoja, etualalla tie ja auto.
Hepokorven sähköasema sijaitsee suositun Oittaan ulkoilualueen ja Kehä III:n välissä.
Tuomas Kivinen
Lataa

Espoo on lasten ja nuorten pääkaupunki, jossa talouden tasapaino mahdollistaa laadukkaat palvelut ja kestävän kasvun. Viiden kaupunkikeskuksen Espoo on kaupunki, jossa arki on turvallista ja luonnonläheistä.

Espoo.fi
Facebook
LinkedIn
YouTube

Muut kielet

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
