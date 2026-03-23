Espoo antoi rakentamisen Hurraa!-tunnustuspalkinnon Espoonlahden terveysaseman peruskorjaukselle
23.3.2026 15:00:05 EET | Espoon kaupunki - Esbo stad | Tiedote
Espoon ympäristö- ja rakennuslautakunta sekä Espoon rakennusvalvonta ovat myöntäneet tunnustuksen erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutetulle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Vuoden 2025 Hurraa!-palkinnon saa Espoonlahden terveysaseman peruskorjaus.
Ympäristö- ja rakennuslautakunta halusi painottaa valinnassaan enemmän korjaamista kuin uudelleen rakentamista.
”Terveysasema on samaan aikaan käytännöllinen, viihtyisä sekä hieno. Peruskorjauksessa on myös otettu huomioon energiatehokkuus sekä kaupungin tavoite edistää hiilineutraaliustavoitetta”, ympäristö- ja rakennuslautakunnan puheenjohtaja Maria Saita (vihr.) avaa voittoperusteluja.
Espoonlahden terveysaseman peruskorjauksen pääsuunnittelijana on toiminut Markus Kuusela Arkkitehtiryhmä Reino Koivula Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut Jatke Toimitilat Oy, rakennuttajana Kiinteistö Oy Espoon Sotekiinteistöt ja rakennuttajakonsulttina Espoon kaupungin Tilapalvelut-liikelaitos.
Kunniamainintoja kestävän kehityksen edistämiselle ja poikkeuksellisen laadukkaalle rakentamiselle
Kunniamaininnan saa tänä vuonna kaksi kohdetta: tutkimus- ja toimistorakennus EriCa Green Chemistry Park sekä Hepokorven sähköasema.
Finnoossa sijaitsevan EriCa Green Chemistry Parkin osalta ympäristö- ja rakennuslautakunta korosti rakennuksen roolia vihreän kemian ja kestävän kehityksen edelläkävijänä. Lautakunta haluaa samalla tukea yrittäjyyttä Espoossa. Lisäksi lautakunta piti rakennuksen siluettia hienona ja monipuolisena. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Juha Mäki-Jyllilä JKMM Arkkitehdit Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut Haahtela Oy ja rakennuttajana JV Konsortio.
Hepokorven sähköaseman perusteluissa lautakunta nosti esille sen, että rakentamisessa on panostettu rakennusten ja maisemapylväiden suunnittelun ja rakentamisen laatuun poikkeuksellisella tavalla. Lisäksi rakenteet, tilat, muodonanto, värit ja materiaalit viittaavat rakennuspaikan alkuperäiseen metsämaisemaan. Kohteen pääsuunnittelijana on toiminut Tuomas Kivinen Kivinen Rusanen Arkkitehdit Oy:stä. Urakoitsijana on toiminut RTA-Yhtiöt Oy ja rakennuttajana Fingrid Oyj.
Hurraa!-tunnustuspalkinto on espoolainen hatunnosto ajankohtaiselle, erityisen ansiokkaasti ja onnistuneesti toteutuneelle, rakennettuun ympäristöön liittyvälle teolle. Palkinto on jaettu vuodesta 2014 saakka.
Eija Mikola
kaupunkikuva-arkkitehti
puh. 040 185 6763
eija.mikola@espoo.fi
Lue lisää julkaisijalta Espoon kaupunki - Esbo stad
Konserni- ja tilajaosto: Postipuun koululle ja päiväkodille laajemmat tilat23.3.2026 13:46:56 EET | Tiedote
Postipuun koulun ja päiväkodin tilojen laajentaminen etenee kahtena eri hankkeena. Rakennushankkeet edellyttävät vielä asemakaavan muutosta.
Perusopetuksen jälkeisen koulutuksen yhteishaun hakuaika vuonna 2026 on päättynyt20.3.2026 09:01:32 EET | Tiedote
Espoon kaupungin lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen sekä tutkintokoulutukseen valmentavaan TUVA-koulutukseen oli paljon hakijoita kevään 2026 yhteishaussa. Kotikunnan vastuuna on varmistaa jokaiselle perusopetuksen päättävälle nuorelle opiskelupaikka.
Esbo generalplan 2060 går vidare – beslutsprocessen för planförslaget inleds19.3.2026 13:15:04 EET | Pressmeddelande
Esbo generalplan 2060 -arbetet framskrider. Planutkastet var framlagt 2024. Nu har ett generalplaneförslag utarbetats utifrån responsen och de nya utredningarna, och stadsplaneringsnämnden inleder behandlingen av det vid sitt möte den 25 mars 2026. Målet är att lägga fram planförslaget till påseende under hösten 2026.
Espoon yleiskaava 2060 etenee – kaavaehdotuksen päättäjäkäsittely alkaa19.3.2026 13:15:04 EET | Tiedote
Espoon yleiskaava 2060 -työ etenee. Kaavaluonnos oli nähtävillä 2024. Nyt palautteiden ja uusien selvitysten pohjalta on valmisteltu yleiskaavaehdotus, jonka käsittelyn kaupunkisuunnittelulautakunta aloittaa kokouksessaan 25.3.2026. Tavoitteena on asettaa kaavaehdotus nähtäville syyskaudella 2026.
Progress in Espoo Master Plan 2060 – decision-maker process for plan proposal begins19.3.2026 13:15:04 EET | Press release
Espoo Master Plan 2060 work proceeds. The draft plan was available for public review in 2024. Now a master plan proposal has been prepared based on the feedback and further studies, and the City Planning Committee will begin to process it in its 25 March 2026 meeting. The plan proposal is estimated to be available for public review in autumn 2026.
