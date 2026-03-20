Ammattiliitto Pro: Säästöt uhkaavat valtion koulukoteja
23.3.2026 17:14:09 EET | Ammattiliitto Pro ry | Tiedote
Valtion koulukotien toimintaa uhkaavat isot muutokset. Työnantaja suunnittelee enintään 35 henkilön irtisanomista ja enintään 35 henkilön lomauttamista, koska valtion lastensuojeluyksiköiden taloudellinen tilanne on heikentynyt.
Kaavailluiden vähennysten vaikutukset kohdistuisivat lapsiin ja nuoriin, jotka tarvitsevat vaativaa hoitoa, huolenpitoa ja erityistä tukea.
– Valtion koulukotien toimintaedellytykset pitää turvata. Kyse ei ole pelkästään työpaikoista vaan yhteiskunnan velvollisuudesta suojella kaikkein haavoittuvimmassa asemassa olevia, puheenjohtaja Niko Simola sanoo.
Valtion viisi koulukotia tarjoavat valtakunnallista vaativan sijaishuollon ja vaativan erityisen tuen perusopetusta. Koulukodeissa on yhteensä 107 hoitopaikkaa ja noin 450 työntekijää.
Koulukotien työntekijät kohtaavat yhä vaikeammin oireilevia nuoria, jotka tarvitsevat pysyvyyttä ja vakaata arkea. Näitä luovat osaava ja tuttu henkilöstö, jonka työssä karttunut kokemus on korvaamatonta.
– Jokainen vähennys lisää työntekijöiden kohtaamia riskejä sekä heikentää toiminnan turvallisuutta ja laatua, Simola painottaa.
Yhteyshenkilöt
Niko SimolaPron puheenjohtajaPuh:+358 40 566 8517niko.simola@proliitto.fi
