Vihreiden Inka Hopsu tukee Pia Kauman esitystä suojaosan palauttamisesta: hallituksen korjattava virheensä
23.3.2026 14:56:00 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu tukee kokoomuksen kansanedustaja Pia Kauman avausta työttömien suojaosan palauttamisesta.
Suojaosa tarkoittaa euromäärää, jonka työtön voi ansaita kuukaudessa ilman, että tulot heti pienentävät työttömyysturvaa. Orpon hallitus poisti 300 euron suojaosan keväällä 2024 osana työllisyystoimiaan.
– On hyvä, että myös hallituspuolueista myönnetään nyt, että suojaosan poistaminen oli virhe. Työn vastaanottamisen pitää aina kannattaa, ja suojaosa on ollut siihen tärkeä ja selkeä väline, vihreiden kansanedustaja Inka Hopsu sanoo.
Hopsun mukaan Kauman esitys osoittaa, että hallituksen linjassa on ollut vakava ongelma alusta asti.
– Hallitus on puhunut työnteon kannustimista, mutta samaan aikaan se on heikentänyt juuri niitä rakenteita, jotka madaltavat kynnystä ottaa vastaan osa-aikaista tai satunnaista työtä. Tämä on ollut väärä suunta sekä työttömien että työllisyyden kannalta, Hopsu toteaa.
Hopsu katsoo, että suojaosan palauttamista ei pidä nähdä vain määräaikaisena kokeiluna, vaan osana johdonmukaista linjaa, jossa työn ja sosiaaliturvan yhteensovittamista parannetaan.
– Nyt tarvitaan korjausliike, joka tekee työn vastaanottamisesta helpompaa ja turvaa ihmisten toimeentuloa, Hopsu sanoo.
Yhteyshenkilöt
Inka HopsuVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:09 432 3054inka.hopsu@eduskunta.fi
Saana SarmelaViestintäsuunnittelijaPuh:0503559327saana.sarmela@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme