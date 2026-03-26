Helsingin keskustakampuksesta kehitetään ainutlaatuinen tieteen, kulttuurin ja kaupunkielämän keskus

Helsingin keskustakampus tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa tutkimus ja tiede, kulttuuri, oppiminen ja kaupunkielämä kohtaavat.

– Keskustan elinvoiman vahvistaminen ja uudenlaisen yhteistyön rakentaminen ovat sekä yliopiston että kaupungin yhteisiä tavoitteita, sanovat Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom ja Helsingin pormestari Daniel Sazonov.

Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kehittäminen vastaa tähän mahdollisuuteen yhdistämällä kävelykeskustan, yliopiston toiminnot, startupekosysteemin, kulttuurin ja palvelut yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi.

– Elävä ja monimuotoinen keskustakampus auttaa houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita koko Suomesta sekä kansainvälisesti. Lisäksi yhteistyö kaupungin ja muiden alueen toimijoiden kanssa lisää tutkimukseen ja uuteen osaamiseen perustuvaa kasvuhakuista yritystoimintaa sekä innovaatiotoiminnan näkyvyyttä yhteiskunnassa, toteaa rehtori Lindblom.

Uniikki kävelypainotteinen pihakatu sekä sen ympärille rakentuvat toiminnot, taide ja tapahtumat houkuttelevat opiskelijoita ja työntekijöitä, asiakkaita ja turisteja, uusia yrityksiä ja palveluita. Yliopistonkatu on suunniteltu muutettavaksi vehreäksi pihakaduksi 2020-luvun lopulla. Fabianinkadun muutoksiin siirryttäisiin suunnitelman mukaan 2030-luvulla.

– Helsingin yliopiston vahva läsnäolo kaupungin ytimessä on Helsingille ainutlaatuinen vetovoimatekijä. On hienoa, että tiivistämme yhteistyötämme yliopiston kanssa keskustakampuksen kehittämisessä. Houkutteleva ja vireä kampusalue vahvistaa entisestään keskustan elinvoimaa sekä tukee alueen palveluita, tapahtumia ja yritystoimintaa, sanoo pormestari Daniel Sazonov.

Yliopisto ja kaupunki kutsuvat myös muut Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kiinteistönomistajat mukaan kehittämistyöhön työn edetessä. Yliopisto on lisäksi perustamassa sisäistä työryhmää pohtimaan keskustakampuksen kulttuuri- ja innovaatiokadun toimintaa.

Helsingin yliopisto tekee merkittävän taloudellisen investoinnin keskustakampuksen kehittämiseen. Kehittäminen on osa yliopiston pitkäjänteistä Kampusvisio 2040 -työtä, johon liittyvä ensimmäinen hanke on vuonna 2026 käynnistyvä Porthania-rakennuksen peruskorjaus.