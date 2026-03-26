Helsingin keskustakampuksesta kehitetään ainutlaatuinen tieteen, kulttuurin ja kaupunkielämän keskus
26.3.2026 09:30:02 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopisto ja Helsingin kaupunki vahvistavat yhteistyötään keskustakampuksen kehittämisessä. Yliopistonkatua ja Fabianinkatua kehitetään vehreiksi tieteen, oppimisen, kaupunkielämän ja kulttuurin yhdistäviksi pihakaduiksi Helsingin keskustan elinvoiman vahvistamiseksi.
Helsingin keskustakampus tarjoaa ainutlaatuisen ympäristön, jossa tutkimus ja tiede, kulttuuri, oppiminen ja kaupunkielämä kohtaavat.
– Keskustan elinvoiman vahvistaminen ja uudenlaisen yhteistyön rakentaminen ovat sekä yliopiston että kaupungin yhteisiä tavoitteita, sanovat Helsingin yliopiston rehtori Sari Lindblom ja Helsingin pormestari Daniel Sazonov.
Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kehittäminen vastaa tähän mahdollisuuteen yhdistämällä kävelykeskustan, yliopiston toiminnot, startupekosysteemin, kulttuurin ja palvelut yhdeksi eläväksi kokonaisuudeksi.
– Elävä ja monimuotoinen keskustakampus auttaa houkuttelemaan lahjakkaita opiskelijoita koko Suomesta sekä kansainvälisesti. Lisäksi yhteistyö kaupungin ja muiden alueen toimijoiden kanssa lisää tutkimukseen ja uuteen osaamiseen perustuvaa kasvuhakuista yritystoimintaa sekä innovaatiotoiminnan näkyvyyttä yhteiskunnassa, toteaa rehtori Lindblom.
Uniikki kävelypainotteinen pihakatu sekä sen ympärille rakentuvat toiminnot, taide ja tapahtumat houkuttelevat opiskelijoita ja työntekijöitä, asiakkaita ja turisteja, uusia yrityksiä ja palveluita. Yliopistonkatu on suunniteltu muutettavaksi vehreäksi pihakaduksi 2020-luvun lopulla. Fabianinkadun muutoksiin siirryttäisiin suunnitelman mukaan 2030-luvulla.
– Helsingin yliopiston vahva läsnäolo kaupungin ytimessä on Helsingille ainutlaatuinen vetovoimatekijä. On hienoa, että tiivistämme yhteistyötämme yliopiston kanssa keskustakampuksen kehittämisessä. Houkutteleva ja vireä kampusalue vahvistaa entisestään keskustan elinvoimaa sekä tukee alueen palveluita, tapahtumia ja yritystoimintaa, sanoo pormestari Daniel Sazonov.
Yliopisto ja kaupunki kutsuvat myös muut Yliopistonkadun ja Fabianinkadun kiinteistönomistajat mukaan kehittämistyöhön työn edetessä. Yliopisto on lisäksi perustamassa sisäistä työryhmää pohtimaan keskustakampuksen kulttuuri- ja innovaatiokadun toimintaa.
Helsingin yliopisto tekee merkittävän taloudellisen investoinnin keskustakampuksen kehittämiseen. Kehittäminen on osa yliopiston pitkäjänteistä Kampusvisio 2040 -työtä, johon liittyvä ensimmäinen hanke on vuonna 2026 käynnistyvä Porthania-rakennuksen peruskorjaus.
Yhteyshenkilöt
Helsingin yliopisto:
Sari Lindblom
rehtori
rector@helsinki.fi
puh. 0294 122 210 (johdon assistentti Taina Värri)
Marita Rovamo
toimitilajohtaja
marita.rovamo@helsinki.fi
puh. 0294 120 790
Helsingin kaupunki:
Marja-Leena Rinkineva
elinkeinojohtaja
marja-leena.rinkineva@hel.fi
puh. 050 559 9183
Helsingin yliopiston mediapalveluPuh:02941 22622mediapalvelu@helsinki.fi
Tietoja julkaisijasta
Helsingin yliopisto on yli 40 000 opiskelijan ja työntekijän kansainvälinen yhteisö, joka tuottaa tieteen voimalla kestävää tulevaisuutta koko maailman parhaaksi. Se sijoittuu kansainvälisissä yliopistovertailuissa maailman sadan parhaan yliopiston joukkoon. Monitieteinen yliopisto toimii neljällä kampuksella Helsingissä sekä Lahden, Mikkelin ja Seinäjoen yliopistokeskuksissa. Lisäksi sillä on kuusi tutkimusasemaa eri puolilla Suomea ja yksi Keniassa. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
Lue lisää julkaisijalta Helsingin yliopisto
Vakavat infektiot voivat lisätä dementian riskiä26.3.2026 08:14:31 EET | Tiedote
Sairaalahoitoa vaativat infektiot, kuten virtsatietulehdus ja bakteeritaudit, voivat lisätä dementian riskiä itsenäisesti – riippumatta muista samanaikaisista sairauksista. Tutkijat tunnistivat suomalaisesta aineistosta 29 sairautta, jotka olivat yhteydessä kohonneeseen dementiariskiin.
Helsingin yliopisto oli jälleen hakijoiden ykköstoive yhteishaussa – yhteensä yli 37 500 hakijaa25.3.2026 08:51:00 EET | Tiedote
Helsingin yliopisto oli tänäkin vuonna Suomen suosituin yliopisto sekä ensisijaisten hakijoiden määrän että hakijoiden kokonaismäärän perusteella. Tutut alat – oikeustiede, lääketiede ja psykologia – olivat jälleen Helsingin yliopiston suosituimpia hakukohteita.
Kuningaspingviinien leveä elämä eläintarhassa – mitä voimme oppia vanhenemisesta?25.3.2026 07:50:15 EET | Tiedote
Vanhenemisen fysiologiaa tutkittiin uraauurtavassa tutkimuksessa tavalla, jota on vaikea toteuttaa ihmisillä. Eläintarhassa suojaa ja vapaasti ruokaa saavat kuningaspingviinit elävät pidempään mutta vanhenevat nopeammin kuin luonnossa elävät.
Potilaan ennakko-odotukset vaikuttavat elämänlaatuun rinnankorjausleikkauksen jälkeen22.3.2026 10:33:32 EET | Tiedote
Potilaat, jotka uskoivat selviytyvänsä rinnankorjausleikkauksesta hyvin, voivat paremmin myös leikkauksen jälkeen. Potilaskeskeisessä hoidossa odotuksista tulisikin keskustella ennakkoon. Kirurgisella menetelmällä tai ajankohdalla ei ole ratkaisevaa merkitystä potilaan elämänlaadulle, mutta yksilöllinen suunnittelu on tärkeää.
Nopeat junayhteydet voivat edistää ihmisen kognitiivista terveyttä20.3.2026 11:45:02 EET | Tiedote
Nopea rautatieyhteys auttaa ylläpitämään kognitiivista terveyttä ja vähentämään eriarvoisuutta ikääntyvässä väestössä, ilmenee uudesta tutkimuksesta.
