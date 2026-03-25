August Associates laajenee Ruotsiin
25.3.2026 08:15:00 EET | August Associates | Tiedote
Pohjoismainen konsulttiyhtiö August Associates laajenee Ruotsiin ja avaa toimiston Tukholmaan huhtikuussa 2026. Yhtiö on nimittänyt Fredrik Gustafssonin Ruotsin toimintojen Managing Partneriksi.
August Associates on vuonna 2001 Helsingissä perustettu konsulttiyhtiö, joka on vakiinnuttanut asemansa Suomen konsultointimarkkinoilla. Yhtiö on toteuttanut yli 1 000 asiakastoimeksiantoa ja palvellut valtaosaa Suomen suurimmista yrityksistä.
- Tavoitteenamme on olla yritysten ja sijoittajien luotettu kumppani heidän tärkeimmissä strategisissa hankkeissaan. Laajentuminen Ruotsiin vahvistaa kykyämme tarjota käytännönläheistä tukea koko Pohjoismaissa samalla räätälöidyllä ja kestävää arvoa luovalla otteella, joka on ollut Augustin toiminnan ytimessä jo 25 vuoden ajan, sanoo Augustin Managing Partner Mikko Pulkkinen.
- Laajentuminen ei ole pelkästään kasvuaskel, vaan konkreettinen esimerkki siitä, mitä suomalaisilta yrityksiltä nyt tarvitaan: rohkeutta katsoa tulevaisuuteen optimismilla toimintaympäristön epävarmuuksista huolimatta, jatkaa osakas Tomi Ere.
Ruotsin toimintojen johtoon nimitetty Fredrik Gustafsson on työskennellyt aiemmin muun muassa BCG:llä, Qvartzilla ja Occamilla. Hänellä on laaja kokemus strategiatyöstä, kaupallisista muutoshankkeista sekä pääomasijoittajien neuvonannosta, mukaan lukien commercial due diligence -selvityksistä ja portfolioyhtiöiden arvonluontihankkeista.
- Näen Ruotsin markkinassa merkittäviä mahdollisuuksia. Kysyntää on ketterälle, strategiseen neuvonantoon keskittyvälle konsulttikumppanille, joka sijoittuu suurten globaalien konsulttiyhtiöiden ja pienempien niche-toimistojen väliin, Gustafsson sanoo.
Peter Andén liittyy Executive Advisor -roolissa tukemaan yhtiön laajentumista Ruotsiin. Andén on aiemmin toiminut McKinseyllä osakkaana ja ollut viime vuosina useiden yhtiöiden hallituksissa.
- On hienoa nähdä Augustin tuovan Ruotsin markkinoille todistetun kykynsä luoda liiketoiminta-arvoa vaativille asiakkaille, kuten pääomasijoittajille ja niiden portfolioyhtiöille, Andén sanoo.
Tukholman toimisto aloittaa toimintansa huhtikuussa 2026.
Yhteyshenkilöt
Fredrik GustafssonManaging Partner, SwedenPuh:+46 76 196 3482fredrik.gustafsson@august.fi
Mikko PulkkinenManaging PartnerPuh:+358 40 844 2149mikko.pulkkinen@august.fi
Tomi ErePartnerPuh:+358 40 823 3848tomi.ere@august.fi
August Associates on Helsingissä vuonna 2001 perustettu pohjoismainen liikkeenjohdon konsulttiyhtiö. Yhtiö on toteuttanut yli 1 000 asiakastoimeksiantoa ja palvellut valtaosaa Suomen 30 suurimmasta yrityksestä sekä lukuisia pohjoismaisia ja kansainvälisiä yrityksiä, sijoittajia ja niiden portfolioyhtiöitä.
August tukee asiakkaitaan erilaisissa muutoshankkeissa tavoitteenaan luoda kestävää arvoa. Yhtiön keskeisiä osaamisalueita ovat strategia ja yritysjärjestelyt, organisaatiot ja johtaminen, kaupallinen kehittäminen sekä tulosparannusohjelmat.
