August Associates laajenee Ruotsiin

August Associates on vuonna 2001 Helsingissä perustettu konsulttiyhtiö, joka on vakiinnuttanut asemansa Suomen konsultointimarkkinoilla. Yhtiö on toteuttanut yli 1 000 asiakastoimeksiantoa ja palvellut valtaosaa Suomen suurimmista yrityksistä.

- Tavoitteenamme on olla yritysten ja sijoittajien luotettu kumppani heidän tärkeimmissä strategisissa hankkeissaan. Laajentuminen Ruotsiin vahvistaa kykyämme tarjota käytännönläheistä tukea koko Pohjoismaissa samalla räätälöidyllä ja kestävää arvoa luovalla otteella, joka on ollut Augustin toiminnan ytimessä jo 25 vuoden ajan, sanoo Augustin Managing Partner Mikko Pulkkinen.



- Laajentuminen ei ole pelkästään kasvuaskel, vaan konkreettinen esimerkki siitä, mitä suomalaisilta yrityksiltä nyt tarvitaan: rohkeutta katsoa tulevaisuuteen optimismilla toimintaympäristön epävarmuuksista huolimatta, jatkaa osakas Tomi Ere.

Ruotsin toimintojen johtoon nimitetty Fredrik Gustafsson on työskennellyt aiemmin muun muassa BCG:llä, Qvartzilla ja Occamilla. Hänellä on laaja kokemus strategiatyöstä, kaupallisista muutoshankkeista sekä pääomasijoittajien neuvonannosta, mukaan lukien commercial due diligence -selvityksistä ja portfolioyhtiöiden arvonluontihankkeista.

- Näen Ruotsin markkinassa merkittäviä mahdollisuuksia. Kysyntää on ketterälle, strategiseen neuvonantoon keskittyvälle konsulttikumppanille, joka sijoittuu suurten globaalien konsulttiyhtiöiden ja pienempien niche-toimistojen väliin, Gustafsson sanoo.

Peter Andén liittyy Executive Advisor -roolissa tukemaan yhtiön laajentumista Ruotsiin. Andén on aiemmin toiminut McKinseyllä osakkaana ja ollut viime vuosina useiden yhtiöiden hallituksissa.

- On hienoa nähdä Augustin tuovan Ruotsin markkinoille todistetun kykynsä luoda liiketoiminta-arvoa vaativille asiakkaille, kuten pääomasijoittajille ja niiden portfolioyhtiöille, Andén sanoo.



Tukholman toimisto aloittaa toimintansa huhtikuussa 2026.