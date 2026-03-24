HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvoivat vuonna 2025 – taloustilanne silti vaikea

Lähimaksu täytti vuoden HSL:n liikenteessä 20.3.2026 10:45:00 EET | Tiedote

Pankki- tai luottokortin lähimaksulla saa ostettua HSL:n kertalipun suoraan kaikilta lukijalaitteelta liikennevälineissä sekä asemilta. Ostotapa tuli käyttöön koko HSL:n liikenteessä 20.3.2025. Vuoden elinkaarensa aikana lähimaksu on löytänyt paikkansa pääkaupunkiseudun joukkoliikenteessä kätevänä tapana ostaa kertalippu etenkin satunnaisille ja vapaa-ajan matkoille. Lähimaksulla onkin ostettu kertalippuja etenkin perjantaisin ja lauantaisin, ja eniten lippuja myytiin Helsingissä elokuussa 2025 järjestetyn Flow Festival -musiikki- ja kaupunkikulttuurifestivaalin viikolla.