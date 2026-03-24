HSL:n matkustajamäärät ja lipputulot kasvoivat vuonna 2025 – taloustilanne silti vaikea
24.3.2026 10:32:21 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n matkustajamäärät kasvoivat jo neljättä vuotta peräjälkeen, ja kasvutahti ohittaa selvästi seudun väestönkasvun nopeuden. Lipputuloissa HSL teki ennätystuloksen: tulot kasvoivat vuoteen 2024 verrattuna 4,7 prosenttia 389,9 miljoonaan euroon. Tästä huolimatta HSL:n taloudellinen tilanne on edelleen vaikea, sillä myös kustannustaso jatkaa nousuaan eikä tuloissa päästy vuodelle 2025 asetettuun strategiaa kovempaa tavoitetasoon.
Lipputulot kasvoivat edellisvuodesta 4,7 prosenttia
HSL:n toimintatuotot olivat yhteensä 925,8 miljoonaa euroa, mikä oli 15,6 miljoonaa alle talousarvion (–1,7 %). Toimintatuotoista lipputulot muodostivat 42,1 prosenttia. Lipputulot olivat yhteensä 389,8 miljoonaa euroa ja jäivät talousarviosta 18,2 miljoonaa euroa (–4,5 %). Tästä huolimatta sekä toimintatuotot että lipputulot kasvoivat vuodesta 2024. Lipputulot kasvoivat 17,6 miljoonaa euroa (4,7 %).
HSL:n jäsenkuntien maksamilla kuntaosuuksilla katetaan ne kulut, joita ei voida kattaa lippu- ja muilla tuloilla. Kunnat kattoivat kokonaiskustannuksista talousarvion mukaiset 506,4 miljoonaa euroa (53,0 %). Kuntaosuudet kasvoivat vuoden 2024 tasosta 29,8 miljoonaa euroa (6,3 %).
Matkustajamäärissä saavutimme korkeimman tason sitten koronapandemian. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin yhteensä 381 miljoonaa kertaa, mikä on 5,5 prosenttia enemmän kuin vuonna 2024. Tavoitteemme vuodelle 2025 oli 384 miljoonaa nousua.
Toimintakulut kasvoivat 6,9 % infra- ja operointikustannusten nousun myötä
HSL:n toimintakulut olivat vuonna 2025 yhteensä 955,8 miljoonaa euroa, mikä on 8,7 miljoonaa euroa alle talousarvion (–0,9 %). Toimintakulut kuitenkin kasvoivat edellisvuodesta 61,3 miljoonaa euroa (6,9 %). Kulujen kasvu johtuu etenkin operointi- ja infrakustannusten noususta. Jäimme talousarviosta etenkin kaupunkiraideliikenteen operoinnin oletettua alhaisemman kustannustason takia.
Operointikustannukset (yhteensä 625,6 miljoonaa euroa) muodostivat 65,5 prosenttia kaikista HSL:n toimintakuluista. Operointikustannukset kasvoivat 34,7 miljoonaa euroa edellisvuodesta (5,9 %) mutta toisaalta alittivat talousarvion 7,8 miljoonalla eurolla (–1,2 %). Kustannusten kasvu syntyi etenkin bussiliikenteestä, missä teimme päivityksen liikennöitsijöiden indeksisopimuksiin.
HSL maksoi joukkoliikenneinfrasta korvauksia yhteensä 239,0 miljoonaa euroa, mikä ylitti talousarvion 2,8 miljoonalla eurolla (1,2 %).
HSL:n tilikauden tulos rahoituserien ja poistojen jälkeen on 46,1 miljoonaa alijäämäinen, kun talousarviossa oli varauduttu 38,4 miljoonan euron alijäämään. Keskeinen syy talousarviota heikompaan tulokseen oli lipputulojen alittuminen etenkin AB-vyöhykkeellä.
Tilikauden päättymisen jälkeen HSL on käynnistänyt koko henkilöstöä koskevat yhteistoimintaneuvottelut 16.3.2026. Neuvottelut liittyvät kuntayhtymän strategian 2026–2029 mukaiseen toiminnan tehostamiseen, tuottavuuden parantamiseen ja talouden tasapainottamiseen. Alustavien arvioiden mukaan toimenpiteillä voi olla vaikutuksia henkilöstön määrään.
Kustannusten kasvu näyttäisi jatkuvan myös tulevina vuosina
Sekä operointi- että infrakustannusten ennakoidaan tulevina vuosina kasvavan, kun uusia raideyhteyksiä otetaan käyttöön. Lisäksi tämän ja tulevien vuosien työmaat, etenkin vuoden 2027 Junatien metrosillan uusiminen, lisää korvaavan liikenteen kustannuksia ja vähentänee lipputuloja.
Poikkeusjärjestelyjen keskellä HSL pitää kuitenkin huolen siitä, että joukkoliikenne palvelee kaikissa tilanteissa.
Vuoden 2025 keskeiset luvut ja tapahtumat on koottu tänään julkaistuun Vuosi- ja vastuullisuusraporttiin.
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2024 HSL:n toimintakulut olivat 894 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 872 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2024 aikana 361 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
