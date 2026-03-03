Junatien metrosillan valmistelevat työt alkavat – Kalasataman alueelle liikennejärjestelyjä
24.3.2026 11:08:04 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Töiden aloitus aiheuttaa Kalasataman alueen auto-, pyöräily- ja jalankulkureitteihin muutoksia. Valmistelevat työt alkavat ja liikennejärjestelyt astuvat voimaan 20.4. alkavalla viikolla. Metro liikennöi normaalisti ja Kalasataman metroasema on auki.
Junatien metrosillan työmaan perustaminen aiheuttaa Kalasataman alueella muutoksia liikennejärjestelyihin 20.4. alkavalla viikolla. Lisäksi kesäkuussa tulee muutoksia Itäväylän kaistajärjestelyihin. Kesäkuun liikennejärjestelyistä tiedotetaan myöhemmin keväällä.
Kalasataman alueella on poikkeuksellisia liikennejärjestelyitä koko metrosillan uusimisen ajan vuoteen 2028 saakka.
Vaikutukset moottoriajoneuvoliikenteelle
Lautatarhankatu välillä Sörnäisten rantatie–Panimokatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä viikolla 17.
Panimokatu välillä Lautatarhantie–Työpajankatu suljetaan moottoriajoneuvoliikenteeltä viikolla 17. Ajo pysäköintialueelle sallittu.
Tilastokeskuksen ramppi välillä Hermannin rantatie–Sörnäisten rantatie suljetaan liikenteeltä viikolla 17. Liikenne ohjataan kulkemaan Koksikadun kautta.
Itäväylälle idän suunnasta keskustaan, Pasilaan ja Kalasatamaan astuu voimaan alennettu 30 km/h nopeusrajoitus (aiemmin 50 km/h) viikolla 17.
Pysäköintialue Lautatarhankadulla suljetaan viikolla 17.
Vaikutukset jalankululle
Lautatarhankatu välillä Sörnäisten rantatie–Panimokatu suljetaan jalankululta viikolla 17. Lautatarhankatu–Panimokatu kulmauksesta säilyy jalankulkuyhteys TROOLI-kiinteistöön (sisäänkäynti A).
Panimokatu välillä Lautatarhantie–Työpajankatu suljetaan jalankululta viikolla 17. TROOLI-rakennukseen kulku A-ovesta + pieni ovi Lautatarhankadulta (Panimokatu/Lautatarhankatu) sekä B-ovesta (Sörnäisten rantatie/Lautatarhankatu).
Tilastokeskuksen ramppi välillä Hermannin rantatie–Sörnäisten rantatie suljetaan jalankululta viikolla 17. Metroaseman sisäänkäynti B sulkeutuu.
Itäväylältä Lautatarhankadulle tuleva kävely- ja pyörätie poistuu käytöstä viikolla 17. Kulku kauppakeskukseen ja bussipysäkeille on käytössä.
Vaikutukset pyöräliikenteelle
Lautatarhankatu välillä Sörnäisten rantatie–Panimokatu suljetaan pyöräliikenteeltä viikolla 17.
Panimokatu välillä Lautatarhankatu–Työpajankatu suljetaan pyöräliikenteeltä viikolla 17. Lautatarhankatu–Panimokatu kulmauksesta ainoastaan jalankulkuyhteys TROOLI-kiinteistöön (sisäänkäynti A).
Tilastokeskuksen ramppi välillä Hermannin rantatie–Sörnäisten rantatie suljetaan pyöräliikenteeltä viikolla 17.
Itäväylän pohjoispuolella pyöräliikenne Pasilan suuntaan ohjataan kulkemaan Työpajankadun kautta viikolla 17.
Vaikutukset joukkoliikenteelle
Panimokadun linja 56:n päätepysäkki poistetaan Panimokadulta, ja linja ei liikennöi Työpajankadulla. Linjan lähtö- ja päätepysäkit sijoitetaan Hermannin rantatielle kauppakeskus Redin edustalle.
Metroliikenteeseen katko rakennustöiden vuoksi vuonna 2027
Metrosillan uusiminen vaatii metroliikenteeseen katkon vuonna 2027. Katko alkaa loppukeväällä 2027 ja kestää tämänhetkisen arvion mukaan seitsemän kuukautta. Katkon aikataulu tarkentuu tulevana kesänä. Metrokatkon aikana metro liikennöi lännen suunnasta Hakaniemeen saakka. Idän suunnasta metro liikennöi Herttoniemeen, joka toimii vaihtopaikkana metrosta bussiin ja päinvastoin.
Kalasataman metroasema on suljettuna metrokatkon ajan, ja lisäksi noin kaksi kuukautta ennen katkoa sekä kaksi kuukautta metron liikennekatkon jälkeen. Nämä kuukaudet metrojunat kulkevat pysähtymättä aseman ohi.
HSL toteuttaa korvaavaa liikennettä metrokatkon ajalle.
Lisätiedot:
Kaupunkiliikenne Oy (lisätiedot hankkeesta ja liikennejärjestelyistä):
projektipäällikkö Eero Valkama, p. 040 198 1415, eero.valkama@kaupunkiliikenne.fi
HSL (lisätiedot korvaavasta joukkoliikenteestä):
projektipäällikkö Teuvo Syrjälä, p. 040 486 7474, teuvo.syrjala@hsl.fi
