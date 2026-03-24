Hiilineutraalia ja kestävää liikennettä Helsingin seudulla vuonna 2045 – näin liikennejärjestelmää kehitetään

Liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset antavat suunnan sille, miten Helsingin seudulla liikutaan vuonna 2045. Linjaukset tarkentavat MAL2027-suunnitelman tavoitteita, joissa Helsingin seutu on hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva. Linjaukset ohjaavat liikennejärjestelmän suunnittelua ja käytännön toimia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.

Hiilineutraalius tarkoittaa liikenteen päästöjen vähentämistä kansallisten tavoitteiden mukaisesti ja siirtymistä fossiilittomiin käyttövoimiin vuoteen 2045 mennessä. Tavoittelemme kestävälle liikkumiselle (kävely, pyöräily, joukkoliikenne) vuonna 2045 vähintään 70 prosentin osuutta Helsingin seudulla sekä helppokäyttöistä joukkoliikennettä, joka palvelee koko matkaketjua.

Menestyvän seudun näkökulmasta painopiste on elinvoiman ja kilpailukyvyn vahvistamisessa. Kiinnitämme huomiota esimerkiksi henkilöliikenteen ja logistiikkayhteyksien toimivuuteen, työmatkayhteyksiin ja yritysten sijoittumiseen.

Hyvinvointia linjaukset edistävät varmistamalla, että liikennejärjestelmä palvelee liikkumistarpeita seudun eri osissa ja liikkuminen on turvallista ja laadukasta. Kiinnitämme erityistä huomiota kävelyn ja pyöräilyn yhteyksiin, palveluiden saavutettavuuteen ja liikenteen haittojen vähentämiseen sekä ihmisille että luonnolle.

Kokonaisuudessaan kehitämme liikennejärjestelmää kustannustehokkaasti ja nykyistä järjestelmää täysimääräisesti hyödyntäen. Pyrimme myös tunnistamaan uusia malleja liikenteen rahoittamiseksi. Lisäksi on tarkoitus vahvistaa liikennejärjestelmän kokonaisturvallisuutta, häiriönsietokykyä ja ilmastonmuutokseen sopeutumista.

Helsingin seudun maankäytön, asumisen ja liikenteen MAL2027-suunnitelmaa valmistellaan seudullisena yhteistyönä, ja liikennejärjestelmäsuunnitelma laaditaan MAL-suunnitelman liitteeksi. HSL vastaa liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelusta. Liikennejärjestelmäsuunnitelma kattaa Helsingin seudun 14 kuntaa ja Siuntion ja se toimii samalla EU-vaatimusten mukaisena kestävän kaupunkiliikenteen suunnitelmana (Sustainable Urban Mobility Plan, SUMP).

Liikennejärjestelmän arviointiohjelmaan saatiin 30 lausuntoa ja kannanottoa

Osana liikennejärjestelmäsuunnitelman valmistelua olemme pyytäneet lausuntoja liikennejärjestelmäsuunnitelman ympäristövaikutusten arviointiohjelmaan. Tämä käytäntö perustuu SOVA-lakiin (laki viranomaisten suunnitelmien ja ohjelmien ympäristövaikutusten arvioinnista).

Liikennejärjestelmän vaikutusten arviointia pidettiin yleisesti ottaen hyvänä, mutta prosessi ja sen yhteys MAL-suunnitteluun tulisi kuvata konkreettisemmin ja ymmärrettävämmin. Lausunnoissa toivottiin myös vaikutusten suuruusluokan ja aikajänteen tunnistamista. Lisäksi esitettiin toive viestinnän ymmärrettävyydestä, selkokielisyydestä ja saavutettavuudesta.

Lausuntojen perusteella HSL muun muassa kehittää liikennejärjestelmäsuunnitelman viestintää ja vuorovaikutusta selkeämmäksi ja käyttää aiempaa useampia viestintäkanavia. Kiinnitämme erityistä huomiota ilmastovaikutuksiin sekä hillinnän että sopeutumisen näkökulmista. Arvioimme vaikutusten kohdentumista eri alueille ja väestöryhmiin.

Näin työ jatkuu

Seuraavaksi liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset etenevät Hyvinkään, Järvenpään, Mäntsälän, Nurmijärven, Pornaisten ja Vihdin kaupungin- ja kunnanvaltuustoille. Uuden liikennejärjestelmäsuunnitelman on määrä valmistua osana MAL2027-suunnitelmaa ensi vuonna.

Mikä liikennejärjestelmäsuunnitelma?

Liikennejärjestelmäsuunnitelma on 15–20 vuotta eteenpäin tähtäävä strateginen suunnitelma, joka sisältää kehittämislinjaukset, toimenpiteet ja liikenneverkot kaikista liikennemuodoista. Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman suunnittelualueeseen kuuluvat Helsingin seudun 14 kuntaa sekä Siuntio. Suunnitelma on lakisääteinen ja HSL vastaa sen laatimisesta perussopimuksensa mukaisesti. Virallisesti suunnitelma on MAL-suunnitelman liite.