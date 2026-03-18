Kotipizza yhteistyöhön Huili-konseptin kanssa: uusia ravintoloita liikenneasemille

Kotipizza-ravintoloita löytyy yli 90 eri liikenneasemalta ympäri Suomen. Nyt aloitettu yhteistyö Huili-konseptin kanssa syventää ketjun läsnäoloa tieverkoston varrella ja tarjoaa tien päällä liikkuville matkailijoille nopeita, herkullisia ja tuttuja pizzavaihtoehtoja. Ensimmäiset Huili-taukopaikkojen yhteyteen tulevat ravintolat avataan jo maaliskuussa.

’’Haluamme olla luonteva osa suomalaista liikenneasemakokemusta ja tarjota kaikille tien päällä kulkeville helpon ja maistuvan tauon. Yhteistyö Huili-konseptin kanssa tuo Kotipizzan entistä lähemmäksi matkantekoa ja taukohetkiä. Uusien avausten myötä vahvistamme edelleen asemaamme Suomen johtajavana pizzakokemuksen tarjoajana’’, kertoo Kotipizzan Chief Growth Officer Janne Reimari.

Ensimmäinen Huili-taukopaikan yhteyteen avattu Kotipizza-ravintola on jo toiminnassa Helsingin Eläintarhan Neste-liikenneasemalla. Kevään aikana avauksia tehdään useilla paikkakunnilla, kuten Helsingissä, Vantaalla, Oulussa, Jyväskylässä, Torniossa ja Loviisassa.

Huili-taukopaikoilla olevien Kotipizza-ravintoloiden tarjontaan kuuluvat valikoidut pizzat. Valikoimassa ovat M- ja L-kokoiset pyöreät pizzat, Kotzonet, Monster-pizzat ja salaatit.