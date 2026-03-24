HSL:n hallituksen päätöksiä 24.3.2026

Vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen, HSL-tuloskortin toteuma vuodelta 2025 ja tulospalkkion maksaminen

Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Vuoden 2025 tuloksesta ei makseta tulospalkkioita, koska alijäämä on suurempi kuin talousarviossa. Tuloskortin tavoitteista toteutui 45 prosenttia. Joukkoliikenteen käytön osalta kynnysraja oli 380 miljoonaa nousijaa, ja vuoden toteuma oli 381 miljoonaa nousua. Kustannustehokkuutta mitattiin matkustajakilometrin hinnalla, joka oli 0,28 €/matk.km, joka vastaa maksimitavoitetasoa. Tasapainoisen talouden tulotavoitteet jäivät saavuttamatta.

Tilinpäätöksestä on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan



Bussiliikenteen kilpailukierroksen 61b/2025 ratkaisu

Bussiliikenteen tarjouskilpailussa oli mukana 97 Helsingissä, Espoossa, Keravalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Vantaalla liikennöivien bussien liikenne eli noin 8,6 prosenttia HSL:n bussiliikenteen automäärästä. Tarjouskilpailun kaksi kohdetta on kilpailutettu yhteistyössä Traficomin kanssa, koska osa busseista ajaa HSL:n liikennöintialueen ulkopuolella.

Linkki kokousasiaan



Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset –

Liikennejärjestelmän arviointiohjelmaan saatiin 30 lausuntoa ja kannanottoa

Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset tarkentavat valmisteilla olevan maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL 2027-suunnitelman tavoitteita. Kehittämislinjaukset ovat lähtökohta liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiselle sekä liikennejärjestelmän kehittämiseksi tarvittaville toimenpiteille ja hankkeille vuonna 2045. Linjaukset tarkentavat MAL2027-suunnitelman tavoitteita, joissa Helsingin seutu on hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva. Linjaukset ohjaavat liikennejärjestelmän suunnittelua ja käytännön toimia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.



Asiasta on tiedotettu erillisellä tiedotteella

Linkki kokousasiaan



Bussiliikenteen kilpailukierroksen 63/2026 käynnistäminen

HSL kilpailuttaa Itä- ja Koillis-Helsingissä liikennöitäviä pienkalustolinjoja. Kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2027. HSL edellyttää, että linja-autot ovat MiniB-tyypin busseja ja vähintään kolmannes autoista on sähköbusseja.

Linkki kokousasiaan



Ajoneuvoihin tehtävien ICT-laitteiden asennusten, tarkastusten, vianselvitysten sekä kiinteiden kohteiden ICT-laitteiden asennusten puitejärjestely

Hallitus päätti valita kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuvan vertailun perusteella toimittajat ICT-laitteiden asennusten eri osa-alueille. Puitejärjestelyn enimmäisarvo kahdeksan vuoden ajalle on 10 000 000 euroa (alv 0 %).

Linkki kokousasiaan



Datatieteilijöiden, liiketoiminta-analyytikkojen, Databricks ja Power Platform -kehittäjien puitejärjestely

Hallitus päätti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjousvertailun perusteella puitejärjestelystä, jonka kautta voidaan joustavasti hankkia asiantuntijapalveluita HSL:n uudelle data-alustalle, AI/ML-mallien kehittämiseen, liiketoiminta-analytiikkaan ja prosessiautomaatioiden sekä PowerApps-lowcode-ratkaisuiden kehittämiseen. Puitejärjestelyn enimmäisarvo viiden (5) vuoden ajalle on 15 000 000 euroa (alv 0 %).

Linkki kokousasiaan