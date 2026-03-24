HSL:n hallituksen päätöksiä 24.3.2026
24.3.2026 14:29:26 EET | HSL Helsingin seudun liikenne | Tiedote
HSL:n hallitus kokoontui 24. maaliskuuta 2026. Käsiteltävinä asioina olivat muun muassa vuoden 2025 tilinpäätös, liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset, bussiliikenteen tarjouskilpailun ratkaisu sekä ICT-laitteiden asennusten ja data-analytiikan puitejärjestelyt.
Vuoden 2025 tilinpäätöksen hyväksyminen, HSL-tuloskortin toteuma vuodelta 2025 ja tulospalkkion maksaminen
Hallitus hyväksyi tilinpäätöksen. Vuoden 2025 tuloksesta ei makseta tulospalkkioita, koska alijäämä on suurempi kuin talousarviossa. Tuloskortin tavoitteista toteutui 45 prosenttia. Joukkoliikenteen käytön osalta kynnysraja oli 380 miljoonaa nousijaa, ja vuoden toteuma oli 381 miljoonaa nousua. Kustannustehokkuutta mitattiin matkustajakilometrin hinnalla, joka oli 0,28 €/matk.km, joka vastaa maksimitavoitetasoa. Tasapainoisen talouden tulotavoitteet jäivät saavuttamatta.
Bussiliikenteen kilpailukierroksen 61b/2025 ratkaisu
Bussiliikenteen tarjouskilpailussa oli mukana 97 Helsingissä, Espoossa, Keravalla, Sipoossa, Tuusulassa ja Vantaalla liikennöivien bussien liikenne eli noin 8,6 prosenttia HSL:n bussiliikenteen automäärästä. Tarjouskilpailun kaksi kohdetta on kilpailutettu yhteistyössä Traficomin kanssa, koska osa busseista ajaa HSL:n liikennöintialueen ulkopuolella.
Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset –
Liikennejärjestelmän arviointiohjelmaan saatiin 30 lausuntoa ja kannanottoa
Helsingin seudun liikennejärjestelmän kehittämislinjaukset tarkentavat valmisteilla olevan maankäytön, asumisen ja liikenteen eli MAL 2027-suunnitelman tavoitteita. Kehittämislinjaukset ovat lähtökohta liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimiselle sekä liikennejärjestelmän kehittämiseksi tarvittaville toimenpiteille ja hankkeille vuonna 2045. Linjaukset tarkentavat MAL2027-suunnitelman tavoitteita, joissa Helsingin seutu on hiilineutraali, menestyvä ja hyvinvoiva. Linjaukset ohjaavat liikennejärjestelmän suunnittelua ja käytännön toimia, joiden avulla tavoitteet saavutetaan.
Bussiliikenteen kilpailukierroksen 63/2026 käynnistäminen
HSL kilpailuttaa Itä- ja Koillis-Helsingissä liikennöitäviä pienkalustolinjoja. Kilpailutettu liikenne käynnistyy elokuussa 2027. HSL edellyttää, että linja-autot ovat MiniB-tyypin busseja ja vähintään kolmannes autoista on sähköbusseja.
Ajoneuvoihin tehtävien ICT-laitteiden asennusten, tarkastusten, vianselvitysten sekä kiinteiden kohteiden ICT-laitteiden asennusten puitejärjestely
Hallitus päätti valita kokonaistaloudelliseen edullisuuteen perustuvan vertailun perusteella toimittajat ICT-laitteiden asennusten eri osa-alueille. Puitejärjestelyn enimmäisarvo kahdeksan vuoden ajalle on 10 000 000 euroa (alv 0 %).
Datatieteilijöiden, liiketoiminta-analyytikkojen, Databricks ja Power Platform -kehittäjien puitejärjestely
Hallitus päätti kokonaistaloudellisesti edullisimman tarjousvertailun perusteella puitejärjestelystä, jonka kautta voidaan joustavasti hankkia asiantuntijapalveluita HSL:n uudelle data-alustalle, AI/ML-mallien kehittämiseen, liiketoiminta-analytiikkaan ja prosessiautomaatioiden sekä PowerApps-lowcode-ratkaisuiden kehittämiseen. Puitejärjestelyn enimmäisarvo viiden (5) vuoden ajalle on 15 000 000 euroa (alv 0 %).
Yhteyshenkilöt
HSL ViestintäPuh:040 163 2818viestinta@hsl.fi
Helsingin seudun liikenne HSL vastaa seudun joukkoliikenteen suunnittelusta, tilaamisesta ja lipuista sekä Helsingin seudun liikennejärjestelmäsuunnitelman laatimisesta. Kuntayhtymässä on noin 400 työntekijää. Vuonna 2025 HSL:n toimintakulut olivat 955,8 miljoonaa euroa ja toimintatuotot 925,8 miljoonaa euroa. HSL:n liikennevälineiden kyytiin noustiin vuoden 2025 aikana 381 miljoonaa kertaa, mikä on suurin osa Suomen joukkoliikennematkoista.
