Ooni tuo markkinoille pyörivän pizzakiven Koda 2 -sarjan uuneille: Automaattisesti pyörivä pizza nostaa riman uudelle tasolle

Ooni mullisti ulkoilmakokkauksen vuonna 2012 lanseeraamalla maailman ensimmäisen kannettavan pizzauunin. Samalla yritys loi kokonaan uuden tuoteryhmän ja muunsi pizzan syöjien sukupolven pizzojen tekijöiksi ympäri maailmaa. Kristian Tapaninahon ja Darina Garlandin perustama Ooni on nykyään maailman johtava pizzauunibrändi.Yritys on myynyt maailmanlaajuisesti yli 3 miljoonaa kaasu-, monipolttoaine- ja sähköuunia, ja tuotteilla on yli 92 000 viiden tähden arviota. Ooni tunnetaan uraauurtavista ruoanlaittotuotteista, jotka ruokkivat sekä ihmisiä että planeettaa ja uudistavat arjen ruoanlaittoa palkituilla ja laadukkailla malleilla.

Oonin tarjoamat tuotteet ja elämykset tuovat ihmiset yhteen ja tarjoavat mahdollisuuden valmistaa autenttista kiviuunissa paistettua pizzaa jopa 60 sekunnissa. Oonin uunit kuumenevat enintään vain 25 minuuttia ja kipuavat jopa 500°C-asteeseen, joka on kaksinkertainen lämpötila tavalliseen kotiuuniin verrattuna. Korkeat lämpötilat mahdollistavat esimerkiksi napolilaistyylisen pizzan valmistamisen. Pizzan lisäksi Oonin uunit taipuvat mm. pihvien täydelliseen ruskistukseen, leivän leipomiseen, ja vihannesten paahtamiseen.

Palkittujen uunien lisäksi Ooni on laajentanut tuotevalikoimaansa uudelle alueelle Halo Pro Spiral Mixer -yleiskoneella, joka tuo ammattitasoisen taikinansekoituksen kotikeittiöihin. Ooni tarjoaa myös laajan valikoiman muita keittiötarvikkeita.

Lisätietoa Oonin laajasta tuotevalikoimasta löydät osoitteesta: ooni.com.