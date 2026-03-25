QS Ranking 2026: Liikuntatieteet sijalla 45, kaikkiaan 9 Jyväskylän yliopiston alaa mukana arvostetussa listauksessa
25.3.2026 12:02:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Vuoden 2026 QS World University Rankings by Subject -vertailun tulokset on julkaistu. Jyväskylän yliopiston aloista maailman sadan parhaan joukossa jatkoi liikuntatieteet, jonka sijoitus vertailussa on 45:s. Vahva sijoitus kertoo alan asemasta suomalaisen ja kansainvälisen liikuntatieteellisen tutkimuksen kärjessä. Viime vuonna sijoitus oli 47:s. Lähellä huippua kasvatustieteet sijoitettiin välille 101–150 ja kielitieteet välille 151–200, molemmat samoilla sijoilla kuin viime vuonna.
Muut sijoittuneet alat vuonna 2026 olivat psykologia sekä viestintätieteet välillä 251–300 sekä englannin kieli ja kirjallisuus välillä 301–350. Fysiikka sijoitettiin välille 501–550 ja tietotekniikka ja tietojärjestelmätiede välille 751-800. Lääketiede arvioitiin välille 701–850. Lääketieteen kategoriassa Jyväskylän yliopistossa on eniten liikunta- ja terveystieteiden julkaisuja, mutta myös julkaisuja muilta aloilta.
JYU:n laajemmista tieteenaloista vahvimmiksi arvioitiin humanistiset ja taidealat, jotka listattiin vertailussa välille 401-450. Sijoitus parani edelliseen vuoteen verrattuna.
QS World University Rankings by Subject -vertailussa arvioidaan yliopistojen suoriutumista 55 eri tieteenalalla. Sijoitusten perusteena olevat mittarit ovat akateeminen vertaisarviointi, työnantaja-arviointi, tieteellisten julkaisujen viittausten määrä sekä tutkijoiden ja työn vaikuttavuus ja tuloksellisuus sekä kansainvälinen tutkimusyhteistyö. Painotukset vaihtelevat tieteenalojen mukaan. Tieteenalat perustuvat Scopuksen tieteenalaluokitteluihin, jotka määräytyvät lehden nimikkeen mukaan. Rankingissa oli tänä vuonna mukana 55 alaa ja 1 912 yliopistoa ympäri maailman.
Lisätietoja:
Erityisasiantuntija Viivi Aumanen, viivi.aumanen@jyu.fi
Yhteyshenkilöt
Liisa HarjulaviestintäpäällikköPuh:040 805 4403viestinta@jyu.fi
Jyväskylän keskustassa sijaitsevan yliopiston kauniilla puistokampuksella sykkii monitieteinen ja moderni tiedeyliopisto – ihmisläheinen ja dynaaminen yhteisö, jonka 2500 asiantuntijaa ja 15 000 opiskelijaa etsivät ja löytävät vastauksia huomisen kysymyksiin. Jyväskylän yliopisto on ollut tulevaisuuden palveluksessa jo vuodesta 1863, jolloin suomenkielinen opettajankoulutus sai alkunsa täältä. Voimanlähteenämme on moniarvoinen vuoropuhelu tutkimuksen, koulutuksen ja yhteiskunnan välillä. Vaalimme tutkimuksen ja koulutuksen tasapainoa sekä ajattelun avoimuutta – sytytämme taidon, tiedon ja intohimon elää viisaasti ihmiskunnan parhaaksi. www.jyu.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme