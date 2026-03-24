Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannusten urakoitsijat on valittu

Töitä ei voi tehdä liikennöinnin lomassa, koska korjaustyöt ovat laajoja ja ulottuvat radan sähköistetyille alueille, asemien pintarakenteisiin ja kantaviin rakenteisiin.

Perusparannusten myötä juna-asemista ympäristöineen saadaan huomattavasti toimivampia, turvallisempia, esteettömämpiä ja viihtyisämpiä.

Pohjois-Haagan asemalla kunnostetaan laiturialue ja siihen liittyvä tekniikka. Laiturin pintarakenteet ja valaistus uusitaan sekä laiturirakenteiden vedeneristys korjataan. Katoksen ja seinien materiaalit uusitaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan. Laiturialueella tehdään myös muita töitä laiturialueen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.

Asemarakennuksessa parannetaan tekniikkaa ja muita rakenteita. Yleisilmettä kohennetaan parantamalla valaistusta ja esteettömyyttä.

“Pohjois-Haagan juna-aseman korjausurakka jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme Kaupunkiliikenteen kanssa. Lähdemme toteuttamaan tätä laajaa ja vaativaa hanketta kokeneen tiimimme voimin. Aiemmista vastaavista hankkeista kertyneen kokemuksen ansiosta varmistamme, että uudistettu asema valmistuu turvallisesti, toimivasti ja korkeaa laatutasoa noudattaen”, toteaa VM Suomalainen Oy:n toimitusjohtaja Santtu Kajahde

Kannelmäessä asemarakennus puretaan. Laiturialueen betonireunaelementit ja pintarakenteet sekä ylikulkusillan rakenteita uusitaan. Aseman valaistusta, opastusta ja esteettömyyttä parannetaan.

Malminkartanon juna-aseman tunnelissa tehdään koko tunnelialueen kattavat betonikorjaukset. Ensin poistetaan kaikki tekniikka, ruiskubetonointi sekä eristekerrokset. Kalliopinnat tutkitaan ja vahvistetaan ja tunneliin rakennetaan uudet vedenohjaukset. Myös tunnelin ulkopuoliset valaistukset uusitaan ja asemalle lisätään uudet jäteastiat ja penkit.

”Kehäradan asemien peruskorjaukset ovat vaativia hankkeita, joissa työn laatu ja turvallinen vaiheistus korostuvat. Tuomme Malminkartanon ja Kannelmäen urakoihin silta-, rata- ja kalliorakentamisen osaamisemme. Sujuva yhteistyö Kaupunkiliikenteen kanssa aiemmissa hankkeissa on luonut hyvät lähtökohdat töiden käynnistämiselle. On hienoa olla mukana kahdessa merkittävässä asemauudistuksessa osana laajempaa kehitystyötä”, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström



Perusparannustyöt aiheuttavat liikennöintikatkon

Junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi. Liikennöintikatkon aikana junat eivät pysähdy lainkaan Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asemilla.

HSL järjestää Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemille korvaavaa bussiliikennettä. Lue lisää: www.hsl.fi/keharata

Yhteistyötä tehdään myös rataverkosta vastaavan Väyläviraston kanssa, joka kunnostaa liikennekatkon aikana muun muassa Pohjois-Haagan aseman yhteydessä sijaitsevaa rautatiesiltaa ja tekee lisäksi pienempiä kunnossapitotöitä asemien perusparannusten vaikutusalueella.

Järjestämme yhdessä HSL:n ja Väyläviraston kanssa asukastilaisuuden Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannushankkeista ja niihin liittyvästä korvaavasta liikenteestä Kanneltalossa Cafe Hiekassa torstaina 26.3. klo 17.30-19.00. Paikalla on kaikkien kolmen tahon edustajia kertomassa hankkeista ja korvaavasta liikenteestä sekä vastaamassa kysymyksiin.