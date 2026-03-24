Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannusten urakoitsijat on valittu

24.3.2026 15:38:13 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote

Jaa

Kesällä 2026 junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi, kun Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa kolmen juna-aseman perusparannukset. Pohjois-Haagan juna-aseman perusparannuksen urakoitsijaksi on valittu VM Suomalainen Oy, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien Kreate Group.

Sparksof/Liisa Ketola

Töitä ei voi tehdä liikennöinnin lomassa, koska korjaustyöt ovat laajoja ja ulottuvat radan sähköistetyille alueille, asemien pintarakenteisiin ja kantaviin rakenteisiin.

Perusparannusten myötä juna-asemista ympäristöineen saadaan huomattavasti toimivampia, turvallisempia, esteettömämpiä ja viihtyisämpiä.

Pohjois-Haagan asemalla kunnostetaan laiturialue ja siihen liittyvä tekniikka. Laiturin pintarakenteet ja valaistus uusitaan sekä laiturirakenteiden vedeneristys korjataan. Katoksen ja seinien materiaalit uusitaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan. Laiturialueella tehdään myös muita töitä laiturialueen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.  

Asemarakennuksessa parannetaan tekniikkaa ja muita rakenteita. Yleisilmettä kohennetaan parantamalla valaistusta ja esteettömyyttä. 

“Pohjois-Haagan juna-aseman korjausurakka jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme Kaupunkiliikenteen kanssa. Lähdemme toteuttamaan tätä laajaa ja vaativaa hanketta kokeneen tiimimme voimin. Aiemmista vastaavista hankkeista kertyneen kokemuksen ansiosta varmistamme, että uudistettu asema valmistuu turvallisesti, toimivasti ja korkeaa laatutasoa noudattaen”, toteaa VM Suomalainen Oy:n toimitusjohtaja Santtu Kajahde

Kannelmäessä asemarakennus puretaan. Laiturialueen betonireunaelementit ja pintarakenteet sekä ylikulkusillan rakenteita uusitaan. Aseman valaistusta, opastusta ja esteettömyyttä parannetaan. 

Malminkartanon juna-aseman tunnelissa tehdään koko tunnelialueen kattavat betonikorjaukset. Ensin poistetaan kaikki tekniikka, ruiskubetonointi sekä eristekerrokset. Kalliopinnat tutkitaan ja vahvistetaan ja tunneliin rakennetaan uudet vedenohjaukset. Myös tunnelin ulkopuoliset valaistukset uusitaan ja asemalle lisätään uudet jäteastiat ja penkit. 

”Kehäradan asemien peruskorjaukset ovat vaativia hankkeita, joissa työn laatu ja turvallinen vaiheistus korostuvat. Tuomme Malminkartanon ja Kannelmäen urakoihin silta-, rata- ja kalliorakentamisen osaamisemme. Sujuva yhteistyö Kaupunkiliikenteen kanssa aiemmissa hankkeissa on luonut hyvät lähtökohdat töiden käynnistämiselle. On hienoa olla mukana kahdessa merkittävässä asemauudistuksessa osana laajempaa kehitystyötä”, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström

Lue lisää hankkeista: Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannus - Kaupunkiliikenne Oy

Perusparannustyöt aiheuttavat liikennöintikatkon 

Junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi. Liikennöintikatkon aikana junat eivät pysähdy lainkaan Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asemilla. 

HSL järjestää Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemille korvaavaa bussiliikennettä. Lue lisää: www.hsl.fi/keharata

Yhteistyötä tehdään myös rataverkosta vastaavan Väyläviraston kanssa, joka kunnostaa liikennekatkon aikana muun muassa Pohjois-Haagan aseman yhteydessä sijaitsevaa rautatiesiltaa ja tekee lisäksi pienempiä kunnossapitotöitä asemien perusparannusten vaikutusalueella. 

Lisätietoa kesän muista pääkaupunkiseudun ratatöistä Väyläviraston tiedotteesta: https://vayla.fi/-/paakaupunkiseudulla-vilkas-ratatoiden-kesa

Järjestämme yhdessä HSL:n ja Väyläviraston kanssa asukastilaisuuden Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannushankkeista ja niihin liittyvästä korvaavasta liikenteestä Kanneltalossa Cafe Hiekassa torstaina 26.3. klo 17.30-19.00. Paikalla on kaikkien kolmen tahon edustajia kertomassa hankkeista ja korvaavasta liikenteestä sekä vastaamassa kysymyksiin.

Yhteyshenkilöt

Linkit

Me Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy:ssä mahdollistamme pääkaupunkiseudun kestävän kasvun rakentamalla tulevaisuuden raideverkostokaupunkia ja pitämällä sen liikkeessä. Vastaamme joukkoliikenneinfran rakentamisesta sekä metrojunien ja raitiovaunujen liikennöinnistä, kunnossapidosta ja kehittämisestä laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Järjestämme kaupunkipyöräpalvelun ja liikennöimme Suomenlinnan lauttoja tytäryhtiömme kautta. Kannamme vastuun koko toimintamme elinkaaren päästöistä ja teemme valintoja, jotka muuttavat koko alan toimintaa, koska haluamme olla kestävien kaupunkien paras liikuttaja ja kehittäjä ­­­­­­­­­­­ ̶­  nyt ja tulevaisuudessa. 

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
