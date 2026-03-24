Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannusten urakoitsijat on valittu
24.3.2026 15:38:13 EET | Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy | Tiedote
Kesällä 2026 junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi, kun Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy toteuttaa kolmen juna-aseman perusparannukset. Pohjois-Haagan juna-aseman perusparannuksen urakoitsijaksi on valittu VM Suomalainen Oy, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien Kreate Group.
Töitä ei voi tehdä liikennöinnin lomassa, koska korjaustyöt ovat laajoja ja ulottuvat radan sähköistetyille alueille, asemien pintarakenteisiin ja kantaviin rakenteisiin.
Perusparannusten myötä juna-asemista ympäristöineen saadaan huomattavasti toimivampia, turvallisempia, esteettömämpiä ja viihtyisämpiä.
Pohjois-Haagan asemalla kunnostetaan laiturialue ja siihen liittyvä tekniikka. Laiturin pintarakenteet ja valaistus uusitaan sekä laiturirakenteiden vedeneristys korjataan. Katoksen ja seinien materiaalit uusitaan ja kunnostetaan tarpeen mukaan. Laiturialueella tehdään myös muita töitä laiturialueen viihtyvyyden ja turvallisuuden parantamiseksi.
Asemarakennuksessa parannetaan tekniikkaa ja muita rakenteita. Yleisilmettä kohennetaan parantamalla valaistusta ja esteettömyyttä.
“Pohjois-Haagan juna-aseman korjausurakka jatkaa pitkäaikaista yhteistyötämme Kaupunkiliikenteen kanssa. Lähdemme toteuttamaan tätä laajaa ja vaativaa hanketta kokeneen tiimimme voimin. Aiemmista vastaavista hankkeista kertyneen kokemuksen ansiosta varmistamme, että uudistettu asema valmistuu turvallisesti, toimivasti ja korkeaa laatutasoa noudattaen”, toteaa VM Suomalainen Oy:n toimitusjohtaja Santtu Kajahde
Kannelmäessä asemarakennus puretaan. Laiturialueen betonireunaelementit ja pintarakenteet sekä ylikulkusillan rakenteita uusitaan. Aseman valaistusta, opastusta ja esteettömyyttä parannetaan.
Malminkartanon juna-aseman tunnelissa tehdään koko tunnelialueen kattavat betonikorjaukset. Ensin poistetaan kaikki tekniikka, ruiskubetonointi sekä eristekerrokset. Kalliopinnat tutkitaan ja vahvistetaan ja tunneliin rakennetaan uudet vedenohjaukset. Myös tunnelin ulkopuoliset valaistukset uusitaan ja asemalle lisätään uudet jäteastiat ja penkit.
”Kehäradan asemien peruskorjaukset ovat vaativia hankkeita, joissa työn laatu ja turvallinen vaiheistus korostuvat. Tuomme Malminkartanon ja Kannelmäen urakoihin silta-, rata- ja kalliorakentamisen osaamisemme. Sujuva yhteistyö Kaupunkiliikenteen kanssa aiemmissa hankkeissa on luonut hyvät lähtökohdat töiden käynnistämiselle. On hienoa olla mukana kahdessa merkittävässä asemauudistuksessa osana laajempaa kehitystyötä”, iloitsee Kreate Groupin toimitusjohtaja Timo Vikström
Lue lisää hankkeista: Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannus - Kaupunkiliikenne Oy
Perusparannustyöt aiheuttavat liikennöintikatkon
Junaliikenne katkeaa kokonaan Huopalahden ja Myyrmäen välisellä osuudella noin kahden kuukauden ajaksi. Liikennöintikatkon aikana junat eivät pysähdy lainkaan Malminkartanon, Kannelmäen ja Pohjois-Haagan asemilla.
HSL järjestää Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemille korvaavaa bussiliikennettä. Lue lisää: www.hsl.fi/keharata
Yhteistyötä tehdään myös rataverkosta vastaavan Väyläviraston kanssa, joka kunnostaa liikennekatkon aikana muun muassa Pohjois-Haagan aseman yhteydessä sijaitsevaa rautatiesiltaa ja tekee lisäksi pienempiä kunnossapitotöitä asemien perusparannusten vaikutusalueella.
Lisätietoa kesän muista pääkaupunkiseudun ratatöistä Väyläviraston tiedotteesta: https://vayla.fi/-/paakaupunkiseudulla-vilkas-ratatoiden-kesa
Järjestämme yhdessä HSL:n ja Väyläviraston kanssa asukastilaisuuden Pohjois-Haagan, Kannelmäen ja Malminkartanon juna-asemien perusparannushankkeista ja niihin liittyvästä korvaavasta liikenteestä Kanneltalossa Cafe Hiekassa torstaina 26.3. klo 17.30-19.00. Paikalla on kaikkien kolmen tahon edustajia kertomassa hankkeista ja korvaavasta liikenteestä sekä vastaamassa kysymyksiin.
Yhteyshenkilöt
Antti NousiainenKaupunkiliikenne Oy, omaisuudenhallintayksikön johtajaPuh:040 579 6074antti.nousiainen@kaupunkiliikenne.fi
Lue lisää julkaisijalta Pääkaupunkiseudun Kaupunkiliikenne Oy
Junatien metrosillan valmistelevat työt alkavat – Kalasataman alueelle liikennejärjestelyjä24.3.2026 11:08:04 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Töiden aloitus aiheuttaa Kalasataman alueen auto-, pyöräily- ja jalankulkureitteihin muutoksia. Valmistelevat työt alkavat ja liikennejärjestelyt astuvat voimaan 20.4. alkavalla viikolla. Metro liikennöi normaalisti ja Kalasataman metroasema on auki.
Itäkeskuksen metroasemalla vaihdetaan ikkunalaseja3.3.2026 10:18:03 EET | Tiedote
Itäkeskuksen metroaseman kunnostushankkeessa uusitaan tällä hetkellä aseman länsipäädyn ikkunalaseja. Lasien vaihto vaikuttaa jonkin verran matkustajiin. Itäisessä päädyssä kunnostetaan liukuportaita.
Junatien metrosillan hankesuunnitelma etenee päätöksentekoon27.2.2026 12:05:38 EET | Tiedote
Kaupunkiliikenne Oy uusii Helsingin kaupungin liikenneliikelaitoksen toimeksiannosta Junatien metrosillan Kalasataman ja Sörnäisten välillä vuosina 2026–2028. Rakentamisen aikaisten haittojen vähentäminen ohjaa siltahankkeen suunnittelua ja toteutusta. Valmistelevat työt alkavat huhti-toukokuussa 2026.
Roihupellon raitiovaunuvarikkoa laajennetaan20.2.2026 14:28:35 EET | Tiedote
Roihupellon raitiovaunuvarikkoa laajennetaan itäsuuntaan raitiovaunuvarikon ja metrovarikon väliselle alueelle. Laajennusosa valmistuu näillä näkymin keväällä 2027.
Ilmaisjakelulehtien jakelu metroasemilla päättyy maaliskuussa19.2.2026 09:41:46 EET | Tiedote
Ilmaisjakelulehtien jakelu metroasemilla päättyy 13. maaliskuuta 2025. Lehtijakelun päättämisellä Kaupunkiliikenne Oy pyrkii parantamaan metroasemien ja -junien siisteyttä ja turvallisuutta.
