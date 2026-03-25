SDP:n Paula Werning: Valtion lastensuojeluyksiköiden toimintaedellytykset on turvattava
25.3.2026 08:44:37 EET | SDP EDUSKUNTA | Tiedote
Valtion lastensuojeluyksiköiden muutosneuvottelut ovat hälyttävä viesti Suomen suunnasta ja herättävät vakavan huolen myös Kouvolassa sijaitsevan koulukodin toimintaedellytyksistä. SDP:n kansanedustaja Paula Werning vaatii, että valtion koulukotien toimintaedellytykset ja rahoitus turvataan.
– Henkilöstövähennykset tarkoittavat vähentynyttä tukea, heikompaa turvallisuutta ja kovempaa kuormitusta sekä nuorille että työntekijöille. Kouvolassa vaikutukset näkyvät välittömästi arjessa: kuinka paljon apua nuori saa ja kuinka hyvin henkilöstö jaksaa, Werning painottaa.
Valtion lastensuojeluyksiköissä työskentelee noin 450 henkilöä, ja muutosneuvottelut koskevat koko henkilöstöä. Mahdolliset irtisanomiset ja lomautukset voisivat koskea yhteensä jopa 70 työntekijää.
– Tällä on vaikutuksia yksiköiden toimintakykyyn. Miten vaativaa sijaishuoltoa voidaan toteuttaa, jos henkilöstöä vähennetään näin merkittävästi, kysyy Werning.
Werning korostaa, että valtion koulukodit ovat erityisosaamista vaativia yksiköitä, joissa hoidetaan nuoria, joilla on vakavia sosiaalisia ja koulunkäyntiin liittyviä haasteita.
– Näitä palveluja ei voi korvata nopeasti eikä halvalla. Jos ne murennetaan, seuraukset näkyvät nopeasti, ja korjaaminen myöhemmin tulee olemaan moninkertaisesti kalliimpaa, Werning korostaa.
Tuore Nuorisobarometri osoittaa, että nuorten epävarmuus on ennätyksellisen korkealla ja usko tulevaisuuteen on heikentynyt voimakkaasti.
– Juuri nyt pitäisi vahvistaa nuorten turvaa, ei heikentää sitä. Kun apua ei saa tai se viivästyy, ongelmat kasaantuvat ja päädytään raskaampiin toimiin. Tämä on täysin väärä suunta.
Werning vaatii hallitukselta välittömiä toimia.
– Hallitus on toistuvasti leikannut lapsilta ja nuorilta, eikö mikään riitä, Valtion lastensuojeluyksiköiden rahoitus ja toimintaedellytykset on turvattava. Säästöjä ei saa hakea henkilöstöstä eikä lasten arjesta. Lastensuojelusta leikkaaminen ei ole säästö, se on lasku, joka kaatuu lasten ja nuorten kannettavaksi ja seurauksena on entistäkin suurempi hintalappu, päättää Werning.
Paula WerningKansanedustajaPuh:050 514 4887
