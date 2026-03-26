Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset päihittivät verrokkinsa – tieteen ohjaamana
27.3.2026 09:02:03 EET | Helsingin yliopisto | Tiedote
Helsingin yliopiston arvopaperisijoitukset ovat vuodesta 2019 alkaen tuottaneet vuosittain noin kaksi prosenttiyksikköä vertailuindeksiään ja vertailuryhmäänsä paremmin – ja niiden hiilijalanjälki on vähentynyt noin puoleen. Tieteeseen nojaava strategia lunastaa lupauksensa sekä tuoton että kestävyyden mittareilla.
Helsingin yliopiston arvopaperisijoitustoiminnan vuoden 2025 raportissa arvioidaan toiminnan menestystä viidessä ulottuvuudessa: vertailuindeksin valinta, tuotto suhteessa vertailuindeksiin, tuotto suhteessa vertailuryhmään, haitalliset ympäristövaikutukset sekä myönteiset ulkoisvaikutukset.
Analyysissa todetaan, että vertailuindeksi on riittävän edustava, vuosituotto on ylittänyt sekä vertailuindeksin että vertailuryhmän keskiarvon noin kaksi prosenttiyksikköä vuosittain, hiilijalanjälki sekä vedenkulutus ovat olleet noin puolet alhaisempia kuin niiden vertailukohdat, ja pääomasijoituksissa piilee merkittävien myönteisten ulkoisvaikutusten mahdollisuus.
− Uudistaessamme arvopaperisijoitustoimintamme seitsemän vuotta sitten meitä ohjasi yksinkertainen ajatus: luotamme tieteeseen. Vuosien mittaan tämä luottamus on vain vahvistunut. Toimintamme heijastaa arvojamme ja tulokset ovat olleet vähintäänkin tyydyttäviä, toteaa talousjohtaja Marjo Berglund.
Helsingin yliopiston arvopaperisijoitustoiminta rakentuu tieteen pohjalle: Sen kulmakivet ovat laaja hajauttaminen, alhaiset kustannukset, johdonmukainen riskitaso, sekä ilmastonmuutoksen torjunta. Sijoitusvaroista vähintään 90 prosenttia hajautetaan maailmanlaajuisesti listattuihin osakkeisiin ja velkakirjoihin. Lisäksi enintään 10 prosenttia sijoitusvaroista keskitetään ensisijaisesti Helsingin yliopiston yhteydessä perustettuihin spinout- ja startup-yrityksiin.
Sijoitusjohtaja Anders Ekholm, anders.g.ekholm@helsinki.fi, +358 50 526 4253
mediapalvelu@helsinki.fi
Helsingin yliopisto on kansainvälinen tiedeyhteisö, johon kuuluu yli 40 000 opiskelijaa ja työntekijää. Teemme tieteellisiä läpimurtoja maailman parhaaksi. Vahvuutemme ovat tulevaisuuden teknologiat, kestävä planeetta, yksilöllinen terveys sekä oppivat ja muuntuvat yhteiskunnat. Helsingin yliopisto kuuluu maailman parhaan yhden prosentin joukkoon. Yliopisto on perustettu vuonna 1640.
