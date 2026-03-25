Aino-Kaisa Pekonen: Työttömyysturvaan voitaisiin säätää 500 euron suojaosa väliaikaisena kriisitoimena

Hanna Sarkkinen: Kaikille oppilaille yhteinen katsomusaine edistäisi yhdenvertaisuutta ja yhteisymmärrystä 24.3.2026 12:32:32 EET | Tiedote

Vasemmistoliiton kansanedustaja Hanna Sarkkinen esitteli lähetekeskustelussa lakialoitteen, jolla koulujen uskonnon ja elämänkatsomustiedon opetus korvattaisiin kaikille yhteisellä katsomusaineella. Aloitteen jättivät yhdessä Sarkkisen kanssa vasemmistoliiton kansanedustajat Mai Kivelä ja Pia Lohikoski.