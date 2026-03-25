Vasemmistoliitto

Aino-Kaisa Pekonen: Työttömyysturvaan voitaisiin säätää 500 euron suojaosa väliaikaisena kriisitoimena

25.3.2026 10:11:46 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ehdottaa työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosien palauttamista sekä suojaosien korottamista väliaikaisesti 500 euroon. Pekosen ministerikaudella korotettu työttömyysturvan 500 euron suojaosa oli käytössä yhtenä koronakriisin tukitoimista vuosien 2020-2021 aikana.

Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja AIno-Kaisa Pekonen
Kuva: Hilla Kurki

– Suojaosien poisto on ollut yksi oikeistohallituksen pahimmista virheistä, jonka korjaaminen olisi nyt entistä tärkeämpää kun elinkustannukset uhkaavat nousta. Korona-ajan tapaan työttömyysturvan suojaosa voitaisiin nostaa 500 euron väliaikaisena kriisitoimena, Pekonen sanoo. 

Pekosen mukaan mahdolliset kriisitoimet pitäisi kohdentaa ensisijaisesti pienituloisille kansalaisille, jotka ovat kärsineet eniten Orpon hallituksen leikkauspolitiikasta. Suojaosien palauttaminen helpottaisi myös osa-aikaisen tai lyhytkestoisen työn vastaanottamista.

– On käsittämätöntä, että työttömyys kasvaa edelleen Suomessa ja oikeistohallitus heittää ainoastaan kapuloita rattaisiin vaikeuttamalla työntekoa. Tällaiseen politiikkaan meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, Pekonen sanoo.

