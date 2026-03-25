Aino-Kaisa Pekonen: Työttömyysturvaan voitaisiin säätää 500 euron suojaosa väliaikaisena kriisitoimena
25.3.2026 10:11:46 EET | Vasemmistoliitto | Tiedote
Vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtaja Aino-Kaisa Pekonen ehdottaa työttömyysturvan ja yleisen asumistuen suojaosien palauttamista sekä suojaosien korottamista väliaikaisesti 500 euroon. Pekosen ministerikaudella korotettu työttömyysturvan 500 euron suojaosa oli käytössä yhtenä koronakriisin tukitoimista vuosien 2020-2021 aikana.
– Suojaosien poisto on ollut yksi oikeistohallituksen pahimmista virheistä, jonka korjaaminen olisi nyt entistä tärkeämpää kun elinkustannukset uhkaavat nousta. Korona-ajan tapaan työttömyysturvan suojaosa voitaisiin nostaa 500 euron väliaikaisena kriisitoimena, Pekonen sanoo.
Pekosen mukaan mahdolliset kriisitoimet pitäisi kohdentaa ensisijaisesti pienituloisille kansalaisille, jotka ovat kärsineet eniten Orpon hallituksen leikkauspolitiikasta. Suojaosien palauttaminen helpottaisi myös osa-aikaisen tai lyhytkestoisen työn vastaanottamista.
– On käsittämätöntä, että työttömyys kasvaa edelleen Suomessa ja oikeistohallitus heittää ainoastaan kapuloita rattaisiin vaikeuttamalla työntekoa. Tällaiseen politiikkaan meillä ei yksinkertaisesti ole varaa, Pekonen sanoo.
Yhteyshenkilöt
Aino-Kaisa Pekonenkansanedustaja, vasemmistoliiton eduskuntaryhmän puheenjohtajaPuh:050 512 0119aino-kaisa.pekonen@eduskunta.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme