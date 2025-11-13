Efima Oyj

Paula Kujansivu Efiman uudeksi toimitusjohtajaksi

25.3.2026 11:00:04 EET | Efima Oyj | Tiedote

Suomalaisen digiyhtiö Efiman uudeksi toimitusjohtajaksi on nimitetty Paula Kujansivu. Hän aloittaa tehtävässään 1.4.2026.

Paula Kujansivu aloittaa Efiman toimitusjohtajana 1.4.2026

Efima tukee organisaatioita kestävän kasvun rakentamisessa liiketoimintaratkaisuiden, datan ja tekoälyn avulla. Toimitusjohtajavaihdos liittyy Efiman seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa yhtiö hakee kasvua sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyillä.

Paula Kujansivu (dos., TkT, FM) on toiminut Efimalla vuodesta 2023 lähtien Chief Operating Officer -roolissa. Hän on vastannut Efiman suurimman liiketoimintayksikön johtamisesta ja ollut keskeisessä roolissa Efiman toiminnan kehittämisessä.

Yhtiön perustajiin kuuluva Tero Salminen on johtanut Efimaa sen perustamisesta lähtien 17 vuoden ajan. Hänen johdollaan Efima on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista digiyhtiöistä ja Microsoft-kumppaneista. Jatkossa Salminen keskittyy hallitustyöskentelyyn ja Efiman Hoiva AI -liiketoimintaan.

“Efimalle on rakennettu vuosien aikana vahva perusta, jonka varaan on hyvä luoda seuraavaa vaihetta. Olemme kehittyneet monien vaiheiden läpi startupista ammattimaisesti johdetuksi kasvuyhtiöksi ja rakentaneet kyvykkyyden kasvaa myös yritysostojen kautta – ensimmäinen yritysosto toteutui keväällä 2025, kun Sparta Consulting liittyi osaksi Efimaa. Nyt on oikea hetki siirtää vetovastuu eteenpäin. Paula tuntee Efiman liiketoiminnan ja asiakkaat syvällisesti, ja siirtymä tukee yhtiön kokonaiskehitystä”, sanoo Salminen.

”Efimalla on vahva osaaminen, läheiset asiakassuhteet ja hyvä asema rakentaa seuraavaa kasvuvaihetta. Muuttuva toimintaympäristö ja teknologian, erityisesti tekoälyn, kehitys avaavat uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja meille. Olen erittäin kiitollinen luottamuksesta ja näen, että voimme tulevaisuudessa saavuttaa entistä hienompia asioita kannattavasti kasvaen”, kertoo Kujansivu.

Lisätietoja

Efima Oyj, Tero Salminen
tero.salminen@efima.com, +358 40 767 5311

Efima Oyj, Paula Kujansivu
paula.kujansivu@efima.com, +358 40 675 4602

Efima lyhyesti

Efima Oyj edistää suurten ja keskisuurten yritysten kasvua tehostamalla asiakkaidensa liiketoimintaprosesseja ja luomalla niille kilpailuetua tekoälyn ja datan innovatiivisella hyödyntämisellä. Palveluidemme keskiössä ovat modernit teknologiat, vahva liiketoimintaymmärrys sekä kehittävä ja kasvollinen kumppanuus asiakkaidemme kanssa. Asiakkaitamme auttaa yli 250 huippuasiantuntijaa toimipisteissämme Helsingissä ja Tampereella.
www.efima.com

Efima palkittiin Microsoftin vuoden Agentic AI Business Solution -kumppanina13.11.2025 08:30:00 EET | Tiedote

Microsoft palkitsee kumppaneitaan menestyksekkäästä työstä vuosittaisilla Partner of the Year -tunnustuksilla. Digiyhtiö Efima valittiin Microsoft Suomen vuoden Agentic AI Business Solution -kumppaniksi, tunnustuksena tekoälyä hyödyntävien palveluiden ja liiketoimintaratkaisujen toteuttamisesta Microsoftin teknologioilla. Toteutukset auttavat asiakasyrityksiä luomaan mitattavaa hyötyä liiketoimintaan, muuttamaan toimintatapojaan ja parantamaan työn mielekkyyttä.

