Paula Kujansivu Efiman uudeksi toimitusjohtajaksi

Efima tukee organisaatioita kestävän kasvun rakentamisessa liiketoimintaratkaisuiden, datan ja tekoälyn avulla. Toimitusjohtajavaihdos liittyy Efiman seuraavaan kehitysvaiheeseen, jossa yhtiö hakee kasvua sekä orgaanisesti että yritysjärjestelyillä.

Paula Kujansivu (dos., TkT, FM) on toiminut Efimalla vuodesta 2023 lähtien Chief Operating Officer -roolissa. Hän on vastannut Efiman suurimman liiketoimintayksikön johtamisesta ja ollut keskeisessä roolissa Efiman toiminnan kehittämisessä.

Yhtiön perustajiin kuuluva Tero Salminen on johtanut Efimaa sen perustamisesta lähtien 17 vuoden ajan. Hänen johdollaan Efima on kasvanut yhdeksi Suomen johtavista digiyhtiöistä ja Microsoft-kumppaneista. Jatkossa Salminen keskittyy hallitustyöskentelyyn ja Efiman Hoiva AI -liiketoimintaan.

“Efimalle on rakennettu vuosien aikana vahva perusta, jonka varaan on hyvä luoda seuraavaa vaihetta. Olemme kehittyneet monien vaiheiden läpi startupista ammattimaisesti johdetuksi kasvuyhtiöksi ja rakentaneet kyvykkyyden kasvaa myös yritysostojen kautta – ensimmäinen yritysosto toteutui keväällä 2025, kun Sparta Consulting liittyi osaksi Efimaa. Nyt on oikea hetki siirtää vetovastuu eteenpäin. Paula tuntee Efiman liiketoiminnan ja asiakkaat syvällisesti, ja siirtymä tukee yhtiön kokonaiskehitystä”, sanoo Salminen.

”Efimalla on vahva osaaminen, läheiset asiakassuhteet ja hyvä asema rakentaa seuraavaa kasvuvaihetta. Muuttuva toimintaympäristö ja teknologian, erityisesti tekoälyn, kehitys avaavat uusia mahdollisuuksia asiakkaillemme ja meille. Olen erittäin kiitollinen luottamuksesta ja näen, että voimme tulevaisuudessa saavuttaa entistä hienompia asioita kannattavasti kasvaen”, kertoo Kujansivu.

