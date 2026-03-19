Familiam Asset Management Oy:lle 70 000 euron yhteinen seuraamusmaksu raportointien laiminlyönneistä
25.3.2026 14:00:00 EET | Finanssivalvonta | Tiedote
Finanssivalvonta on määrännyt Familiam Asset Management Oy:lle 70 000 euron yhteisen seuraamusmaksun kaupparaportoinnin sekä säännöllisten raporttien laiminlyönneistä.
Familiam Asset Management Oy oli jättänyt raportoimatta Finanssivalvonnalle määräajassa 8.9.2021–31.8.2023 eli lähes kahden vuoden ajalta yhteensä 2 867 liiketoimea.
Yhtiö ei myöskään toimittanut määräajassa Finanssivalvonnalle FINREP- ja IF-tiedonkeruukehikkojen mukaisia säännöllisesti toimitettavia neljännesvuosittaisia valvontatietoja kolmelta vuoden 2024 viitepäivämäärältä. Valvontatietojen toimittamisen viivästykset vaihtelivat noin neljästä päivästä kahteen viikkoon.
Kaupparaportoinnilla on keskeinen merkitys Finanssivalvonnan markkinoiden väärinkäytön valvonnassa ja siten arvopaperimarkkinoita kohtaan tunnetun luottamuksen turvaamisessa. Säännöllisesti toimitettavien valvontatietojen oikea-aikainen toimittaminen on puolestaan keskeistä Finanssivalvonnan laissa säädetyn valvonnan toteuttamiselle.
Useasta laiminlyönnistä on määrätty yhtiölle yhteinen seuraamusmaksu, joka maksetaan valtiolle. Yhteisen seuraamusmaksun määrä on perustunut kokonaisarviointiin, jossa on otettu huomioon erityisesti laiminlyöntien laatu, laajuus ja kestoaika. Muun ohella laiminlyöntien myöntäminen eli yhteistyö Finanssivalvonnan kanssa asian selvittämiseksi on otettu huomioon yhteisen seuraamusmaksun määrää alentavana seikkana.
Finanssivalvonnan päätös ei ole lainvoimainen. Yhtiöllä on oikeus valittaa päätöksestä Helsingin hallinto-oikeuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tieto päätöksen lainvoimaisuudesta on saatavilla Finanssivalvonnan verkkopalvelussa.
Lisätietoja antaa
Janne Häyrynen, yksikönpäällikkö, Lakiasiat. Haastattelupyynnöt koordinoi Viestinnän mediapäivystys, puhelin 09 183 5030, arkisin klo 9–16.
Liite
Finanssivalvonnan päätös (pdf)
Mediapäivystys
palvelee toimittajia arkisin kello 9–16, paitsi kiirastorstaina ja uudenvuodenaattona kello 9–13
Finanssivalvonta on rahoitus- ja vakuutusvalvontaviranomainen, jonka valvottavia ovat muun muassa pankit, vakuutus- ja eläkeyhtiöt sekä muut vakuutusalalla toimivat, sijoituspalveluyritykset, rahastoyhtiöt ja pörssi. Edistämme finanssimarkkinoiden vakautta ja luottamusta sekä asiakkaiden, sijoittajien ja vakuutettujen suojaa.
Den finansiella sektorn i Finland fortsatt kapitalstark - förenkling av regelverken får inte försvaga sektorns motståndskraft mot risker19.3.2026 10:00:00 EET | Pressmeddelande
Trots osäkerheten i omvärlden var den finansiella sektorn i Finland alltjämt kapitalstark 2025. Kapitaltäckningsgraderna för banksektorn låg över nivån för jämförelseåret och också arbetspensionssektorns solvens stärktes. Liv- och skadeförsäkringssektorns solvens var fortsatt god. Geopolitiska spänningar upprätthåller osäkerheten på finansmarknaden och kastar en skugga över den ekonomiska återhämtningen. Det svaga konjunkturläget har ökat kraven på en förenkling av regelverken, men detta bör inte göras på bekostnad av det finansiella systemets motståndskraft mot risker.
Suomen finanssisektorin vakavaraisuus edelleen vahva – sääntelyn yksinkertaistaminen ei saa heikentää riskinkestävyyttä19.3.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Toimintaympäristön epävarmuudesta huolimatta Suomen finanssisektorin vakavaraisuus säilyi vuonna 2025 vahvana. Pankkisektorin vakavaraisuussuhteet ylittivät vertailuvuoden tason, ja myös työeläkesektorin vakavaraisuusaste vahvistui. Henki‑ ja vahinkovakuutussektorilla vakavaraisuus pysyi hyvällä tasolla. Geopoliittiset jännitteet ylläpitävät epävarmuutta finanssimarkkinoilla ja varjostavat talouden elpymistä. Talouden heikko suhdannetilanne on lisännyt vaatimuksia sääntelyn keventämisestä, mutta tätä ei tule tehdä rahoitusjärjestelmän riskinkestävyyden kustannuksella.
Finnish financial sector’s capital position remains strong – regulatory simplification must not weaken resilience19.3.2026 10:00:00 EET | Press release
Despite the uncertain operating environment, the solvency of Finland’s financial sector remained strong in 2025. The banking sector's capital ratios were higher than in 2024, and the employee pension sector's solvency ratio also strengthened. Life and non-life insurance sector solvency remained good. Geopolitical tensions are maintaining uncertainty in the financial markets and are casting a shadow over economic recovery. The weakness of the business cycle has boosted calls for easing regulation, but this must not be done at the cost of resilience.
