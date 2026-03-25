Jyväskylän yliopisto säilytti vetovoimansa korkeakoulujen yhteishaussa – viidenneksi suosituin kohde
25.3.2026 12:30:00 EET | Jyväskylän yliopisto | Tiedote
Jyväskylän yliopistoon haki eilen päättyneessä korkeakoulujen kevään toisessa yhteishaussa 19 414 hakijaa, joista ensisijaisia 6 344. Viime vuodesta ensisijaisten hakijoiden määrä nousi kolme prosenttia, ja kokonaishakijamäärä pysyi lähes samana (19 477 vuonna 2025). Valtakunnallisesti kevään toisen yhteishaun hakijamäärä nousi vajaan prosentin. Hakemuksia Jyväskylän yliopistoon kertyi 25 979, mikä oli myös lähes sama kuin edellisvuonna.
Jyväskylän yliopistossa yhteishaussa haettuja aloituspaikkoja syksyllä alkaviin opintoihin on tarjolla 2 926. Hakukohteita on 106 kuudessa tiedekunnassa ja Kokkolan yliopistokeskus Chydeniuksessa.
Kokonaishakijamäärällä mitattuna Jyväskylän yliopisto sijoittui yhteishaussa viidenneksi suosituimmaksi yliopistoksi Helsingin, Turun, Tampereen ja Itä-Suomen yliopistojen jälkeen. Ensisijaisten hakijoiden määrällä mitattuna Jyväskylän yliopisto tuli kuudenneksi Helsingin, Tampereen, Turun, Aalto-yliopiston ja Itä-Suomen jälkeen.
Suosituimmaksi hakukohteeksi nousi psykologian ohjelma, johon pyrkii 3 591 hakijaa. Toiseksi eniten hakijoita keräsi kauppatieteiden ohjelma 3 161 hakijalla. Muita hakijamäärältään suosituimpia koulutuksia olivat luokanopettajan koulutus (1 457 hakijaa), liikuntapedagogiikka (945 hakijaa) ja sosiaalityö (897 hakijaa).
Kovin kilpailu opiskelupaikasta käydään psykologian hakukohteessa, johon tuli 34 hakemusta aloituspaikkaa kohden, sekä liikunnan yhteiskuntatieteissä (kandi+maisteri 30, maisteri 28) ja liikuntabiologiassa (26). Eniten ensisijaisia hakijoita aloituspaikkaa kohti keräsi edellisten vuosien tapaan turvallisuuden ja strategisen analyysin maisteriohjelma (16).
Ensisijaisten osuus kaikista hakijoista oli 32,7 prosenttia. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin haki 15 850 hakijaa, joista ensisijaisia oli 4 016. Maisteriohjelmiin haki 3 584 hakijaa, näistä ensisijaisia 2 225. Kandidaatin ja maisterin tutkintoon johtaviin koulutuksiin hakeneista oli ensikertalaisia 75 prosenttia.
Avoimen väylän erillishakuun tuli 335 hakijalta 370 hakemusta, joista 247 ensisijaisia. Eniten hakemuksia keräsivät kauppatieteet (127) ja psykologia (51) sekä yhteiskuntatieteet ja filosofia (32).
”On hienoa huomata, että monitieteisen yliopistomme hakukohteet ovat säilyttäneet houkuttelevuutensa. Maisteriohjelmiemme ensisijaisten hakijoiden määrä kasvoi 13 prosenttia ja maisteriohjelmien kokonaishakijamäärä 6 prosenttia. Hakijat löysivät uudet hakukohteemme sekä kandi- että maisteritasolla”, vararehtori Marja-Leena Laakso iloitsee.
”Olemme hyvin tyytyväisiä, että uudet ohjelma-avauksemme tekniikan koulutukseen matemaattis-luonnontieteelliseen tiedekuntaan löysivät merkittävän määrän kiinnostuneita hakijoita.”
Lisätietoja:
Vararehtori Marja-Leena Laakso, marja-leena.laakso@jyu.fi
Suunnittelija Maria Kotiranta, puh. 040 805 4926, maria.j.kotiranta@jyu.fi
Valintojen tulokset ja aikataulut: https://www.jyu.fi/fi/tule-opiskelemaan/nain-haet/valintojen-tulokset
