Kruunusillat-raitiotien rakentaminen edellä aikataulustaan
26.3.2026 10:00:00 EET | Helsingin kaupunki, kaupunkiympäristön toimiala | Tiedote
Kruunusillat-raitiotien rakennustyöt ovat aikataulustaan edellä. Allianssi arvioi, että raitiotie on valmis ja se luovutetaan tilaajalle jo tulevana kesänä. Alun perin rakennustöiden oli määrä olla valmiina vasta vuoden 2026 lopussa. Toistaiseksi näyttää myös siltä, että hanke pysyy kaupunginvaltuuston myöntämässä budjetissa.
Merkittävimpiä jäljellä olevia töitä ovat enää vaihteenohjauksen järjestelmien viimeistely, kiskonrasvauslaitteiden asennus Laajasalossa ja loput katurakenteiden pintatyöt Korkeasaaressa. Lisäksi Kruunuvuorensillalla ja koko linjalla jatketaan koeajoja sekä hiotaan kiskot.
Kruunuvuorensillan alla oleva rakennusaikainen tekosaari poistetaan ja paikalle ennallistetaan karisiian kutupaikka. Nämä työt voidaan tehdä vasta saaristolintujen pesimäajan jälkeen tulevana kesänä.
Raitiotien matkustajaliikenteen aloittaminen
Raitiotien valmistumisen jälkeen Kaupunkiliikenne Oy aloittaa raitiovaununkuljettajien koulutukset uudella rataosuudella ja varmistaa turvallisen liikennöinnin edellytykset ennen matkustajaliikenteen aloittamista.
Kuljettajat tulee perehdyttää ja uudet kuljettajat kouluttaa ajamaan nimenomaan uudella rataosuudella. Koulutuksia ei siksi voi aloittaa ennen raitiotien valmistumista.
Matkustajaliikenne on tavoite aloittaa viimeistään alkuvuonna 2027. HSL päättää ja tiedottaa aikanaan matkustajaliikenteen aloittamisesta.
Jalankulkijat ja pyöräliikenne sillalle jo 18.4.
Kruunuvuorensilta avataan jalankululle ja pyöräliikenteelle lauantaina 18. huhtikuuta, siten että jalankulkijat pääsevät sillalla klo 14 ja pyöräliikenne on sallittu klo 17 jälkeen. Avaaminen on vaiheittainen ruuhkien välttämiseksi.
Kruunusillat tiedottaa tarkemmin avaamisen ohjelmasta pääsiäisen jälkeen.
Kruunuvuorensillalla voidaan tulevana kesänä joutua lyhytaikaisesti rajoittamaan jalankulkua ja pyöräliikennettä sillanrakennuksen viimeistelytöiden takia. Katkoista tiedotetaan ennalta. Lisäksi raitiotiealueella ajetaan koe- ja koulutusajoja, ja raitiotiealueella asiaton liikkuminen on aina kielletty.
Koko hanke:
Ville Alajoki, p. 040 334 7301
Hankejohtaja
Kruunusillat-raitiotie
Raitiotien rakentaminen:
Markus Malmivuori, p. 040 863 0163
Kruunusillat-allianssin projektinjohtaja
Kruunusillat-raitiotie
Raitiotien käyttöönotto:
Artturi Lähdetie, p. 040 673 1602
Yksikön johtaja, suuret kaupunkiraidehankkeet
Kaupunkiliikenne Oy
Matkustajaliikenne:
Teuvo Syrjälä, p. 040 486 7474
Projektipäällikkö
HSL
Kruunuvuorensillan avaaminen jalankululle ja pyöräliikenteelle:
Lauri Hänninen, p. 040 56 86711
Viestintäpäällikkö
Kruunusillat-raitiotie
Kruunusillat-raitiotie Kruunusillat-raitiotie yhdistää Laajasalon, Korkeasaaren ja Kalasataman Helsingin keskustaan. Samalla se luo uuden merellisen reitin myös pyöräilijöille ja jalankulkijoille. Tavoitteena on aloittaa raitiotien matkustajaliikenne Laajasalon ja Hakaniemen välillä vuonna 2027.
Kruunusillat-raitiotie toteutetaan kahden urakkamuodon yhdistelmänä: Kalasataman ja Kruunuvuorenrannan väliset kaksi siltaa, eli Finkensilta ja Kruunuvuorensilta, sekä Korkeasaaren maarakennus toteutetaan kokonaisurakkana. Kruunuvuorensillasta, noin 1200 metriä, tulee Suomen pisin silta.
Yhteyden muu rakentaminen tehdään puolestaan allianssimallilla. Allianssiin sisällytetään myös yhteyden varrella olevia muita maarakennus-, kadunrakennus- ja kunnallisteknisiä töitä. Yksi tällainen työ on uuden Hakaniemensillan rakentaminen ja vanhan purkaminen.
Kruunusillat-allianssin osapuolet ovat Helsingin kaupunki, Kaupunkiliikenne Oy, YIT Infra Oy, NRC Group Finland Oy, Ramboll Finland Oy, Sweco Finland Oy ja Sitowise Oy.
Kruunusillat-kokonaisurakan urakoitsijat ovat YIT Infra Oy ja Kreate Oy. Kruunuvuorensillan ovat suunnitelleet WSP Finland Oy ja Knight Architects Ltd.
www.kruunusillat.fi
