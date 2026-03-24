Kruunusillat-raitiotien rakentaminen edellä aikataulustaan

Merkittävimpiä jäljellä olevia töitä ovat enää vaihteenohjauksen järjestelmien viimeistely, kiskonrasvauslaitteiden asennus Laajasalossa ja loput katurakenteiden pintatyöt Korkeasaaressa. Lisäksi Kruunuvuorensillalla ja koko linjalla jatketaan koeajoja sekä hiotaan kiskot.

Kruunuvuorensillan alla oleva rakennusaikainen tekosaari poistetaan ja paikalle ennallistetaan karisiian kutupaikka. Nämä työt voidaan tehdä vasta saaristolintujen pesimäajan jälkeen tulevana kesänä.

Raitiotien matkustajaliikenteen aloittaminen

Raitiotien valmistumisen jälkeen Kaupunkiliikenne Oy aloittaa raitiovaununkuljettajien koulutukset uudella rataosuudella ja varmistaa turvallisen liikennöinnin edellytykset ennen matkustajaliikenteen aloittamista.

Kuljettajat tulee perehdyttää ja uudet kuljettajat kouluttaa ajamaan nimenomaan uudella rataosuudella. Koulutuksia ei siksi voi aloittaa ennen raitiotien valmistumista.

Matkustajaliikenne on tavoite aloittaa viimeistään alkuvuonna 2027. HSL päättää ja tiedottaa aikanaan matkustajaliikenteen aloittamisesta.

Jalankulkijat ja pyöräliikenne sillalle jo 18.4.

Kruunuvuorensilta avataan jalankululle ja pyöräliikenteelle lauantaina 18. huhtikuuta, siten että jalankulkijat pääsevät sillalla klo 14 ja pyöräliikenne on sallittu klo 17 jälkeen. Avaaminen on vaiheittainen ruuhkien välttämiseksi.

Kruunusillat tiedottaa tarkemmin avaamisen ohjelmasta pääsiäisen jälkeen.

Kruunuvuorensillalla voidaan tulevana kesänä joutua lyhytaikaisesti rajoittamaan jalankulkua ja pyöräliikennettä sillanrakennuksen viimeistelytöiden takia. Katkoista tiedotetaan ennalta. Lisäksi raitiotiealueella ajetaan koe- ja koulutusajoja, ja raitiotiealueella asiaton liikkuminen on aina kielletty.