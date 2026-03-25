Kempowerin Pohjois-Amerikan ensimmäinen MCS-laturi menestyi testikäytössä EV Realtyn San Bernardinon latausasemalla Kaliforniassa
25.3.2026 15:00:00 EET | Kempower Oyj | Tiedote
Kempower, Windrose-sähkökuorma-auto ja EV Realty ovat tehneet onnistuneen testilatauksen megawattilatausjärjestelmällä (MCS) EV Realtyn San Bernardinon latausasemalla Kaliforniassa. Kyseessä on ensimmäinen megawattilataus Kempowerin Mega Satellite MCS -laturilla Pohjois-Amerikassa ja konkreettinen askel kohti MCS-latausratkaisun kaupallista saatavuutta mantereen ajoneuvokalusto- ja latausoperaattoreille.
MCS on uusinta teknologiaa, jolla sähköajoneuvoja voidaan ladata yli megawatin latausteholla. MSC tuo mukanaan nopeammat latausnopeudet, vahvemman standardoinnin ja paremman toiminnallisen joustavuuden operaattoreille. Tulevaisuudessa yhä useammissa raskaissa kuljetuskalustoissa odotetaan olevan MCS-latausvalmius, jota maailman johtavat kuorma-autonvalmistajat jo tarjoavat.
Kun markkinoille tulee uusia MCS-valmiita kuorma-autoja pidemmällä toimintamatkalla, kasvaa tarve MCS-latausinfrastruktuurille, joka toimii eri ajoneuvovalmistajien ajoneuvomallien kanssa todellisissa käyttöolosuhteissa.
”MCS on potentiaalinen käänteentekijä kuljetusyrityksille, jotka haluavat lyhentää kalustonsa seisonta-aikoja ja parantaa toimintansa tehokkuutta. Kuljetusyritykset ovat innoissaan sähkökuorma-autoista, mutta haluavat tietää, missä niitä voidaan ladata”, sanoo EV Realtyn kaupallinen johtaja Suncheth Bhat. ”Me rakennamme latausasemia, jotka palvelevat kaikkia raskaita kuljetuskalustoja, myös megawatin tehoilla lataavia. Testimme vahvistaa, että olemme valmiita MCS-latauksen tarjoamiseen sitä mukaa, kun MCS-valmiiden kuorma-autojen määrä liikenteessä kasvaa.”
EV Realtyn latausasemalla on Kempowerin 1 200 kW:n tehoyksikkö kytkettynä kahteen Kempower Mega Satellite MCS -latauspisteeseen, jotka jakavat sähköä jopa 1,2 MW:n teholla ja 1 500 A:n virralla. Satelliitin nestejäähdytteinen latauskaapeli on suunniteltu tukemaan jatkuvaa suurteholatausta ja mahdollistamaan raskaan ajoneuvokaluston tehokas pysähdysaika. Latausaseman on määrä avautua huhtikuussa 2026.
"Ensimmäinen onnistunut MCS-lataus Kempowerin laitteistolla Pohjois-Amerikassa on merkittävä askel sähköisen raskaan kuljetuskaluston lataamisessa alueella. Se kertoo järjestelmän yhteentoimivuudesta ja luotettavasta toimituksesta", sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan markkinoista ja tuotteista vastaava johtaja Jed Routh. "Toteutimme testin yhteistyössä EV Realtyn kanssa ja se on osoitus siitä, miten Kempowerin luotettavat, joustavat latausratkaisut tukevat raskaan kuljetuskaluston sähköistämistä Pohjois-Amerikassa."
Kempower esitteli megasatelliittilaturinsa äskettäin Las Vegasissa pidetyssä EV Charging Summit and Expo -tapahtumassa, jossa se herätti suurta kiinnostusta.
Viimeisten kuuden kuukauden aikana Kempower on ollut eturintamassa megawattilatausjärjestelmän pilotoinnissa ja käyttöönotossa tekemällä yhteistyötä useiden kuorma-autovalmistajien, logistiikkayritysten ja latauspisteoperaattorien kanssa uraauurtavissa MCS-kuorma-autojen latausprojekteissa Euroopassa.
Kempower lyhyesti
Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com
First Kempower Mega Satellite MCS in North America charged successfully under real world conditions at EV Realty’s San Bernardino hub in California25.3.2026 15:00:00 EET | Press release
Kempower, Windrose, and EV Realty recently announced a successful charge using the Megawatt Charging System (MCS) at EV Realty’s San Bernardino, California charging hub. This was the first MCS charging session with a Kempower Mega Satellite MCS installed in North America, and a concrete step toward commercial availability of MCS charging as a real, working solution for North American fleet and charge point operators.
Kempower is named one of Europe’s fastest growing companies for the second consecutive year13.3.2026 11:00:00 EET | Press release
The Finland-headquartered DC fast charging manufacturer, Kempower, has been recognized as one of the fastest growing companies in Europe for the second year running in the FT1000 2026 ranking. Kempower was listed the second fastest growing Finnish company and the third fastest growing in the European electrical manufacturing sector by compound annual growth rate (CAGR).
Kempower on nimetty Euroopan nopeimmin kasvavien yritysten listalle jo toista vuotta peräkkäin13.3.2026 11:00:00 EET | Tiedote
DC-pikalatauslaitteiden valmistaja Kempower on nimetty FT1000 2026 -listauksessa yhdeksi Euroopan nopeimmin kasvavista yrityksistä jo toista vuotta peräkkäin. Kempower listattiin Suomen toiseksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi ja Euroopan sähköalan kolmanneksi nopeimmin kasvavaksi yritykseksi keskimääräisen vuotuisen kasvuvauhdin (CAGR) perusteella.
Kempower ja DCB Energy kehittävät Benelux-alueen suurinta julkista kuorma-autojen latausverkostoa12.3.2026 10:30:30 EET | Tiedote
DCB Energy on ottanut käyttöön Kempowerin pikalataustekniikan valtakunnallisen kuorma-autojen latausverkoston rakentamiseksi tukemaan sähköistä logistiikkaa. Meerissä, Belgiassa sijaitsevan lippulaiva-aseman avaamisen lisäksi on jo otettu käyttöön neljä muuta kohdetta. Verkoston kehittyessä kolme uutta kohdetta on tarkoitus avata vielä kuluvan vuoden aikana. DCB Energy on vuosien aikana laajentanut palveluitaan sähköautolataukseen vastaamaan Alankomaiden nopeasti etenevään sähköisen liikenteen siirtymään.
Kempower and DCB Energy partner to develop the Benelux region’s largest public truck charging network12.3.2026 10:30:14 EET | Press release
DCB Energy has enlisted Kempower’s fast charging technology as it builds a nationwide truck charging network to support the logistics transition The flagship site in Meer, Belgium, has already launched, along with a further four sites, with another three sites due to launch this year as the network is developed DCB Energy has been expanding its services to incorporate EV charging for several years in response to the rapidly progressing e-mobility transition in the Netherlands
