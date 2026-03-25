Kempowerin Pohjois-Amerikan ensimmäinen MCS-laturi menestyi testikäytössä EV Realtyn San Bernardinon latausasemalla Kaliforniassa

MCS on uusinta teknologiaa, jolla sähköajoneuvoja voidaan ladata yli megawatin latausteholla. MSC tuo mukanaan nopeammat latausnopeudet, vahvemman standardoinnin ja paremman toiminnallisen joustavuuden operaattoreille. Tulevaisuudessa yhä useammissa raskaissa kuljetuskalustoissa odotetaan olevan MCS-latausvalmius, jota maailman johtavat kuorma-autonvalmistajat jo tarjoavat.

Kun markkinoille tulee uusia MCS-valmiita kuorma-autoja pidemmällä toimintamatkalla, kasvaa tarve MCS-latausinfrastruktuurille, joka toimii eri ajoneuvovalmistajien ajoneuvomallien kanssa todellisissa käyttöolosuhteissa.

”MCS on potentiaalinen käänteentekijä kuljetusyrityksille, jotka haluavat lyhentää kalustonsa seisonta-aikoja ja parantaa toimintansa tehokkuutta. Kuljetusyritykset ovat innoissaan sähkökuorma-autoista, mutta haluavat tietää, missä niitä voidaan ladata”, sanoo EV Realtyn kaupallinen johtaja Suncheth Bhat. ”Me rakennamme latausasemia, jotka palvelevat kaikkia raskaita kuljetuskalustoja, myös megawatin tehoilla lataavia. Testimme vahvistaa, että olemme valmiita MCS-latauksen tarjoamiseen sitä mukaa, kun MCS-valmiiden kuorma-autojen määrä liikenteessä kasvaa.”

EV Realtyn latausasemalla on Kempowerin 1 200 kW:n tehoyksikkö kytkettynä kahteen Kempower Mega Satellite MCS -latauspisteeseen, jotka jakavat sähköä jopa 1,2 MW:n teholla ja 1 500 A:n virralla. Satelliitin nestejäähdytteinen latauskaapeli on suunniteltu tukemaan jatkuvaa suurteholatausta ja mahdollistamaan raskaan ajoneuvokaluston tehokas pysähdysaika. Latausaseman on määrä avautua huhtikuussa 2026.

"Ensimmäinen onnistunut MCS-lataus Kempowerin laitteistolla Pohjois-Amerikassa on merkittävä askel sähköisen raskaan kuljetuskaluston lataamisessa alueella. Se kertoo järjestelmän yhteentoimivuudesta ja luotettavasta toimituksesta", sanoo Kempowerin Pohjois-Amerikan markkinoista ja tuotteista vastaava johtaja Jed Routh. "Toteutimme testin yhteistyössä EV Realtyn kanssa ja se on osoitus siitä, miten Kempowerin luotettavat, joustavat latausratkaisut tukevat raskaan kuljetuskaluston sähköistämistä Pohjois-Amerikassa."

Kempower esitteli megasatelliittilaturinsa äskettäin Las Vegasissa pidetyssä EV Charging Summit and Expo -tapahtumassa, jossa se herätti suurta kiinnostusta.

Viimeisten kuuden kuukauden aikana Kempower on ollut eturintamassa megawattilatausjärjestelmän pilotoinnissa ja käyttöönotossa tekemällä yhteistyötä useiden kuorma-autovalmistajien, logistiikkayritysten ja latauspisteoperaattorien kanssa uraauurtavissa MCS-kuorma-autojen latausprojekteissa Euroopassa.





Kempower lyhyesti

Suunnittelemme ja valmistamme luotettavia ja käyttäjäystävällisiä DC-pikalatausratkaisuja sähköajoneuvoille. Visiomme on luoda maailman halutuimpia latausratkaisuja kaikille, kaikkialla. Tuotekehityksemme ja tuotantomme sijaitsevat Suomessa ja Yhdysvalloissa, ja suurin osa materiaaleista ja komponenteista hankitaan paikallisesti. Keskitymme kaikkiin sähköisen liikkumisen alueisiin sähköautoista rekkoihin ja busseihin, sekä työkoneisiin ja merenkulkuun. Kempowerin modulaarinen ja skaalautuva latausjärjestelmä sekä maailmanluokan ohjelmisto on suunniteltu sähköautoilijoiden toimesta sähköautoilijoita varten. Näin mahdollistamme parhaan käyttökokemuksen asiakkaillemme kaikkialla maailmassa. Kempowerin osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Oy:ssä. kempower.com

