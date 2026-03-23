Tiedote kasvun ja oppimisen lautakunnan kokouksesta 25.3.2026

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti esityksen mukaisesti lukuvuoden 2026–2027 oppilaspaikoista vuosiluokilla 7–9. Esitys sisälsi muun muassa seitsemännen vuosiluokan lähikouluihin osoitettavien oppilaiden koulukohtaiset enimmäismäärät. Lautakunta päätti perustaa ryhmämuotoiset perusopetukseen valmistavan opetuksen luokat vuosiluokkien 7–9 oppilaille esityksen mukaisesti. Lautakunta merkitsi myös tiedoksi englanninkieliseen opetukseen, kaksikieliseen opetukseen (suomi-englanti), ruotsin kielikylpyopetukseen ja painotettuun opetukseen 7. luokalle lukuvuodeksi 2026–2027 valittujen oppilaiden määrät.

Lautakunta päätti perustaa lukuvuodeksi 2026–2027 vaativan tuen vammaisopetuksen erityisluokan Martinkallion kouluun vuosiluokille 6–9 (Espoonlahden oppilasalue) sekä kaksi vaativan tuen vammaisopetuksen erityisluokkaa Westendinpuiston kouluun vuosiluokille 1–9 (Matinkylä–Olarin ja Tapiolan oppilasalueet).

Kasvun ja oppimisen lautakunta keskusteli kokouksessaan Kilonpuiston koulun erityisluokilla opiskelevien autismikirjon oppilaiden opetuksesta. Esittäjä muutti pohjaesitystään, ja Kilonpuiston koulun autismikirjon erityisluokalla opiskelevien oppilaiden sijoittuminen Kilonpuiston ja Kutojantien tiloihin tuodaan lautakunnan päätettäväksi erikseen.

Kasvun ja oppimisen lautakunta päätti kokouksessaan Espoossa järjestettävästä valmistavan opetuksen lisäopetuksesta lukuvuodesta 2026–2027 alkaen.

Lisäksi lautakunta hyväksyi kokouksessa suomenkielisen perusopetuksen arviointiraportin vuodelta 2025 ja merkitsi tiedoksi suomenkielisen varhaiskasvatuksen toimintakertomuksen vuodelta 2025.

Yhteyshenkilöt

Mia Laiho, lautakunnan puheenjohtaja, p. 050 433 6461, mia.laiho@eduskunta.fi
Merja Narvo-Akkola, kasvun ja oppimisen toimialajohtaja, p. 040 636 9602, merja.narvo-akkola@espoo.fi
Jussi Paavola, suomenkielisen toisen asteen koulutuksen johtaja, p. 046 8773216, jussi.paavola@espoo.fi
Juha Nurmi, suomenkielisen perusopetuksen johtaja, p. 050 372 5852, juha.nurmi@espoo.fi
Ulla Lehtonen, varhaiskasvatuksen johtaja, p. 09 81623300, ulla.lehtonen@espoo.fi

Kasvun ja oppimisen toimiala tukee yksilön ja yhteisön kasvua sekä edistää elinikäistä ja jatkuvaa oppimista. Varmistamme sujuvan ja oppijalähtöisen oppimisen polun varhaiskasvatuksesta perusopetukseen ja aina toiselle asteelle asti. Nuorisopalvelumme tavoittaa nuoret myös vapaa-ajalla.

