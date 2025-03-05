Sanoman entinen toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja VodafoneZiggon markkinointijohtaja Belinda Gerdt vahvistamaan suomalaisen Luxid Groupin hallitusta
26.3.2026 09:16:09 EET | Luxid Group Oy | Tiedote
Susan Duinhoven ja Belind Gerdt tuovat Luxidin hallitustyöhön näkemystä kansainvälisen kasvun ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Luxid valmistautuu parhaillaan seuraavaan yritysostoon.
Sanoma konsernia pitkään johtanut Susan Duinhoven ja VodafoneZiggon B2B-markkinointijohtaja Belinda Gerdt on nimitetty Luxid Groupin hallituksen jäseniksi.
Luxidin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi kertoo, että nimitysten taustalla on
valmistautuminen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yhtiö valmistautuu parhaillaan seuraavaan yrityskauppaa.
Luxid teki merkittävän yritysoston alle vuosi sitten, kun se toukokuussa 2025 osti Yhdysvalloissa Daytonissa toimivan TricomB2B:n.
”Markkinalla on nyt paljon ostettavaa. Tämä on tekoälymurroksen seuraus ja avaa
Luxidille kiinnostavia mahdollisuuksia seuraavalle yritysostolle. Susanin ja Belindan kokemus suuryhtiöiden johtamisesta, asiakaskokemuksen laadun varmistamisesta ja yrityskauppojen läpiviemisestä vahvistaa Luxidin kykyä hallita kasvua", Niemi kertoo.
Luxid Group on kansainvälinen markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys. Yritys suunnittelee ja toteuttaa dataan, teknologiaan ja luovaan osaamiseen perustuvia ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja myynnin kasvattamiseksi.
Kokemusta kasvun hallintaan
Hollantilainen Susan Duinhoven johti Sanoma-konsernia vuosina 2015–2023. Duinhoven asuu Suomessa ja on viime vuosina keskittynyt hallitustyöhön ja yritysjohtajien mentorointiin. Hän on Fiskarsin, Kemiran ja Koneen hallituksen jäsen.
”Luxid on laadukas ja kansainvälisesti arvostettu yhtiö toimialalla, jonka tunnen hyvin aikaisemmalta työuraltani. Kasvuhaluisen pk-yrityksen hallitustyössä pääsee tekemään suoraan kasvuun, kansainvälistymiseen ja erityisesti kasvun hallintaan liittyviä päätöksiä", Duinhoven sanoo.
”Yrityskaupoissa piilee dilemma. Johdon on tasapainoiltava innostuksen ja
kriittisyyden välillä. Tässä olen aikaisemmin toimitusjohtajana kokenut arvokkaaksi,
että olen saanut hallitukselta kriittistä sparrausta”, Duinhoven kertoo.
Luxidin hallitukseen nimitetty Belinda Gerdt on rakentanut laajan kansainvälisen uran markkinoinnin ja asiakaskokemuksen johtajana.
Hän on työskennellyt muun muassa Philipsillä, Microsoftilla ja Amazon Web Servicesillä. Gerdt asuu tällä hetkellä Amsterdamissa ja johtaa yli 100 työntekijän tiimiä VodafoneZiggolla.
“Teknologia mahdollistaa yrityksille entistä laadukkaammat asiakaskohtaamiset eri kanavissa, kun se tehdään dataohjatusti ja personoidusti. Tätä varten yritykset tarvitsevat teknologia-alustoja. Luxidille erikoistuminen teknologiaratkaisuihin on tässä mielessä myös mahdollisuus kasvaa ja palvella maailman suurimpia asiakkaita", Gerdt sanoo.
“Teknologia ei yksin riitä. Olennaista on ymmärtää syvällisesti asiakkaiden käyttäytymisen muutosta erilaisilla toimialoilla. Hallitustyössä minua motivoi mahdollisuus olla mukana viemässä tätä kehitystä eteenpäin.”
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Petri Niemihallituksen puheenjohtaja, Luxid Group OyPuh:+358 400 511 493petri.niemi@g2invest.com
Kuvat
Linkit
- Luxid Groupin verkkosivut
- Voland Partners sijoittaa markkinointiteknologian edelläkävijään Luxidiin
- Luxid Group kiihdyttää kansainvälistä kasvuaan ostamalla yhdysvaltalaisen TriComB2B:n
- Kokenut teknologia-alan kasvun ja hallitustyön johtaja Petri Niemi markkinointiteknologian edelläkävijän Luxid Groupin hallituksen puheenjohtajaksi
Luxid
Luxid Group on kansainvälinen digitaalisen markkinoinnin toimisto, joka tarjoaa palveluita tukemaan globaalien B2B- ja D2C-yritysten markkinointia. Yrityksen palvelut kattavat analytiikan, teknologian, luovan suunnittelun, digitaalisen median, verkkokehityksen, viestinnän ja brändistrategian.
Luxidin pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiön toimistot sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Lontoossa, Austinissa ja Daytonissa.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Lue lisää julkaisijalta Luxid Group Oy
Luxid Group kiihdyttää kansainvälistä kasvuaan ostamalla yhdysvaltalaisen TriComB2B:n5.3.2025 08:00:00 EET | Tiedote
Yrityskaupassa syntyy 160 henkilöä työllistävä globaali yhtiö, joka keskittyy luovaan dataohjattuun markkinointiin.
Kokenut teknologia-alan kasvun ja hallitustyön johtaja Petri Niemi markkinointiteknologian edelläkävijän Luxid Groupin hallituksen puheenjohtajaksi27.11.2024 08:30:00 EET | Tiedote
Petri Niemi arvioi, että generatiivinen tekoäly mahdollistaa uudenlaisen skaalautuvan liiketoiminnan, jollaista konsulttien syväosaamiseen perustuvissa palveluissa ei ole aikaisemmin nähty.
Voland Partners sijoittaa markkinointiteknologian edelläkävijään Luxidiin22.8.2024 08:00:00 EEST | Tiedote
Luxid Group Oy on harvinainen markkinointitoimisto Suomessa, sillä yhtiön päämarkkinat ovat ulkomailla. Yhtiön osaamista hyödyntävät AWS:n ja Dellin kaltaiset globaalit jätit.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme