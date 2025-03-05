Luxid Group Oy

Sanoman entinen toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja VodafoneZiggon markkinointijohtaja Belinda Gerdt vahvistamaan suomalaisen Luxid Groupin hallitusta

26.3.2026 09:16:09 EET | Luxid Group Oy | Tiedote

Susan Duinhoven ja Belind Gerdt tuovat Luxidin hallitustyöhön näkemystä kansainvälisen kasvun ja asiakaskokemuksen johtamisesta. Luxid valmistautuu parhaillaan seuraavaan yritysostoon.

Belinda Gerdt (vas.) ja Susan Duinhoven vahvistavat Luxidin hallitusta.

Sanoma konsernia pitkään johtanut Susan Duinhoven ja VodafoneZiggon B2B-markkinointijohtaja Belinda Gerdt on nimitetty Luxid Groupin hallituksen jäseniksi.

Luxidin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi kertoo, että nimitysten taustalla on
valmistautuminen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yhtiö valmistautuu parhaillaan seuraavaan yrityskauppaa. 

Luxid teki merkittävän yritysoston alle vuosi sitten, kun se toukokuussa 2025 osti Yhdysvalloissa Daytonissa toimivan TricomB2B:n.

”Markkinalla on nyt paljon ostettavaa. Tämä on tekoälymurroksen seuraus ja avaa
Luxidille kiinnostavia mahdollisuuksia seuraavalle yritysostolle. Susanin ja Belindan kokemus suuryhtiöiden johtamisesta, asiakaskokemuksen laadun varmistamisesta ja yrityskauppojen läpiviemisestä vahvistaa Luxidin kykyä hallita kasvua", Niemi kertoo.


Luxid Group on kansainvälinen markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys. Yritys suunnittelee ja toteuttaa dataan, teknologiaan ja luovaan osaamiseen perustuvia ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja myynnin kasvattamiseksi.

Kokemusta kasvun hallintaan

Hollantilainen Susan Duinhoven johti Sanoma-konsernia vuosina 2015–2023. Duinhoven asuu Suomessa ja on viime vuosina keskittynyt hallitustyöhön ja yritysjohtajien mentorointiin. Hän on Fiskarsin, Kemiran ja Koneen hallituksen jäsen.

”Luxid on laadukas ja kansainvälisesti arvostettu yhtiö toimialalla, jonka tunnen hyvin aikaisemmalta työuraltani. Kasvuhaluisen pk-yrityksen hallitustyössä pääsee tekemään suoraan kasvuun, kansainvälistymiseen ja erityisesti kasvun hallintaan liittyviä päätöksiä", Duinhoven sanoo.

”Yrityskaupoissa piilee dilemma. Johdon on tasapainoiltava innostuksen ja
kriittisyyden välillä. Tässä olen aikaisemmin toimitusjohtajana kokenut arvokkaaksi,
että olen saanut hallitukselta kriittistä sparrausta”, Duinhoven kertoo.

Luxidin hallitukseen nimitetty Belinda Gerdt on rakentanut laajan kansainvälisen uran markkinoinnin ja asiakaskokemuksen johtajana. 

Hän on työskennellyt muun muassa Philipsillä, Microsoftilla ja Amazon Web Servicesillä. Gerdt asuu tällä hetkellä Amsterdamissa ja johtaa yli 100 työntekijän tiimiä VodafoneZiggolla.

“Teknologia mahdollistaa yrityksille entistä laadukkaammat asiakaskohtaamiset eri kanavissa, kun se tehdään dataohjatusti ja personoidusti. Tätä varten yritykset tarvitsevat teknologia-alustoja. Luxidille erikoistuminen teknologiaratkaisuihin on tässä mielessä myös mahdollisuus kasvaa ja palvella maailman suurimpia asiakkaita", Gerdt sanoo.

“Teknologia ei yksin riitä. Olennaista on ymmärtää syvällisesti asiakkaiden käyttäytymisen muutosta erilaisilla toimialoilla. Hallitustyössä minua motivoi mahdollisuus olla mukana viemässä tätä kehitystä eteenpäin.”

Susan Duinhoven
Luxidin hallitukseen nimitetty Susan Duinhoven toimi Sanoman toimitusjohtajana vuosina 2015-2023.
Belinda Gerdt
Luxidin hallitukseen nimitetty Belinda Gerdt johtaa VodafoneZiggon B2B-markkinointitiimiä.
Luxid Groupin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi
Luxid Groupin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi
Belinda Gerdt ja Susan Duinhoven katsovat kameraan mustavalkokuvassa
Kokemusta kasvuun. Belinda Gerdt (vas.) ja Susan Duinhoven vahvistavat Luxidin hallitusta.
Kokemusta kasvuun. Belinda Gerdt (vas.) ja Susan Duinhoven vahvistavat Luxidin hallitusta.
Kokemusta kasvuun. Belinda Gerdt (vas.) ja Susan Duinhoven vahvistavat Luxidin hallitusta.
Luxid Group on kansainvälinen digitaalisen markkinoinnin toimisto, joka tarjoaa palveluita tukemaan globaalien B2B- ja D2C-yritysten markkinointia. Yrityksen palvelut kattavat analytiikan, teknologian, luovan suunnittelun, digitaalisen median, verkkokehityksen, viestinnän ja brändistrategian. 

Luxidin pääkonttori sijaitsee Suomessa. Yhtiön toimistot sijaitsevat Helsingissä, Turussa, Lontoossa, Austinissa ja Daytonissa.

