Sanoman entinen toimitusjohtaja Susan Duinhoven ja VodafoneZiggon markkinointijohtaja Belinda Gerdt vahvistamaan suomalaisen Luxid Groupin hallitusta

Sanoma konsernia pitkään johtanut Susan Duinhoven ja VodafoneZiggon B2B-markkinointijohtaja Belinda Gerdt on nimitetty Luxid Groupin hallituksen jäseniksi.

Luxidin hallituksen puheenjohtaja Petri Niemi kertoo, että nimitysten taustalla on

valmistautuminen seuraavaan kasvuvaiheeseen. Yhtiö valmistautuu parhaillaan seuraavaan yrityskauppaa.



Luxid teki merkittävän yritysoston alle vuosi sitten, kun se toukokuussa 2025 osti Yhdysvalloissa Daytonissa toimivan TricomB2B:n.



”Markkinalla on nyt paljon ostettavaa. Tämä on tekoälymurroksen seuraus ja avaa

Luxidille kiinnostavia mahdollisuuksia seuraavalle yritysostolle. Susanin ja Belindan kokemus suuryhtiöiden johtamisesta, asiakaskokemuksen laadun varmistamisesta ja yrityskauppojen läpiviemisestä vahvistaa Luxidin kykyä hallita kasvua", Niemi kertoo.



Luxid Group on kansainvälinen markkinoinnin ja digitaalisten palveluiden asiantuntijayritys. Yritys suunnittelee ja toteuttaa dataan, teknologiaan ja luovaan osaamiseen perustuvia ratkaisuja yritysten liiketoiminnan kehittämiseksi ja myynnin kasvattamiseksi.

Kokemusta kasvun hallintaan

Hollantilainen Susan Duinhoven johti Sanoma-konsernia vuosina 2015–2023. Duinhoven asuu Suomessa ja on viime vuosina keskittynyt hallitustyöhön ja yritysjohtajien mentorointiin. Hän on Fiskarsin, Kemiran ja Koneen hallituksen jäsen.

”Luxid on laadukas ja kansainvälisesti arvostettu yhtiö toimialalla, jonka tunnen hyvin aikaisemmalta työuraltani. Kasvuhaluisen pk-yrityksen hallitustyössä pääsee tekemään suoraan kasvuun, kansainvälistymiseen ja erityisesti kasvun hallintaan liittyviä päätöksiä", Duinhoven sanoo.

”Yrityskaupoissa piilee dilemma. Johdon on tasapainoiltava innostuksen ja

kriittisyyden välillä. Tässä olen aikaisemmin toimitusjohtajana kokenut arvokkaaksi,

että olen saanut hallitukselta kriittistä sparrausta”, Duinhoven kertoo.

Luxidin hallitukseen nimitetty Belinda Gerdt on rakentanut laajan kansainvälisen uran markkinoinnin ja asiakaskokemuksen johtajana.

Hän on työskennellyt muun muassa Philipsillä, Microsoftilla ja Amazon Web Servicesillä. Gerdt asuu tällä hetkellä Amsterdamissa ja johtaa yli 100 työntekijän tiimiä VodafoneZiggolla.

“Teknologia mahdollistaa yrityksille entistä laadukkaammat asiakaskohtaamiset eri kanavissa, kun se tehdään dataohjatusti ja personoidusti. Tätä varten yritykset tarvitsevat teknologia-alustoja. Luxidille erikoistuminen teknologiaratkaisuihin on tässä mielessä myös mahdollisuus kasvaa ja palvella maailman suurimpia asiakkaita", Gerdt sanoo.

“Teknologia ei yksin riitä. Olennaista on ymmärtää syvällisesti asiakkaiden käyttäytymisen muutosta erilaisilla toimialoilla. Hallitustyössä minua motivoi mahdollisuus olla mukana viemässä tätä kehitystä eteenpäin.”