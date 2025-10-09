Logicenters vuokraa Postille modernit logistiikkatilat Tuusulasta

Vuokrasopimus koskee noin 17 500 neliömetrin suuruista osuutta logistiikkakeskuksesta, joka sijaitsee Tuusulassa osoitteessa Rykmentinportinkatu 15. Modernit tilat vahvistavat Postin kapasiteettia ja tehostavat toimintaa keskeisessä Etelä-Suomen logistiikkaverkostossa.

"Olemme iloisia voidessamme jatkaa vahvaa yhteistyötämme Postin kanssa ja tarjota heille uudet logistiikkatilat erinomaisella sijainnilla. Vuokrasopimus on osoitus kyvystämme tarjota korkealuokkaisia tiloja, jotka tukevat asiakkaidemme operatiivisia tarpeita ja pitkäaikaista kasvua", sanoo Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.

Posti on johtava logistiikka- ja toimitusyritys, jonka laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat kuljetus-, varastointi- sekä verkkokaupan ratkaisut. Suomen kattavimman jakeluverkoston ansiosta Postilla on keskeinen asema tehokkaan logistiikan ja päivittäisten toimitusten mahdollistamisessa.

"Uusi keskus hyvällä sijainnilla tukee logistiikkaverkostomme kasvua Etelä-Suomessa. Jatkuva yhteistyömme Logicentersin kanssa mahdollistaa toimintojemme kehittämisen tehokkaissa tiloissa, jotka vastaavat kehittyviä tarpeitamme", sanoo Posti Groupin kiinteistöjohtaja Jarkko Ämtö.

Kiinteistö sijaitsee strategisella paikalla lähellä suuria moottoriteitä ja Helsingin lentokenttää, mikä mahdollistaa erinomaiset yhteydet logistiikkaoperaatioihin. Vuoden 2024 lopussa valmistunut moderni keskus täyttää korkeat tehokkuuden, kestävän kehityksen ja toiminnallisuuden vaatimukset tukien tulevaisuuden logistiikkatoimintoja.