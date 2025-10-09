Logicenters vuokraa Postille modernit logistiikkatilat Tuusulasta
26.3.2026 10:21:37 EET | Logicenters | Tiedote
Logicenters on solminut vuokrasopimuksen Postin kanssa koskien Tuusulassa sijaisevaa modernia logistiikkakeskusta. Vastavalmistuneet tilat tukevat Postin toimintaa Etelä-Suomessa.
Vuokrasopimus koskee noin 17 500 neliömetrin suuruista osuutta logistiikkakeskuksesta, joka sijaitsee Tuusulassa osoitteessa Rykmentinportinkatu 15. Modernit tilat vahvistavat Postin kapasiteettia ja tehostavat toimintaa keskeisessä Etelä-Suomen logistiikkaverkostossa.
"Olemme iloisia voidessamme jatkaa vahvaa yhteistyötämme Postin kanssa ja tarjota heille uudet logistiikkatilat erinomaisella sijainnilla. Vuokrasopimus on osoitus kyvystämme tarjota korkealuokkaisia tiloja, jotka tukevat asiakkaidemme operatiivisia tarpeita ja pitkäaikaista kasvua", sanoo Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.
Posti on johtava logistiikka- ja toimitusyritys, jonka laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat kuljetus-, varastointi- sekä verkkokaupan ratkaisut. Suomen kattavimman jakeluverkoston ansiosta Postilla on keskeinen asema tehokkaan logistiikan ja päivittäisten toimitusten mahdollistamisessa.
"Uusi keskus hyvällä sijainnilla tukee logistiikkaverkostomme kasvua Etelä-Suomessa. Jatkuva yhteistyömme Logicentersin kanssa mahdollistaa toimintojemme kehittämisen tehokkaissa tiloissa, jotka vastaavat kehittyviä tarpeitamme", sanoo Posti Groupin kiinteistöjohtaja Jarkko Ämtö.
Kiinteistö sijaitsee strategisella paikalla lähellä suuria moottoriteitä ja Helsingin lentokenttää, mikä mahdollistaa erinomaiset yhteydet logistiikkaoperaatioihin. Vuoden 2024 lopussa valmistunut moderni keskus täyttää korkeat tehokkuuden, kestävän kehityksen ja toiminnallisuuden vaatimukset tukien tulevaisuuden logistiikkatoimintoja.
Yhteyshenkilöt
Jarkko ÄikääKaupallinen johtajaLogicentersPuh:+358 9674 410jaai@logicenters.com
Lisätietoja
Logicenters on johtava modernien logistiikkatilojen kehittäjä ja omistaja, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Puolassa ja Saksassa. Nykyaikaiseen logistiikkaan erikoistunut Logicenters hallinnoi yli 2,4 miljoonaa neliömetriä logistiikkatilaa. Logicenters kehittää, rakentaa uudelleen ja omistaa moderneja logistiikkatiloja keskeisillä sijainneilla, ja kaikki sen kiinteistöt täyttävät korkeat laatu-, tehokkuus- ja joustavuusvaatimukset, joita maailmanluokan logistiikkayritykset vaativat. Lisätietoja: www.logicenters.com.
