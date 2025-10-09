Logicenters vuokraa Postille modernit logistiikkatilat Tuusulasta

26.3.2026 10:21:37 EET | Logicenters | Tiedote

Jaa

Logicenters on solminut vuokrasopimuksen Postin kanssa koskien Tuusulassa sijaisevaa modernia logistiikkakeskusta. Vastavalmistuneet tilat tukevat Postin toimintaa Etelä-Suomessa.

Vuokrasopimus koskee noin 17 500 neliömetrin suuruista osuutta logistiikkakeskuksesta, joka sijaitsee Tuusulassa osoitteessa Rykmentinportinkatu 15. Modernit tilat vahvistavat Postin kapasiteettia ja tehostavat toimintaa keskeisessä Etelä-Suomen logistiikkaverkostossa.

"Olemme iloisia voidessamme jatkaa vahvaa yhteistyötämme Postin kanssa ja tarjota heille uudet logistiikkatilat erinomaisella sijainnilla. Vuokrasopimus on osoitus kyvystämme tarjota korkealuokkaisia tiloja, jotka tukevat asiakkaidemme operatiivisia tarpeita ja pitkäaikaista kasvua", sanoo Logicentersin kaupallinen johtaja Jarkko Äikää.

Posti on johtava logistiikka- ja toimitusyritys, jonka laajaan palveluvalikoimaan kuuluvat kuljetus-, varastointi- sekä verkkokaupan ratkaisut. Suomen kattavimman jakeluverkoston ansiosta Postilla on keskeinen asema tehokkaan logistiikan ja päivittäisten toimitusten mahdollistamisessa.

"Uusi keskus hyvällä sijainnilla tukee logistiikkaverkostomme kasvua Etelä-Suomessa. Jatkuva yhteistyömme Logicentersin kanssa mahdollistaa toimintojemme kehittämisen tehokkaissa tiloissa, jotka vastaavat kehittyviä tarpeitamme", sanoo Posti Groupin kiinteistöjohtaja Jarkko Ämtö.

Kiinteistö sijaitsee strategisella paikalla lähellä suuria moottoriteitä ja Helsingin lentokenttää, mikä mahdollistaa erinomaiset yhteydet logistiikkaoperaatioihin. Vuoden 2024 lopussa valmistunut moderni keskus täyttää korkeat tehokkuuden, kestävän kehityksen ja toiminnallisuuden vaatimukset tukien tulevaisuuden logistiikkatoimintoja.

Yhteyshenkilöt

Lisätietoja

Logicenters on johtava modernien logistiikkatilojen kehittäjä ja omistaja, jolla on toimintaa Ruotsissa, Tanskassa, Norjassa, Suomessa, Puolassa ja Saksassa. Nykyaikaiseen logistiikkaan erikoistunut Logicenters hallinnoi yli 2,4 miljoonaa neliömetriä logistiikkatilaa. Logicenters kehittää, rakentaa uudelleen ja omistaa moderneja logistiikkatiloja keskeisillä sijainneilla, ja kaikki sen kiinteistöt täyttävät korkeat laatu-, tehokkuus- ja joustavuusvaatimukset, joita maailmanluokan logistiikkayritykset vaativat. Lisätietoja: www.logicenters.com.

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Logicentersin uuden logistiikkakeskuksen peruskivi muurattiin Tuusulassa9.10.2025 09:00:00 EEST | Tiedote

Logicenters rakentaa Tuusulaan osoitteeseen Rykmentinportinkatu 3 uudet, huippumodernit teollisuus- ja logistiikkatilat. Rakennushanke saavutti merkittävän virstanpylvään, kun kohteen peruskiven muurausta juhlistettiin keskiviikkona 1. lokakuuta. Tilasuudessa olivat mukana edustajat rakennusliike Jatke Toimitilat Oy:stä, Tuusulan kunnasta sekä DEXISistä, joka tulee toimimaan tilojen vuokralaisena.

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
