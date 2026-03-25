Kustantamo S&S esittelee syksyn 2026 kirjat
27.3.2026 10:07:01 EET | Kustantamo S&S | Tiedote
S&S:n syksyn listalta löytyvät muun muassa Anjet Daanjen suurromaani Laulu haikarasta ja dromedaarista, Richard Flanaganin genremääritelmiä kaihtava muistelmateos Seitsemäs kysymys sekä Jakob Norrgårdin riemastuttava kuvakirja Kipinä. Näiden lisäksi Anja Portinin Finlandia-palkittu Radio Popov saa odotettua jatkoa ja Taika Mannilan esikoisromaanissa pohditaan, mitä tapahtuu ikääntyneille it girleille.
Kustantamo S&S:n syysluettelon 12 nimikettä julkaistaan syyskuun ja joulukuun välisenä aikana. Selaa luetteloa tästä.
Anjet Daanje: Laulu haikarasta ja dromedaarista (suom. Titia Schuurman)
Hollantilaisen Anjet Daanjen runsas ja kunnianhimoinen romaani on noussut kotimaassaan vuosituhannen merkittävimpien teosten joukkoon. Teos on ylistys rakkaudelle ja kirjallisuuden kuolemaa uhmaavalle voimalle. Ilmestyy lokakuussa.
Taika Mannila: Rakkauden rehab (suom. Tarja Lipponen)
Taika Mannilan esikoisromaani pohtii, mitä tapahtuu ikääntyneille it girleille. Omaääninen romaani on rakkauskirje tytöille, jotka ovat kasvaneet verkossa – ja kaikille, jotka ovat olleet masentuneita tai yksipuolisesti rakastuneita. Ilmestyy lokakuussa.
Richard Flanagan: Seitsemäs kysymys (suom. Aleksi Milonoff)
Seitsemäs kysymys valittiin 2024 vuoden parhaaksi englanninkieliseksi tietokirjaksi, mutta se sai myös useita romaanipalkintoehdokkuuksia. Omaelämäkerrallisuutta, tositapahtumia ja fiktiivisiä aineksia yhdistävä teos on syvällinen mutta saavutettava lukunautinto. Ilmestyy syyskuussa.
Anja Portin: Radio Popovin talvi
Finlandia-palkitun Radio Popovin jatko-osassa tutut hahmot ajautuvat lumiseen seikkailuun, jonka aikana tulevat tutuiksi revontulet, leirinuotiot ja jopa metsässä asuva susiperhe. Ilmestyy syyskuussa.
Jakob Norrgård & Lotta Fors: Kipinä (suom. Henriikka Tavi)
Jakob Norrgårdin ja Lotta Forsin kuvakirjassa kaupunki ajautuu sekasortoon, kun ideatehtaalla käy kömmähdys. Riemukkaassa lastenkirjassa nähdään arkinen luovuus uudesta vinkkelistä. Ilmestyy syyskuussa.
Muita syksyn uutuuksia
Kaunokirjallisuus:
Louise Kennedy: Asemat (suom. Maija Heikinheimo)
80-luvun Irlantiin ja Lontooseen sijoittuva romaani ystävyydestä, rakkaudesta ja nuoruuden kauaskantoisista valinnoista. Ilmestyy syyskuussa.
Jaana Tapio: Ihan niin kuin piti
Ihastuttavaa maalaiselämää kuvaavan feelgood-sarjan toinen osa! Ilmestyy syyskuussa.
Michaela von Kügelgen: Villa Hildan syksy (suom. Nina Mäki-Kihniä)
Suositun trilogian päätösosassa saaristossa puhaltavat uudet tuulet. Ilmestyy marraskuussa.
Tietokirjallisuus:
Marcus Rosenlund: Edistys ja erehdys (suom. Kari Koski)
Nautinnollinen tietokirja kuljettaa lukijoitaan halki keksintöjen vuosituhantisen historian. Ilmestyy lokakuussa.
Marcus Lindqvist: Droonien sota (suom. Klaus Laitinmäki)
Ajankohtainen tietokirja sodankäynnin teknologisesta murroksesta. Ilmestyy lokakuussa.
Lapset ja nuoret:
Ellen Strömberg & Hanna Klinthage: Karmiva komero (suom. Outi Menna)
August-palkitun kirjailijan kutkuttava ja humoristinen kuvakirja 3–6-vuotiaille. Ilmestyy syyskuussa.
Jamie Smart: Pupu vs Apina. Osa 7: Multiversumin mekaselska! (suom. Ari Jaatinen)
Vauhdikkaassa sarjakuvassa meno vain kiihtyy! Ilmestyy lokakuussa.
Arvostelukappaleet, kirjojen PDF:t ja tekijöiden yhteystiedot saa minulta.
Yhteyshenkilöt
Susanna Sucksdorff
Tuottaja
Puh: 0505746966
susanna.sucksdorff@sets.fi
Näin mafia valtasi Italian jalkapallokatsomot pandemian jälkeen – ultrien valta mureni25.3.2026 11:26:59 EET | Tiedote
Anton Montin tietokirja Ultrat – Väkivalta ja mafia Italian jalkapallokatsomoissa kuvaa, kuinka järjestäytynyt rikollisuus on soluttautunut italialaisiin faniryhmiin ja ottanut haltuunsa katsomoihin liittyviä toimintoja, kuten laittoman lippukaupan, fanituotemyynnin ja epäviralliset turvajärjestelyt.
Euroviisusankari Axel Åhman kuvaa esikoisromaanissaan pikkupaikkakuntien tulisieluja20.3.2026 10:04:07 EET | Tiedote
KAJ-yhtyeestä ja euroviisulavoilta tunnetun Axel Åhmanin esikoisromaani Tulisielu (suom. Katariina Kallio) kuvaa niitä sisukkaita ihmisiä, jotka pitävät pikkupaikkakunnat pystyssä. Tragikoominen romaani tarkastelee vapaaehtoistyön hintaa ja yhteisöllisyyden voimaa ajassa, jossa maaseudun elinvoima on koetuksella.
Kansainvälisen läpimurron tehnyt Villa Hilda jatkuu – Michaela von Kügelgenilta samana vuonna myös dekkarisarjan avaus13.3.2026 11:57:45 EET | Tiedote
Michaela von Kügelgen julkaisee tänä vuonna kolme romaania. Kansainväliseksi ilmiöksi nousseen Villa Hilda -sarjan toinen osa Kotiin saaristoon ilmestyy maaliskuussa, ja elokuussa ilmestyy uuden dekkarisarjan avaus. Villa Hilda -sarjan kolmas osa ilmestyy marraskuussa.
Omaperäisen kirjailijan vangitseva uusi romaani3.3.2026 10:06:53 EET | Tiedote
Anu Kaaja tunnetaan rohkeasta ja älykkäästä proosastaan, jossa taidehistoria, kirjallisuus ja nykyajan ilmiöt kietoutuvat toisiinsa. Hänen uusi romaaninsa Siluetinleikkaaja on melankolinen ja hypnoottinen kertomus kertomuksista – ja siitä, miksi pimeys kiehtoo meitä.
Susanna Hast EU:n kirjallisuuspalkinnon ehdokkaaksi27.2.2026 13:40:08 EET | Tiedote
Susanna Hastin romaani Toivottomuus on valittu Suomen ehdokkaaksi Euroopan unionin kirjallisuuspalkinnon lyhytlistalle. Ehdokkuus julkistettiin Brysselissä 27. helmikuuta. Palkinto nostaa esiin Euroopan kiinnostavimpia uusia kaunokirjallisia ääniä, ja tänä vuonna lyhytlistalle valittiin 14 teosta eri maista.
