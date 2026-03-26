Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Oulussa

Uuden potilastietojärjestelmän vuoksi asiakkaan yhteystiedot tarkistetaan puhelimessa ajanvarauksen yhteydessä. Tämä saattaa aiheuttaa viiveitä, ja puhelinpalveluissa voi esiintyä ajoittaista ruuhkaa. Käyttöönotto vaikuttaa myös Digitaalisen sote-keskuksen chat-palveluun, jossa voi myös esiintyä ajoittaista ruuhkaa. Myös vastaanottokäynneillä aikaa voi mennä asiakkaan aikaisempien käyntien tarkistamiseen. Pohde pyytää asiakkailta kärsivällisyyttä ajoittaisten ruuhkien takia. On tärkeää, että asiakkaat asioivat vain yhdessä kanavassa kerrallaan. Yksi yhteydenotto riittää.

Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä vuorossa ovat 31.3.2026 alkaen Oulun sosiaali-​​ja terveyskeskusten vastaanotot, neuvolat, opiskeluterveydenhuolto, kuntoutus ja mielenterveyspalvelut.

Lisäksi uutta potilastietojärjestelmää käytetään terveydenhuollon kirjauksiin kotihoidossa, asumispalveluissa ja muissa sosiaalihuollon palveluissa, joissa tehdään terveydenhuollon kirjauksia. Nämä liittyvät mukaan Esko-potilastietojärjestelmän käyttäjiksi 28.4.2026.

Pohteella on käytössä useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä, jotka ovat siirtyneet Pohteelle kunnilta ja kuntayhtymiltä. Esko-​​potilastietojärjestelmä on ollut jo vuosikymmeniä käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin erikoissairaanhoidossa.

Oulun käyttöönoton myötä Esko-potilastietojärjestelmä kattaa perusterveydenhuollon osalta kaikki Pohteen paikkakunnat. Terveydenhuollon ammattilaisten työ sujuvoituu ja nopeutuu, kun sama potilastietojärjestelmä on käytössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tarkoituksena on myös automatisoida työtä mahdollisimman pitkälle. Muutoksen myötä myös asiakkaiden asiointi terveydenhuollossa on sujuvampaa.

Perusterveydenhuollon vastaanottoaikoja voi varata, katsella ja siirtää digitaalisessa ajanvarauspalvelussa

Kaikille Pohteen alueen asukkaille tarjotaan nyt digitaalinen ajanvaraus OmaPohteessa. Digitaalinen ajanvaraus on otettu käyttöön Esko-​potilastietojärjestelmän käyttöönottojen edetessä. Pohteella on käytössä myös muita ajanvarausjärjestelmiä, jotka löytyvät palvelujen tiedoista paikkakunnittain ja OmaPohteesta.

Pohde pyytää asiakkaita huomioimaan, että digitaalisessa ajanvarauksessa ei näy heti kaikkia varattavissa olevia aikoja, vaan niitä avataan sinne vaiheittain.

Palvelussa asiakas voi varata ajan rokotuksiin, ompeleiden ja hakasten poistoon ja lääkeinjektioihin. Lisäksi ajan voi varata lastenvalvojalle, seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen. Hoitajalle varattuja aikoja voi siirtää, perua ja tarkastella palvelussa. Myös lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa.

Myös äitiys- ja lastenneuvola​ ja ehkäisyneuvonta sekä koulu-​ ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat digitaalisessa ajanvarauksessa pääsääntöisesti asiakkaan katseltavissa ja osin peruttavissa. Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu-​ ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulee käyttöön vaiheittain.

Asiakas voi asioida digitaalisessa ajanvarauksessa kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. OmaPohteesta löytyvät myös muut ajanvarauspalvelut ja chat-kanavat. OmaPohteeseen ja digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.

OmaPohteessa ja digitaalisessa ajanvarauksessa voi asioida myös toisen puolesta. Voit varata, katsella ja siirtää aikoja

terveydenhuoltoon alle 12-vuotiaan huollettavan lapsesi puolesta

sosiaalipalveluihin alle 18-vuotiaan huollettavan lapsesi puolesta

täysi-ikäisen henkilön puolesta, jos sinulle on myönnetty valtuudet puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa.



Digitaalisesta ajanvarauksesta on hyötyä sekä asiakkaille että ammattilaisille, sillä yhtenäisen ajanvarausjärjestelmän tavoitteena on muun muassa vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Samalla ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asiakkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.