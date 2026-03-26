Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Oulussa
26.3.2026 13:57:31 EET | Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde ottaa perusterveydenhuollossa vaiheittain käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän, jota käytetään myös Pohteen erikoissairaanhoidossa. 31.3.2026 alkaen potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön Oulussa. Käyttöönotto voi aiheuttaa ajoittaista ruuhkaa esimerkiksi puhelinpalveluissa ja Digitaalisessa sote-keskuksessa.
Uuden potilastietojärjestelmän vuoksi asiakkaan yhteystiedot tarkistetaan puhelimessa ajanvarauksen yhteydessä. Tämä saattaa aiheuttaa viiveitä, ja puhelinpalveluissa voi esiintyä ajoittaista ruuhkaa. Käyttöönotto vaikuttaa myös Digitaalisen sote-keskuksen chat-palveluun, jossa voi myös esiintyä ajoittaista ruuhkaa. Myös vastaanottokäynneillä aikaa voi mennä asiakkaan aikaisempien käyntien tarkistamiseen. Pohde pyytää asiakkailta kärsivällisyyttä ajoittaisten ruuhkien takia. On tärkeää, että asiakkaat asioivat vain yhdessä kanavassa kerrallaan. Yksi yhteydenotto riittää.
Uusi potilastietojärjestelmä otetaan käyttöön vaiheittain. Ensimmäisenä vuorossa ovat 31.3.2026 alkaen Oulun sosiaali-ja terveyskeskusten vastaanotot, neuvolat, opiskeluterveydenhuolto, kuntoutus ja mielenterveyspalvelut.
Lisäksi uutta potilastietojärjestelmää käytetään terveydenhuollon kirjauksiin kotihoidossa, asumispalveluissa ja muissa sosiaalihuollon palveluissa, joissa tehdään terveydenhuollon kirjauksia. Nämä liittyvät mukaan Esko-potilastietojärjestelmän käyttäjiksi 28.4.2026.
Pohteella on käytössä useita perusterveydenhuollon potilastietojärjestelmiä, jotka ovat siirtyneet Pohteelle kunnilta ja kuntayhtymiltä. Esko-potilastietojärjestelmä on ollut jo vuosikymmeniä käytössä Oulun yliopistollisen sairaalan OYSin erikoissairaanhoidossa.
Oulun käyttöönoton myötä Esko-potilastietojärjestelmä kattaa perusterveydenhuollon osalta kaikki Pohteen paikkakunnat. Terveydenhuollon ammattilaisten työ sujuvoituu ja nopeutuu, kun sama potilastietojärjestelmä on käytössä perusterveydenhuollossa ja erikoissairaanhoidossa. Tarkoituksena on myös automatisoida työtä mahdollisimman pitkälle. Muutoksen myötä myös asiakkaiden asiointi terveydenhuollossa on sujuvampaa.
Perusterveydenhuollon vastaanottoaikoja voi varata, katsella ja siirtää digitaalisessa ajanvarauspalvelussa
Kaikille Pohteen alueen asukkaille tarjotaan nyt digitaalinen ajanvaraus OmaPohteessa. Digitaalinen ajanvaraus on otettu käyttöön Esko-potilastietojärjestelmän käyttöönottojen edetessä. Pohteella on käytössä myös muita ajanvarausjärjestelmiä, jotka löytyvät palvelujen tiedoista paikkakunnittain ja OmaPohteesta.
Pohde pyytää asiakkaita huomioimaan, että digitaalisessa ajanvarauksessa ei näy heti kaikkia varattavissa olevia aikoja, vaan niitä avataan sinne vaiheittain.
Palvelussa asiakas voi varata ajan rokotuksiin, ompeleiden ja hakasten poistoon ja lääkeinjektioihin. Lisäksi ajan voi varata lastenvalvojalle, seksitautitestaukseen, raskaudenkeskeytykseen, sikiöseulontaan ja synnytysvalmennukseen. Hoitajalle varattuja aikoja voi siirtää, perua ja tarkastella palvelussa. Myös lääkäriajat ovat katseltavissa ja peruttavissa.
Myös äitiys- ja lastenneuvola ja ehkäisyneuvonta sekä koulu- ja opiskeluterveydenhuollon ajanvaraukset ovat digitaalisessa ajanvarauksessa pääsääntöisesti asiakkaan katseltavissa ja osin peruttavissa. Aikojen varaaminen ja siirtäminen neuvolan ja koulu- ja opiskeluterveydenhuollon palveluihin tulee käyttöön vaiheittain.
Asiakas voi asioida digitaalisessa ajanvarauksessa kirjautumalla OmaPohteeseen Pohteen verkkosivuilla tai OmaPohde-sovelluksessa. OmaPohteesta löytyvät myös muut ajanvarauspalvelut ja chat-kanavat. OmaPohteeseen ja digitaaliseen ajanvaraukseen kirjautuminen vaatii vahvan tunnistautumisen omilla pankkitunnuksilla tai mobiilivarmenteella.
OmaPohteessa ja digitaalisessa ajanvarauksessa voi asioida myös toisen puolesta. Voit varata, katsella ja siirtää aikoja
- terveydenhuoltoon alle 12-vuotiaan huollettavan lapsesi puolesta
- sosiaalipalveluihin alle 18-vuotiaan huollettavan lapsesi puolesta
- täysi-ikäisen henkilön puolesta, jos sinulle on myönnetty valtuudet puolesta asiointiin Suomi.fi-palvelussa.
Digitaalisesta ajanvarauksesta on hyötyä sekä asiakkaille että ammattilaisille, sillä yhtenäisen ajanvarausjärjestelmän tavoitteena on muun muassa vähentää puhelinpalvelujen kuormitusta ja helpottaa aikojen perumista. Samalla ammattilaisten työaikaa vapautuu muihin tehtäviin ja niille asiakkaille, jotka haluavat asioida soittamalla.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Esko-potilastietojärjestelmä:
Jussi Piuva
Ylilääkäri, terveyden ja sairaanhoidon palvelut
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
puh. 044 703 4481
jussi.piuva@pohde.fi
Digitaalinen ajanvaraus:
Ulla Honkamäki
ICT-asiantuntija, AIKA2-projekti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
ulla.honkamaki@pohde.fi
Anne Rajala
palveluvastaava, Tietohallinto, projektipäällikkö, AIKA2 -projekti
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue
anne.rajala@pohde.fi
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde vastaa yli 415 000 asukkaan hyvinvoinnista, terveydestä ja turvallisuudesta 1.1.2023 alkaen. Työllistämme noin 18 500 sosiaali- ja terveysalan sekä pelastustoimen osaajaa. Yhdessä tarjoamme Pohjois-Pohjanmaan ihmisille tukea elämään ja apua terveyteen tai hätään aiempaa paremmin. Toimimme vaikuttavasti ja uusin tavoin – samalla henkilöstöömme panostaen.
Lue lisää julkaisijalta Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialue Pohde
Lääkärin hoitopuhelujen maksullisuus laajenee Pohteella 1.4. alkaen26.3.2026 09:01:00 EET | Tiedote
Pohteen erikoissairaanhoidossa, kuten Oulun yliopistollisessa sairaalassa, voidaan 1.4.2026 alkaen periä asiakasmaksu lääkärin hoitopuheluista, kun ne korvaavat perinteisen vastaanottokäynnin. Videovastaanotoista asiakasmaksu on voitu periä jo aiemmin. Lääkärin hoitopuhelujen maksullisuus koskee ennalta sovittuja vastaanottoja, joista asiakkaalle kerrotaan etukäteen. Pohteen perusterveydenhuollossa vastaava käytäntö on ollut jo käytössä.
Sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kiinni pääsiäisenä25.3.2026 08:07:53 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen sosiaali- ja terveyskeskukset ovat kiinni pääsiäisenä 3.–6.4.2026. Digitaalisen sote-keskuksen chat palvelee normaalisti ja siellä voi keskustella sairaanhoitajan kanssa myös juhlapyhinä. Kaikki poikkeusaukioloajat löytyvät Pohteen verkkosivuilta. Illalla, yöllä, viikonloppuna ja juhlapyhänä asiakkaita neuvoo Päivystysapu numerossa 116 117. Hätätilanteessa tulee soittaa aina numeroon 112.
Aluehallitus: Oulaskangas on tärkeä palvelukeskittymä24.3.2026 14:38:12 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan hyvinvointialueen Pohteen aluehallitus kokoontui 24.3.2026 puheenjohtaja Mirja Vehkaperän johdolla Oulaskankaalla. Aluehallitus tutustui sairaalaan ja sen palveluihin. Pohteen tytäryhtiöiden esittelyt aloitettiin Medieco Oy:sta.
Uroteko-palkinto oululaiselle Marko Karppiselle20.3.2026 16:17:42 EET | Tiedote
Pohjois-Pohjanmaan pelastuslaitos on myöntänyt Uroteko-palkinnon oululaiselle Marko Karppiselle rohkeasta toiminnasta hengenvaarallisessa tilanteessa.
Suun terveydenhuollon chat otetaan käyttöön Kempeleessä19.3.2026 08:30:58 EET | Tiedote
Kempeleen ja Ylikylän hammashoitolat ottavat käyttöön suun terveydenhuollon chat -palvelun 27.3.2026. Asiakas voi asioida chatissa kiireettömissä suun terveyteen liittyvissä asioissa.
