Asunto-osakeyhtiölain uudistus parantamassa taloyhtiöiden mahdollisuuksia puuttua asumishäiriöihin
26.3.2026 14:16:34 EET | Kiinteistöliitto | Tiedote
Hallituksen esitys asunto-osakeyhtiölain uudistamisesta helpottaisi jonkin verran asumishäiriöihin puuttumista. Hallituksen 26.3.2026 antama lakiesitys lisää ja täsmentää huoneiston hallintaanottoperusteita.
Uusien hallintaanottoperusteiden myötä taloyhtiöillä olisi mm. mahdollisuus ottaa lyhytvuokrattu huoneisto yhtiön hallintaan, jos lyhytvuokrauksesta aiheutuu asumiseen poikkeuksellisia kustannuksia tai haittaa. Hallintaanotto selkiytyisi myös tupakointikiellon rikkomistapauksissa. Hallintaanottomenettely muuttuisi lakimuutoksen myötä nykyistä sujuvammaksi, koska yhtiökokouspäätöksen tiedoksiannolle säädetty tiukka 60 päivän määräaika poistuisi.
”Asumishäiriöiden ratkomista on hidastanut osaltaan häätötuomion hakeminen käräjäoikeudessa ja täytäntöönpanon vaihe ulosotossa. Jatkossa, jos asukas on lähtenyt hallintaanotetusta huoneistosta, taloyhtiö voisi tiukkojen edellytysten vallitessa itse tyhjentää huoneiston ja hävittää irtaimiston”, sanoo Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Hupli.
Hätäkeskusraportit oleellinen osa riitaisten prosessien ratkomista
Kiinteistöliiton mielestä poliisin käyntiraportit ovat oleellinen osa todistelua silloin, kun asumishäiriöiden vuoksi käynnistetty huoneiston hallintaanottoprosessi on riitautunut. Nykytilanteessa taloyhtiö ei yleensä saa tietoa siitä, onko poliisi joutunut käymään asunnossa.
”Naapurit eivät välttämättä rohkene todistamaan asumishäiriöistä, jos taloyhtiöön on esimerkiksi pesiytynyt huumeporukka”, Jenni Hupli toteaa.
Näistä syistä Kiinteistöliitto katsoo, että lainvalmistelu hätäkeskusraporttien saatavuuden parantumiseksi tulee kiireellisesti käynnistää, jotta muutos ehditään vielä hyväksymään eduskunnassa tällä hallituskaudella.
Lyhytvuokrauksen ja tupakoinnin kieltämisestä voitava päättää yhtiöjärjestyksessä nykyistä joustavammin
Kiinteistöliiton mielestä lainsäädännössä tulisi edelleen vahvistaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia räätälöidä toimintaansa koskevia pelisääntöjä yhtiöjärjestyksen avulla.
”Mielestämme on edelleen tarvetta helpottaa mm. lyhytvuokrauskiellon tai tupakointikieltojen päättämistä taloyhtiöissä. On kohtuutonta, että taloyhtiöt ovat pakotettuja hakemaan ratkaisua vaikkapa terveyshaittaa aiheuttaviin tupakointiongelmiin kalliiden ja kunnan hallintoa kuormittavien viranomaiskieltojen avulla, koska yhtiön sisäinen päätöksentekovaatimus on edelleen liian tiukka. Asunto-osakeyhtiölakimuutos ei valitettavasti ole tuomassa tähän yksimielisyysvaateeseen kaivattua ratkaisua”, Jenni Hupli toteaa.
Asunto-osakeyhtiölaista mahdollisimman selkeät suuntaviivat taloyhtiön hallinnointiin
Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä, että asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa mahdollisimman selkeän ohjauksen taloyhtiön hallinnointiin ja arkisten asioiden hoitoon myös omatoimisessa isännöinnissä oleville pienemmille taloyhtiöille. Sata vuotta sitten säädetyn asunto-osakeyhtiölain parhaillaan käynnissä oleva ajantasaistaminen päivittää lakia tähän päivään.
”Ajantasaistaminen tarjoaa täsmäratkaisuja moniin nykyisen lain soveltamisessa ilmenneisiin tulkintatilanteisiin sekä vähentää tarvetta ratkaista linjauksia kalliissa ja pitkäkestoisissa oikeudenkäynneissä”, Jenni Hupli sanoo.
Lakimuutosesitys etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Kun eduskunta on hyväksynyt lain, siirtyy se presidentin vahvistettavaksi. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2026.
Yhteyshenkilöt
Jenni HuplilakiasiainjohtajaPuh:040 865 8097jenni.hupli@kiinteistoliitto.fi
Tietoja julkaisijasta
Vuonna 1907 perustetun Kiinteistöliiton muodostavat 23 alueellista yhdistystä ja valtakunnallinen toimialajärjestö, Suomen Vuokranantajat ry. Kiinteistöliittoon kuuluu noin 30 000 taloyhtiötä, joissa asuu yhteensä lähes kaksi miljoonaa ihmistä.
Kiinteistöliitto on kiinteistönomistajien edunvalvoja, kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatio ja alan johtava vaikuttaja. Jäsenillä on käytössään alan tuorein tieto ja kiinteistöalaan erikoistuneiden asiantuntijoiden palvelut. Lue lisää Kiinteistöliiton valtakunnallisista ja alueellisista palveluista www.kiinteistoliitto.fi
