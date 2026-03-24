Asunto-osakeyhtiölain uudistus parantamassa taloyhtiöiden mahdollisuuksia puuttua asumishäiriöihin

Uusien hallintaanottoperusteiden myötä taloyhtiöillä olisi mm. mahdollisuus ottaa lyhytvuokrattu huoneisto yhtiön hallintaan, jos lyhytvuokrauksesta aiheutuu asumiseen poikkeuksellisia kustannuksia tai haittaa. Hallintaanotto selkiytyisi myös tupakointikiellon rikkomistapauksissa. Hallintaanottomenettely muuttuisi lakimuutoksen myötä nykyistä sujuvammaksi, koska yhtiökokouspäätöksen tiedoksiannolle säädetty tiukka 60 päivän määräaika poistuisi.

”Asumishäiriöiden ratkomista on hidastanut osaltaan häätötuomion hakeminen käräjäoikeudessa ja täytäntöönpanon vaihe ulosotossa. Jatkossa, jos asukas on lähtenyt hallintaanotetusta huoneistosta, taloyhtiö voisi tiukkojen edellytysten vallitessa itse tyhjentää huoneiston ja hävittää irtaimiston”, sanoo Kiinteistöliiton lakiasiainjohtaja Jenni Hupli.

Hätäkeskusraportit oleellinen osa riitaisten prosessien ratkomista

Kiinteistöliiton mielestä poliisin käyntiraportit ovat oleellinen osa todistelua silloin, kun asumishäiriöiden vuoksi käynnistetty huoneiston hallintaanottoprosessi on riitautunut. Nykytilanteessa taloyhtiö ei yleensä saa tietoa siitä, onko poliisi joutunut käymään asunnossa.

”Naapurit eivät välttämättä rohkene todistamaan asumishäiriöistä, jos taloyhtiöön on esimerkiksi pesiytynyt huumeporukka”, Jenni Hupli toteaa.

Näistä syistä Kiinteistöliitto katsoo, että lainvalmistelu hätäkeskusraporttien saatavuuden parantumiseksi tulee kiireellisesti käynnistää, jotta muutos ehditään vielä hyväksymään eduskunnassa tällä hallituskaudella.

Lyhytvuokrauksen ja tupakoinnin kieltämisestä voitava päättää yhtiöjärjestyksessä nykyistä joustavammin

Kiinteistöliiton mielestä lainsäädännössä tulisi edelleen vahvistaa taloyhtiöiden mahdollisuuksia räätälöidä toimintaansa koskevia pelisääntöjä yhtiöjärjestyksen avulla.

”Mielestämme on edelleen tarvetta helpottaa mm. lyhytvuokrauskiellon tai tupakointikieltojen päättämistä taloyhtiöissä. On kohtuutonta, että taloyhtiöt ovat pakotettuja hakemaan ratkaisua vaikkapa terveyshaittaa aiheuttaviin tupakointiongelmiin kalliiden ja kunnan hallintoa kuormittavien viranomaiskieltojen avulla, koska yhtiön sisäinen päätöksentekovaatimus on edelleen liian tiukka. Asunto-osakeyhtiölakimuutos ei valitettavasti ole tuomassa tähän yksimielisyysvaateeseen kaivattua ratkaisua”, Jenni Hupli toteaa.

Asunto-osakeyhtiölaista mahdollisimman selkeät suuntaviivat taloyhtiön hallinnointiin

Kiinteistöliitto pitää erittäin tärkeänä, että asunto-osakeyhtiölaki tarjoaa mahdollisimman selkeän ohjauksen taloyhtiön hallinnointiin ja arkisten asioiden hoitoon myös omatoimisessa isännöinnissä oleville pienemmille taloyhtiöille. Sata vuotta sitten säädetyn asunto-osakeyhtiölain parhaillaan käynnissä oleva ajantasaistaminen päivittää lakia tähän päivään.

”Ajantasaistaminen tarjoaa täsmäratkaisuja moniin nykyisen lain soveltamisessa ilmenneisiin tulkintatilanteisiin sekä vähentää tarvetta ratkaista linjauksia kalliissa ja pitkäkestoisissa oikeudenkäynneissä”, Jenni Hupli sanoo.

Lakimuutosesitys etenee eduskunnan käsiteltäväksi. Kun eduskunta on hyväksynyt lain, siirtyy se presidentin vahvistettavaksi. Lakimuutoksen on tarkoitus tulla voimaan 1.10.2026.