Fennian vuosi 2025: Kasvu tukee strategian toteutusta
27.3.2026 09:01:42 EET | Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia | Tiedote
Fennia-konsernin asiakasmäärä kasvoi sekä vahinkovakuuttamisessa että henkivakuuttamisessa. Kasvuun vaikuttivat asiakaskokemukseen panostaminen, myyntiponnistelut sekä Sp-Henkivakuutuksen osto. Yhtiö jatkaa uuden kasvustrategiansa määrätietoista toteuttamista.
Fennia uudisti viime vuonna strategiansa. Tavoite uuden strategian myötä on kestävässä kasvussa ja sen toteuttamiseksi Fennia on uudistanut myös toimintamallinsa ja organisaationsa.
— Muutoksen tavoitteena on, että toimimme asiakaslähtöisemmin, tehokkaammin ja yhtenäisemmin kohti kestävää kasvua, sanoo Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.
Fennian vakuutusmaksutulo kasvoi, yrityskauppa vahvistaa henkivakuutusliiketoimintaa
Fennia-konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -39,8 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen tulos oli negatiivinen ja henkivakuutuksen positiivinen.
Fennian vakuutusmaksutulo kehittyi positiivisesti sekä vahinko- että henkivakuuttamisessa ollen konsernissa 924,5 miljoonaa euroa (754,0 milj. €). Fennia palkitsi omistaja-asiakkaitaan pitkistä asiakassuhteista myös vuonna 2025. Asiakasvuosialennusta myönnettiin 43,7 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 % edellisvuotta enemmän.
Vahinkovakuuttamiseen liittyvien korvausten määrä oli konsernissa 397,3 miljoonaa euroa. Maksetuissa korvauksissa vuosi 2025 oli edellistä suotuisampi, sillä leudon talven myötä ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja sattui edellisvuotta vähemmän. Suurvahinkototeuma oli normaali.
Toimintakulut kasvoivat johtuen investoinneista digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Fennian yhdistetty kulusuhde vuonna 2025 oli 121,5 %.
— Kannattavuutta haastanut yleinen hintojen nousu on tasaantunut, mutta nousupainetta näkyy edelleen erityisesti terveyspalveluissa, myös henkilövakuutusten käyttöfrekvenssi on noussut. Riskisuhde ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta, Hartikainen sanoo.
Henkivakuutusliiketoiminnan tulos oli positiivinen, ja kasvu oli suurinta vakuutussäästämisen osalta. Fennian henkivakuutusliiketoiminta vahvistui, kun Henki-Fennia osti elokuussa 2025 Sp-Henkivakuutuksen (nykyään Fennia Henkivakuutus Oy) koko osakekannan.
Sijoitustoiminnassa vuosi oli suosiollinen. Konsernin vakavaraisuusaste heikkeni vuoden takaisesta, mutta on edelleen vahvalla 174,0 % tasolla.
Fennian palvelut kehittyvät: vahva panostus asiakkaiden tarpeisiin
Fennia kehittää liiketoimintaa ja palveluitaan jatkuvasti. Myös asiakkaat odottavat jatkuvasti enemmän digitaalisilta palveluilta.
— Palveluidemme kehittäminen on työn alla ja osa uudistuksista on jo nähnyt päivänvalon. Esimerkiksi Fennian henkilöasiakkaiden asiakasportaali Oma Fennia uudistettiin viime vuoden alussa, ja yritysasiakkaiden Oma Fennia uudistuu vaiheittain tämän vuoden aikana, Hartikainen sanoo.
Vuoden 2026 alussa Fennia on ottanut käyttöönsä henkilöasiakkaitaan palvelevan digiapuri Frendin. Generatiiviseen tekoälyyn perustuva avustaja tukee asiakkaita ympäri vuorokauden Fennian verkkosivuilla, ohjaa oikeaan paikkaan ja vastaa kysymyksiin.
— Tekoäly on vahvasti läsnä uusissa digitaalisissa palveluissamme ja ne tulevat sujuvoittamaan niin asiakkaidemme asiointia kuin henkilöstömme kykyä palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tekoälyn avulla asiakkaamme saavat nopeampaa palvelua, ja samalla fennialaiset voivat auttaa asiakkaitamme entistä paremmin, Hartikainen kertoo.
Kasvun odotetaan jatkuvan
Vuonna 2026 Fennia odottaa jatkavansa kasvu-uralla sekä henkilö- että yritysasiakkaiden vakuuttamisessa samoin kuin säästämisen ja sijoittamisen liiketoiminta-alueella yhteistyössä laajan kumppaniverkostonsa kanssa.
— Panostuksemme hinnoittelun kehittämiseen sekä riskienhallintaan ovat näkyneet viime vuoden tuloksessa ja aiomme jatkaa tällä saralla tehtävää työtä. Digitaalisen asioinnin kehittämiseen panostamme myös jatkossa. Nämä panostukset tuottavat paitsi parempaa asiakaskokemusta, mutta tukevat samalla toiminnan skaalautuvuutta, strategiamme mukaisesti, kertoo Hartikainen.
Hartikaisen mukaan viime vuosi teki entistä näkyvämmäksi, että vakuuttaminen on rakenteellisessa muutoksessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa vahinkokehittymiseen, terveydenhuollon kustannuspaineet haastavat sairauskuluvakuuttamisen kannattavuutta ja digitalisaatio muuttaa asiakkaiden odotuksia yhä nopeammin.
— Uskomme, että tässä muutoksessa, kuten kaikessa vakuutusalan kilpailukyvyn rakentamisessa on kyse lopulta ihmisistä: heidän osaamisestaan, motivaatiostaan ja kyvystään ymmärtää asiakkaita. Investoimme paitsi järjestelmiin, myös henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Vastuullisuus ei ole Fenniassa erillinen teema vaan osa arjen valintoja — myös henkilöstöön liittyen.
Lue lisää
Fennian toimintakertomus, kestävyysraportti ja tilinpäätös 2025
Henki-Fennian toimintakertomus ja tilinpäätös 2025
Vetovoimaisin asiakkaille, henkilöstölle ja kumppaneille
Fennia uudisti viime vuonna strategiansa. Tavoite uuden strategian myötä on kestävässä kasvussa ja sen toteuttamiseksi Fennia on uudistanut myös toimintamallinsa ja organisaationsa.
— Muutoksen myötä me toimimme asiakaslähtöisemmin, tehokkaammin ja yhtenäisemmin kohti kestävää kasvua. Toimintamalli huomioi kokonaisvaltaisesti asiakaspolun eri vaiheet sekä yhdistää prosessit, ihmiset ja teknologian niin, että asiakkaamme saa saumattoman kokemuksen koko palvelupolun ajan, Hartikainen sanoo.
Fennian omien selvitysten mukaan sujuva ja asiantunteva henkilökohtainen palvelu oli monen asiakkaan mielestä selkeä vahvuus. Myös asiakkaiden suositteluhalukkuutta kuvaava NPS-mittari kehittyi viime vuonna selvästi.
— Meille on tärkeää säilyttää vahva palvelutaso, jossa olemme asiakkaidemme mielestä onnistuneet hyvin. Esimerkiksi vahinkopalveluissa palvelutasomme ja -nopeutemme on parantunut paljon, toimitusjohtaja Hanna Hartikainen sanoo.
— Asiakaskokemuksen ohella myös henkilöstökokemus on nostettu Fenniassa strategian keskiöön, sillä erinomainen asiakaskokemus lähtee aina ammattitaitoisesta ja motivoituneesta henkilöstöstä.
Yhteyshenkilöt
Fennian viestintäFennia
Viestinnän tarkemmat yhteystiedot löydät osoitteesta https://www.fennia.fi/mediapalvelu
Linkit
Fennia – yrittämistä ja elämää varten
Fennia on suomalainen, asiakkaidensa omistama vakuutusyhtiö, jolla on vahvat juuret ja pitkä kokemus vakuuttamisesta. Olemme uudistuneet ja mukautuneet useita kertoja 140-vuotisen historiamme aikana. Palvelumme tuottavat vahinkovakuuttamiseen erikoistunut Keskinäinen Vakuutusyhtiö Fennia ja vapaaehtoisia henki-, eläke- ja säästövakuutuksia tarjoavat Vakuutusosakeyhtiö Henki-Fennia ja sen tytäryhtiö Fennia Henkivakuutus Oy. Meitä fennialaisia on yhteensä noin 1 200 ja toimimme eri puolilla Suomea.
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme