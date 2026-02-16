Fennian vuosi 2025: Kasvu tukee strategian toteutusta

Fennia uudisti viime vuonna strategiansa. Tavoite uuden strategian myötä on kestävässä kasvussa ja sen toteuttamiseksi Fennia on uudistanut myös toimintamallinsa ja organisaationsa.

— Muutoksen tavoitteena on, että toimimme asiakaslähtöisemmin, tehokkaammin ja yhtenäisemmin kohti kestävää kasvua, sanoo Fennian toimitusjohtaja Hanna Hartikainen.

Fennian vakuutusmaksutulo kasvoi, yrityskauppa vahvistaa henkivakuutusliiketoimintaa

Fennia-konsernin tulos ennen tilinpäätössiirtoja ja veroja oli -39,8 miljoonaa euroa. Vahinkovakuutuksen tulos oli negatiivinen ja henkivakuutuksen positiivinen.

Fennian vakuutusmaksutulo kehittyi positiivisesti sekä vahinko- että henkivakuuttamisessa ollen konsernissa 924,5 miljoonaa euroa (754,0 milj. €). Fennia palkitsi omistaja-asiakkaitaan pitkistä asiakassuhteista myös vuonna 2025. Asiakasvuosialennusta myönnettiin 43,7 miljoonaa euroa, mikä on 5,3 % edellisvuotta enemmän.

Vahinkovakuuttamiseen liittyvien korvausten määrä oli konsernissa 397,3 miljoonaa euroa. Maksetuissa korvauksissa vuosi 2025 oli edellistä suotuisampi, sillä leudon talven myötä ajoneuvo- ja omaisuusvahinkoja sattui edellisvuotta vähemmän. Suurvahinkototeuma oli normaali.

Toimintakulut kasvoivat johtuen investoinneista digitaalisten palveluiden kehittämiseen. Fennian yhdistetty kulusuhde vuonna 2025 oli 121,5 %.

— Kannattavuutta haastanut yleinen hintojen nousu on tasaantunut, mutta nousupainetta näkyy edelleen erityisesti terveyspalveluissa, myös henkilövakuutusten käyttöfrekvenssi on noussut. Riskisuhde ilman kertaluonteisia eriä parani edellisestä vuodesta, Hartikainen sanoo.

Henkivakuutusliiketoiminnan tulos oli positiivinen, ja kasvu oli suurinta vakuutussäästämisen osalta. Fennian henkivakuutusliiketoiminta vahvistui, kun Henki-Fennia osti elokuussa 2025 Sp-Henkivakuutuksen (nykyään Fennia Henkivakuutus Oy) koko osakekannan.

Sijoitustoiminnassa vuosi oli suosiollinen. Konsernin vakavaraisuusaste heikkeni vuoden takaisesta, mutta on edelleen vahvalla 174,0 % tasolla.

Fennian palvelut kehittyvät: vahva panostus asiakkaiden tarpeisiin

Fennia kehittää liiketoimintaa ja palveluitaan jatkuvasti. Myös asiakkaat odottavat jatkuvasti enemmän digitaalisilta palveluilta.

— Palveluidemme kehittäminen on työn alla ja osa uudistuksista on jo nähnyt päivänvalon. Esimerkiksi Fennian henkilöasiakkaiden asiakasportaali Oma Fennia uudistettiin viime vuoden alussa, ja yritysasiakkaiden Oma Fennia uudistuu vaiheittain tämän vuoden aikana, Hartikainen sanoo.

Vuoden 2026 alussa Fennia on ottanut käyttöönsä henkilöasiakkaitaan palvelevan digiapuri Frendin. Generatiiviseen tekoälyyn perustuva avustaja tukee asiakkaita ympäri vuorokauden Fennian verkkosivuilla, ohjaa oikeaan paikkaan ja vastaa kysymyksiin.

— Tekoäly on vahvasti läsnä uusissa digitaalisissa palveluissamme ja ne tulevat sujuvoittamaan niin asiakkaidemme asiointia kuin henkilöstömme kykyä palvella asiakkaitamme parhaalla mahdollisella tavalla. Tekoälyn avulla asiakkaamme saavat nopeampaa palvelua, ja samalla fennialaiset voivat auttaa asiakkaitamme entistä paremmin, Hartikainen kertoo.

Kasvun odotetaan jatkuvan

Vuonna 2026 Fennia odottaa jatkavansa kasvu-uralla sekä henkilö- että yritysasiakkaiden vakuuttamisessa samoin kuin säästämisen ja sijoittamisen liiketoiminta-alueella yhteistyössä laajan kumppaniverkostonsa kanssa.

— Panostuksemme hinnoittelun kehittämiseen sekä riskienhallintaan ovat näkyneet viime vuoden tuloksessa ja aiomme jatkaa tällä saralla tehtävää työtä. Digitaalisen asioinnin kehittämiseen panostamme myös jatkossa. Nämä panostukset tuottavat paitsi parempaa asiakaskokemusta, mutta tukevat samalla toiminnan skaalautuvuutta, strategiamme mukaisesti, kertoo Hartikainen.

Hartikaisen mukaan viime vuosi teki entistä näkyvämmäksi, että vakuuttaminen on rakenteellisessa muutoksessa. Ilmastonmuutos vaikuttaa vahinkokehittymiseen, terveydenhuollon kustannuspaineet haastavat sairauskuluvakuuttamisen kannattavuutta ja digitalisaatio muuttaa asiakkaiden odotuksia yhä nopeammin.

— Uskomme, että tässä muutoksessa, kuten kaikessa vakuutusalan kilpailukyvyn rakentamisessa on kyse lopulta ihmisistä: heidän osaamisestaan, motivaatiostaan ja kyvystään ymmärtää asiakkaita. Investoimme paitsi järjestelmiin, myös henkilöstön osaamiseen ja hyvinvointiin. Vastuullisuus ei ole Fenniassa erillinen teema vaan osa arjen valintoja — myös henkilöstöön liittyen.

