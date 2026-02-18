Järvenpään Ainolaan valmistui uusia Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja
26.3.2026 15:39:17 EET | Asuntosäätiö | Tiedote
Järvenpäähän Ainolan rautatieaseman viereen on valmistunut 30 uutta Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa. Asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa tällä viikolla.
Asuntosäätiön Viulukonsertonkuja 6 A:n asumisoikeuskodit tarjoavat vaihtoehtoja kaksioista neljän huoneen perheasuntoihin, ja jokaisessa asunnossa on oma parveke. Uudessa, seitsemänkerroksisessa talossa on monipuolisia yhteistiloja, kuten työ- ja harrastetilat, kerhohuone, sauna sekä suojaisa terassi. Autopaikat sijaitsevat pysäköintihallissa.
Viulukonsertonkujan kohde sijaitsee kehittyvän Ainolan aluekeskuksen ytimessä, jossa arjen palvelut ja kauppa ovat kävelyetäisyydellä. Ainolasta pääsee junalla Helsingin keskustaan noin puolessa tunnissa ja Järvenpään palveluihin vartissa.
Kohteen rakentamisesta vastasi Marvea Oy ja arkkitehtisuunnittelusta Heikkinen & Kangasaho Arkkitehdit.
Tom SalomonsonMyyntijohtajaPuh:020 161 2276tom.salomonson@asuntosaatio.fi
Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.
Asuntosäätiön asumisoikeuskohteesta Kangasalan vuoden 2025 rakennushanke18.2.2026 10:00:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiön asumisoikeuskohde osoitteessa Mossin Puistokatu 26 on valittu Kangasalan vuoden rakennushankkeeksi 2025. Valinnasta vastasi Kangasalan kaupunki, jonka mukaan kohteen arkkitehtuuri ja toteutuksen laatu erottuivat poikkeuksellisella tavalla.
Asuntosäätiö jälleen Suomen Innostavimpien työpaikkojen joukossa6.2.2026 08:30:00 EET | Tiedote
Asuntosäätiö on saanut jo toista kertaa peräkkäin Suomen Innostavimmat työpaikat -tunnustuksen. Poikkeuksellisen hyvät henkilöstötutkimustulokset kertovat Asuntosäätiön henkilöstön vahvasta sitoutumisesta ja yrityksen tavoitteellisesta, osallistavasta kehittämisestä.
Asuntosäätiö valitsi Vuoden asukastoimikunnan 20254.2.2026 13:13:29 EET | Tiedote
Asuntosäätiö palkitsi ensimmäistä kertaa Vuoden asukastoimikunnan. Tunnustus annettiin Lahden Töyrykatu 3:n aktiiviselle asukastoimikunnalle. Asuntosäätiö jakaa jatkossa tunnustuksen vuosittain.
Asuntosäätiön uusia asumisoikeusasuntoja valmistunut Helsinkiin ja Tampereelle29.1.2026 09:07:10 EET | Tiedote
Asuntosäätiön uudet asumisoikeuskohteet ovat valmistuneet Helsingin Kruunuvuorenrantaan sekä Tampereen Hervantaan. Kohteisiin valmistui yhteensä 118 uutta asumisoikeuskotia, joihin asukkaat pääsevät muuttamaan tällä viikolla.
Tutkimus selvitti suomalaisten ruokailutavat kotona – joka neljäs nauttii ateriat sohvalla4.12.2025 09:30:00 EET | Tiedote
Syödäänkö suomalaiskodeissa some- ja televisioillallisia vai koko perheen yhteisiä aterioita? Nykyiseen ruokailukulttuuriimme kuuluvat molemmat, selviää Asuntosäätiön tuoreesta tutkimuksesta. Siinä missä nuoret kaipaavat ruoan kylkeen viihdykkeitä, arvostavat vanhemmat ikäluokat rauhallista ruokapöytää.
