Asuntosäätiö

Järvenpään Ainolaan valmistui uusia Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoja

26.3.2026 15:39:17 EET | Asuntosäätiö | Tiedote

Jaa

Järvenpäähän Ainolan rautatieaseman viereen on valmistunut 30 uutta Asuntosäätiön asumisoikeusasuntoa. Asukkaat pääsevät muuttamaan koteihinsa tällä viikolla.

Asuntosäätiön asumisoikeuskohde Viulukonsertonkuja 6 A Järvenpään Ainolassa.
Asuntosäätiön Viulukonsertonkuja 6 A:n asumisoikeuskodit tarjoavat vaihtoehtoja kaksioista neljän huoneen perheasuntoihin, ja jokaisessa asunnossa on oma parveke. Uudessa, seitsemänkerroksisessa talossa on monipuolisia yhteistiloja, kuten työ- ja harrastetilat, kerhohuone, sauna sekä suojaisa terassi. Autopaikat sijaitsevat pysäköintihallissa.

Viulukonsertonkujan kohde sijaitsee kehittyvän Ainolan aluekeskuksen ytimessä, jossa arjen palvelut ja kauppa ovat kävelyetäisyydellä. Ainolasta pääsee junalla Helsingin keskustaan noin puolessa tunnissa ja Järvenpään palveluihin vartissa.

Kohteen rakentamisesta vastasi Marvea Oy ja arkkitehtisuunnittelusta Heikkinen & Kangasaho Arkkitehdit.

Avainsanat

asumisoikeusasuminenrakentaminenAsuntosäätiöasumisoikeusasokotiasuminen

Yhteyshenkilöt

Asuntosäätiö on yksi suurimpia suomalaisia asuinkiinteistöjen omistajia Suomessa. Tarjoamme yli 18 000 kotia 33 paikkakunnalla; asokoteja, vuokrakoteja ja omistuskoteja. Vuosittain käynnistämme noin 400 uuden asunnon tuotannon. Liikevaihtomme oli 207 miljoonaa euroa vuonna 2024. Kaiken toimintamme ytimessä ovat vastuullisuus ja yleishyödyllisyys: emme tavoittele välitöntä voittoa tai taloudellista etua.

asuntosaatio.fi

Tilaa tiedotteet sähköpostiisi

Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.

Lue lisää julkaisijalta Asuntosäätiö

Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.

Tutustu uutishuoneeseemme
