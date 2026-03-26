Vihreiden Forsgrén ja Hyrkkö: Vihateot Pride-tapahtumissa hälyttävän yleisiä – Pride viralliseksi liputuspäiväksi ja sateenkaaripoliittinen ohjelma Suomeen
26.3.2026 17:38:22 EET | Vihreät - De Gröna | Tiedote
Noin puoleen Pride-tapahtumista Suomessa kohdistuu vihatekoja tai häirintää, ilmenee Setan tuoreesta raportista. Vihreiden Bella Forsgrén ja Saara Hyrkkö vaativat hallitukselta toimia vihapuheen kitkemiseksi ja seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjen turvallisuuden vahvistamiseksi.
Setan 26.3.2026 julkaistun raportin mukaan vihateot ovat edelleen laajalle levinnyt ongelma Pride-tapahtumien yhteydessä.
— Se, että jopa puolet Pride-tapahtumista kohtaa vihatekoja, on vakava hälytysmerkki. Kyse ei ole yksittäisistä tapauksista, vaan ilmiöstä, joka heikentää ihmisten turvallisuuden tunnetta, Forsgrén sanoo.
Saara Hyrkön mukaan vihapuhe ja häirintä näkyvät erityisen raskaasti nuorten elämässä.
— Jokaisella nuorella on oikeus kasvaa ilman pelkoa omasta identiteetistään. Vihapuhe, vihateoista puhumattakaan, lisää turvattomuutta, syrjintää ja mielenterveyden kuormitusta. Siihen on puututtava määrätietoisesti, Hyrkkö korostaa.
Bella Forsgrén arvioi, että nykyiset toimet eivät riitä turvaamaan vähemmistöjen oikeuksia.
— Jos vihapuhe ja häirintä ovat näin yleisiä, politiikka ei ole onnistunut riittävästi suojelemaan ihmisiä. Tarvitsemme selkeästi vahvempia toimia, Forsgrén toteaa.
Vihreät esittää, että Pride tunnustetaan viralliseksi liputuspäiväksi ja että Suomeen laaditaan kokonaisvaltainen sateenkaaripoliittinen ohjelma.
— Pride on ihmisoikeuksien juhla, mutta myös muistutus siitä, että työ ei ole valmis. Virallinen liputuspäivä olisi vahva viesti yhdenvertaisuuden puolesta, Hyrkkö sanoo.
— Lisäksi tarvitsemme sateenkaaripoliittisen ohjelman, jossa linjataan konkreettisista toimista: miten ehkäisemme vihapuhetta, vahvistamme turvallisuutta ja edistämme yhdenvertaisuutta kaikilla politiikan osa-alueilla, Forsgrén jatkaa.
Hyrkkö muistuttaa, että Suomi on edennyt pitkälle yhdenvertaisuudessa, mutta saavutuksista on pidettävä kiinni.
— Tasa-arvoinen avioliittolaki ja translaki ovat tulosta väsymättömästä työstä. Niistä voi olla ylpeä, mutta kehitystä ei saa päästää pysähtymään tai kääntymään taaksepäin, Hyrkkö sanoo.
Avainsanat
Yhteyshenkilöt
Bella ForsgrénKansanedustajaPuh:09 432 3114bella.forsgren@eduskunta.fi
Saara HyrkköVihreän eduskuntaryhmän varapuheenjohtajaPuh:+358 9 432 3021Puh:040 719 7604saara.hyrkko@eduskunta.fi
Ville-Veikko MastomäkiViestintäpäällikköVihreiden viestintäPuh:+358407641684ville-veikko.mastomaki@vihreat.fi
Tilaa tiedotteet sähköpostiisi
Haluatko tietää asioista ensimmäisten joukossa? Kun tilaat tiedotteemme, saat ne sähköpostiisi välittömästi julkaisuhetkellä. Tilauksen voit halutessasi perua milloin tahansa.
Uutishuoneessa voit lukea tiedotteitamme ja muuta julkaisemaamme materiaalia. Löydät sieltä niin yhteyshenkilöidemme tiedot kuin vapaasti julkaistavissa olevia kuvia ja videoita. Uutishuoneessa voit nähdä myös sosiaalisen median sisältöjä. Kaikki tiedotepalvelussa julkaistu materiaali on vapaasti median käytettävissä.Tutustu uutishuoneeseemme