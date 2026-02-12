Nordic Bites Group ostaa yhdeksän Subway-ravintolaa Suomessa

Tampereella, Turussa, Nokialla ja Salossa toimivien Subway-ravintoloiden siirtyminen NBG:n omistukseen on osa yhtiön laajempaa kasvu- ja kehityssuunnitelmaa. Mukana kaupan ja NBG:n kasvu- ja kehityssuunnitelman toteuttamisessa ovat yhtiön vähemmistöosakkaat Juuri Partners ja Arvo Sijoitusosuuskunta.

"Ostetut ravintolat sijaitsevat keskeisillä paikoilla, ja niiden liittäminen osaksi omaa verkostoamme tukee Nordic Bites Groupin pitkän aikavälin kasvu- ja kehityssuunnitelmaa. Omien ravintoloiden määrän kasvu vahvistaa kykyämme johtaa ja kehittää toimintaa suunnitelmallisesti osana pohjoismaista kokonaisuutta", sanoo Nordic Bites Groupin toimitusjohtaja Petteri Lehtimäki.

Nordic Bites Groupin kasvua on tukenut alkuvuodesta 2023 alkaen pääomasijoittaja Juuri Partners. Arvo Sijoitusosuuskunta liittyi mukaan uutena sijoittajana alkuvuodesta 2025 ja lisää nyt sijoitustaan yritysostojen mahdollistamiseksi sekä yhdessä laaditun kasvusuunnitelman toteuttamiseksi.

"Olemme seuranneet Nordic Bites Groupin kehitystä nyt vuoden verran. Yhtiö on ottanut hyvin haltuun uuden, strategisemman roolinsa Subwayn Pohjoismaiden master franchise -kumppanina. Kanssasijoittajana meille on lisäksi tärkeää, että arvomaailmamme kohtaa pääsijoittaja Juuri Partnersin kanssa. Tämä on hyvä hetki Arvolle tehdä lisäsijoitus ja mahdollistaa kasvua", toteaa Arvon toimitusjohtaja Jari Pirinen.

Lisätiedot:

Petteri Lehtimäki, toimitusjohtaja, Nordic Bites Group Oy, petteri.lehtimaki@nordicbites.fi

Nordic Bites Group Oy (NBG) on Subwayn® master franchise -kumppani Suomessa, Ruotsissa, Norjassa ja Tanskassa. Master franchising -sopimuksen perusteella NBG:llä on yksinoikeus hallinnoida yli 370 Subway®-ravintolaa Pohjoismaissa. NBG:n tytäryhtiöt Subcom Oy, Subcom Sweden AB ja Subcom Denmark ApS omistavat ja operoivat yli 100 Subway®-ravintolaa 1.4. alkaen Suomessa, Ruotsissa ja Tanskassa.

Juuri Partnersista tuli Nordic Bites Group Oy:n merkittävä vähemmistöosakas tammikuussa 2023. Juuri Partners tukee hallitustyöskentelyn ja kasvurahoituksen kautta Nordic Bites Groupin pohjoismaista master franchise -toiminnan laajentamista ja operatiivisen toiminnan kehittämistä. Tällä varmistetaan, että Subwayn laajentuminen perustuu vahvaan paikalliseen omistukseen ja pitkäjänteiseen strategiseen ohjaukseen.

Arvo Sijoitusosuuskunta on kasvun mahdollistaja. Sijoitukset kohdistuvat pääosin pieniin ja keskisuuriin yrityksiin, jotka hakevat toiminnassaan kasvua. Kohdeyrityksiltä edellytetään kannattavaa ja vakiintunutta liiketoimintaa. Arvolla on aktiivinen rooli kohdeyritysten kehittämisessä ja toimialajärjestelyiden mahdollistajana. Sijoitukset toteutetaan joko vähemmistöosakesijoituksina, lainasijoituksina tai näiden yhdistelminä.